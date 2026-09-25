Les critiques ne sont pas tendres avec le jeu de télé-réalité Le ticket d’or de Willy Wonka, signé Netflix. En cause notamment : la voix IA de Gene Wilder qui ne passe pas du tout auprès des spectateurs.

Charlie et la Chocolaterie. Un univers dont vous avez pu voir deux versions différentes, en fonction de votre âge ou de votre goût pour le cinéma des années 70. Adapté du livre pour enfants éponyme de Roald Dahl, le premier long-métrage mettant en scène l’usine à chocolat de Willy Wonka date de 1971. Dans le rôle de l’industriel fantasque, l’acteur Gene Wilder, qui nous a quitté en 2016. Son rôle sera repris par Johnny Depp en 2005 dans une nouvelle itération.

On aurait pu croire que la chocolaterie fermerait définitivement ses portes suite à la sortie de ce film, mais non. Le 23 septembre 2026 arrive Le ticket d’or de Willy Wonka sur Netflix. Un jeu où des candidats s’affrontent au sein d’une recréation de l’usine imaginée par Roald Dahl afin de gagner beaucoup d’argent.

La particularité est qu’il n’y a pas d’animateur ou d’animatrice pour guider et parler aux participants. À la place, une voix-off qui n’est autre que celle de Gene Wilder, recréée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Netflix sous le feu des critiques pour son jeu Le ticket d’or de Willy Wonka

Netflix adore l’IA et ne s’en cache pas. Alors quand la plateforme de streaming obtient l’autorisation des ayants droit de Gene Wilder pour refaire sa voix en IA et s’en servir dans son jeu, elle n’hésite pas une seule seconde. Ce qui l’a empêché de se demander si les spectateurs seraient réceptifs à l’idée. Dommage, parce que la réponse est non. Les premières critiques sont très mauvaises. Pour l’instant, le site Rotten Tomatoes affiche 20 % tandis que Metacritic est à 29 %.

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Du côté de la presse, ce n’est pas mieux. En résumé, la voix IA est systématiquement évoquée comme un raté qui dessert encore plus un jeu de télé-réalité médiocre par ailleurs. Pour The Guardian, par exemple, « utiliser l’IA pour générer la voix de Gene Wilder pour ça, ça ne passe pas ». Un sentiment partagé par beaucoup.