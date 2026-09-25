Gremlins 3 : un teaser avec Gizmo et une date de sortie repoussée

Warner Bros. nous gratifie d’une très courte vidéo de Gremlins 3, dans laquelle on peut apercevoir l’adorable Mogwai Gizmo. Et une date de sortie bien plus lointaine que celle prévue à l’origine.

Gremlins. L’évocation de ce simple mot fait sûrement resurgir des souvenirs dans la tête de beaucoup d’entre vous. Le premier film mettant en scène le mignon Mogwai Gizmo et les moins mignons Gremlins date de 1984. Un deuxième (excellent) opus suit en 1990, et depuis, les fans n’ont plus rien à se mettre sous la dent. En tout cas niveau long-métrage. Jusqu’à 2025 où l’on apprend que Gremlins 3 va devenir une réalité.

Le studio Warner Bros. Pictures se charge de piloter le tout, en s’entourant de Chris Columbus à la réalisation (scénariste du premier Gremlins) et de Hannah Marks pour l’histoire, sur un premier jet signé Columbus, Zach Lipovsky et Adam Stein. On fini même par obtenir une date de sortie : le 19 novembre 2027. Mais ne soyez pas trop impatients. En même temps qu’un court teaser, Warner Bros. révèle que le film a été repoussé. Et pas qu’un peu.

Gremlins 3 se dévoile avec un court teaser et une nouvelle date de sortie lointaine

Commençons par le teaser en lui-même, qui dure 11 secondes en tout. On voit un sac à dos dans lequel Gizmo a visiblement trouvé refuge. Il finit par dire « ho ho » avant que l’on entende plusieurs rires, laissant présager de la présence de Gremlins. Difficile d’en déduire quoi que ce soit, si ce n’est que le Mogwai pourrait être adopté par un écolier ou un étudiant vu le sac à dos dans lequel il se trouve.

En théorie, le Gizmo que l’on voit ici n’est pas fait en images de synthèse. Chris Columbus a précisé qu’il voulait rester fidèle à l’esprit des premiers volets en utilisant de véritables marionnettes et animatroniques. Vient maintenant la nouvelle qui fâche : Gremlins 3 sortira aux États-Unis le 6 octobre 2028 finalement. Soit un report de presque un an. La sortie française devrait se faire dans la même période, à quelques jours près dans le pire des cas. Pour le moment, on ignore les raisons de ce retard important.


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