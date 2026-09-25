Netflix se fait incendier pour avoir recréé la voix de cet acteur légendaire avec l’IA

Les critiques ne sont pas tendres avec le jeu de télé-réalité Le ticket d’or de Willy Wonka, signé Netflix. En cause notamment : la voix IA de Gene Wilder qui ne passe pas du tout auprès des spectateurs.

Le ticket d’or de Willy Wonka

Charlie et la Chocolaterie. Un univers dont vous avez pu voir deux versions différentes, en fonction de votre âge ou de votre goût pour le cinéma des années 70. Adapté du livre pour enfants éponyme de Roald Dahl, le premier long-métrage mettant en scène l’usine à chocolat de Willy Wonka date de 1971. Dans le rôle de l’industriel fantasque, l’acteur Gene Wilder, qui nous a quitté en 2016. Son rôle sera repris par Johnny Depp en 2005 dans une nouvelle itération.

On aurait pu croire que la chocolaterie fermerait définitivement ses portes suite à la sortie de ce film, mais non. Le 23 septembre 2026 arrive Le ticket d’or de Willy Wonka sur Netflix. Un jeu où des candidats s’affrontent au sein d’une recréation de l’usine imaginée par Roald Dahl afin de gagner beaucoup d’argent.

La particularité est qu’il n’y a pas d’animateur ou d’animatrice pour guider et parler aux participants. À la place, une voix-off qui n’est autre que celle de Gene Wilder, recréée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Netflix sous le feu des critiques pour son jeu Le ticket d’or de Willy Wonka

Netflix adore l’IA et ne s’en cache pas. Alors quand la plateforme de streaming obtient l’autorisation des ayants droit de Gene Wilder pour refaire sa voix en IA et s’en servir dans son jeu, elle n’hésite pas une seule seconde. Ce qui l’a empêché de se demander si les spectateurs seraient réceptifs à l’idée. Dommage, parce que la réponse est non. Les premières critiques sont très mauvaises. Pour l’instant, le site Rotten Tomatoes affiche 20 % tandis que Metacritic est à 29 %.

Lire aussi – Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

Du côté de la presse, ce n’est pas mieux. En résumé, la voix IA est systématiquement évoquée comme un raté qui dessert encore plus un jeu de télé-réalité médiocre par ailleurs. Pour The Guardian, par exemple, « utiliser l’IA pour générer la voix de Gene Wilder pour ça, ça ne passe pas ». Un sentiment partagé par beaucoup.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’application Téléphone de Google ferait marche arrière sur ce choix qui agace ses utilisateurs

Depuis sa refonte visuelle, l’application Téléphone de Google oblige à passer par un menu caché pour joindre ses proches. Le code d’une version bêta annonce la fin de cette contrainte….

Approcher sa carte bancaire d’une manette PlayStation pour payer, Sony y pense

Sony a déposé un brevet détaillant comment les manettes PlayStation pourraient intégrer la technologie NFC. De quoi accélérer les paiements d’un jeu ou d’un DLC depuis sa console, entre autres…

Adieu les PC Copilot+ : Microsoft continue d’atténuer la présence de son IA… en apparence

Les PC Surface de 2026 ne portent pas l’appellation Copilot+, contrairement aux modèles de 2024 et 2025. C’est un choix délibéré de Microsoft qui souhaite apparemment abandonner la marque. 2024….

Google Messages améliore enfin sa fonctionnalité de copie, fini le casse-tête

Après des mois de test, Google déploie enfin son nouveau système de copie dans Messages, qui permet de sélectionner uniquement une partie d’un texte. Jusqu’à maintenant, il fallait se contenter…

Cette fonction d’Android qui veillait sur vos trajets à pied vivrait ses derniers mois

Le Bien-être numérique d’Android regroupe depuis des années des outils destinés à limiter le temps passé sur smartphone. Google semble pourtant décidé à en retirer un, apparu en 2021 et…

Vous possédez un smartphone Pixel ? Google pourrait bien vous offrir un an supplémentaire à son abonnement IA

C’est un geste d’une extrême générosité de la part de Google qu’ont découvert plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel… ou simplement un glitch dans le système. En effet, ils sont plusieurs…

GrapheneOS : on connaît enfin l’identité du premier smartphone non-Pixel compatible avec la ROM custom Android

GrapheneOS était jusqu’à présent une exclusivité Pixel. Mais ce monopole va désormais prendre fin. Les développeurs de cette ROM custom Android axée sur la sécurité avaient annoncé leur partenariat avec…

Google Photos gagne un outil précieux pour cacher les informations sensibles de vos captures

Google Photos poursuit sa transformation à coups de fonctions dopées à l’intelligence artificielle. La firme de Mountain View vient d’annoncer cinq ajouts pour son application, dont plusieurs se déploient déjà…

Google Chrome va vous éviter des heures de scroll quand vous passez d’un appareil à un autre

Google Chrome vient de gagner une nouvelle fonctionnalité qui s’avère bien pratique lorsque l’on doit continuer sa navigation sur un autre appareil. Lorsque l’on envoie une page à son smartphone…

Gremlins 3 : un teaser avec Gizmo et une date de sortie repoussée

Warner Bros. nous gratifie d’une très courte vidéo de Gremlins 3, dans laquelle on peut apercevoir l’adorable Mogwai Gizmo. Et une date de sortie bien plus lointaine que celle prévue…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.