C’est quoi un PC Copilot+ ? On vous explique pourquoi il ne faut pas en acheter un tout de suite

De nombreux constructeurs ont lancé leurs nouveaux PC portables estampillés « Copilot+ PC ». La promesse est d’offrir des ordinateurs centrés autour de l’IA, mais concrètement, qu’est-ce que cela apporte ? Est-ce que cela n’est pas qu’un simple argument marketing ? Faut-il craquer tout de suite pour une machine de ce type ? On vous explique tout.

IA partout, IA tout le temps. L’intelligence artificielle est la grande tendance du moment et Microsoft compte bien miser dessus pour Windows 11. Sa solution ? Copilot, un assistant capable de répondre à toutes vos questions, de vous guider dans vos recettes de cuisine ou même de vous créer des images sur demande. L’IA s’immisce aussi dans nos logiciels, comme Paint ou encore ceux dédiés aux traitements des photos.

Pour pousser cette technologie, Microsoft a travaillé aves ses partenaires sur des ordinateurs estampillés Copilot+PC. Des machines vendues comme « IA friendly ». Mais qu’est-ce qu’elles apportent réellement ? Faut-il craquer ? On vous explique tout.

C’est quoi, un PC Copilot+ ?

Un PC Copilot+ est simplement un ordinateur pensé comme « IA Compatible ». Il a donc les capacités de faire fonctionner l’intelligence artificielle de manière locale grâce à ses capacités techniques.

Pour bénéficier de la certification « Copilot+PC », les constructeurs doivent remplir certaines conditions matérielles. La plus importante, c’est d’avoir un processeur disposant d’un NPU de 40 TOPS. Le NPU est une partie du processeur dédié exclusivement au traitement IA, et vient donc accompagner le CPU et le GPU. Il faut aussi 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go minimum. Pour le moment, seuls les PC dotés d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite sont compatibles, mais AMD et Intel sont sur le coup.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, une bonne dizaine de PC Copilot+ sont actuellement disponibles. Asus, Acer, HP, Lenovo, Dell… tous les constructeurs s’y sont mis.

Quelles différences entre un PC « classique » et un PC Copilot+ ?

Les PC estampillés Copilot+ disposent de certaines particularités qui les différencient des autres modèles. La plus évidente, c’est la touche Copilot sur le clavier. Elle remplace le Ctrl droit et permet, d’une simple pression, de lancer l’outil de Microsoft afin de converser avec lui ou de créer des visuels. Évidemment, les PC Copilot+ disposent de l’application Copilot installée par défaut. Une petite icône colorée fait donc son apparition sur la barre des tâches au premier démarrage.

Mais la différence la plus importante se situe au niveau du processeur, qui dispose d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié, de 40 TOPS au minimum comme nous l’avons signalé plus haut. C’est bien cette particularité qui permet d’utiliser l’IA en local dans certaines applications compatibles.

Que peut-on faire avec un PC Copilot+ ?

Un PC Copilot+ centre l’usage autour de l’IA, avec ce bouton dédié qui permet de lancer directement l’application Copilot. Une application web qui fonctionne… en ligne et donc accessible à tous, même sur votre PC actuel ou votre smartphone. Si votre machine n’est pas connectée, il n’y a pas d’assistant ! Pourquoi donc s’encombrer d’un ordinateur centré sur l’IA si le vôtre peut vous faire accéder à Copilot ? Car Microsoft prévoit d’autres usages en local.

Par exemple, l’application Photos accueille un nouvel Outil : Créateur d’Image. Basé sur Dall-E 3 d’Open IA, il permet de créer des dessins grâce à votre imagination. Il est vrai que la chose fonctionne en local et que le NPU travaille lorsqu’il est mis à l’épreuve, mais cela n’apporte pas de plus-value par rapport à ce qu’on trouve déjà en ligne. Il permet aussi de modifier ses photos plus facilement, en retirant l’arrière-plan, par exemple. Pratique, mais déjà vu ailleurs.

Paint dispose également de fonctionnalités centrées sur l’IA. Un créateur d’images similaire à celui de Photos, mais aussi un co-créateur. Dessinez un gribouillis et Paint le transformera en œuvre d’art. C’est amusant, technologiquement bluffant, mais un peu inutile. Il faut dire que pas grand monde n’est fan des visuels désincarnés et crées par les IA. D’autres usages, comme des sous-titres générés instantanément ou encore l’ajout d’effets sur Windows Studios Effect sont possibles.

Toutefois, la nouveauté la plus intéressante se nomme Rappel (ou Recall). Elle scrute puis enregistre toutes les activités sur votre écran et agit comme une archive en constante évolution. L’intérêt et de pouvoir retrouver quelque chose de précis avec une simple requête. Exemple concret : « c’était quoi le document sur lequel je bossais il y a un mois où il y avait une photo de lunettes de soleil dans une sacoche en cuir ? » Hop, Recall analyse tout ce qu’il s’est passé sur votre PC et vous le retrouve en un rien de temps ! Pas d’interaction avec les serveurs de Microsoft, tout se fait en local.

Il y a un hic, puisque Recall n’est pas encore disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes ! En effet, Microsoft est sous le feu des critiques avec cette fonctionnalité. Qui a envie qu’un logiciel espionne constamment son écran ? Afin de retravailler sa copie, la firme de Redmond a décalé la sortie de Recall à une date ultérieure. Les PC Copilot+ sont donc amputés de leur fonctionnalité la plus intéressante.

Que promet l’IA de Microsoft dans le futur ?

L’intégration de l’IA dans nos vies est assez récente et c’est un terrain où tout semble encore à défricher. Microsoft promet de nombreuses choses à l’avenir, comme une intégration de Copilot de manière plus poussée dans les logiciels intégrés à Windows : PowerPoint, Word, etc. Copilot devrait aussi être pleinement intégré à l’OS, comme c’était le cas dans la promesse initiale. De fait, il pourrait savoir ce que vous faites en temps réel et même avoir accès à vos paramètres afin de régler deux ou trois petites choses si vous lui demandez.

Plus encore, la firme de Redmond a présenté une démo d’un utilisateur qui discute avec Copilot pendant qu’il joue. L’IA voit ce qu’il est en train de faire sur son écran et l’aide à apprendre les bases de Minecraft en temps réel, le tout sur le ton de la discussion. Cette démocratisation de l’IA arrivera sur nos PC dans le futur, et de plus en plus en local.

Faut-il craquer pour un PC Copilot+ ?

Les PC Copilot+ ont donc un goût de futur avec leurs fonctionnalités et leurs promesses. Faut-il se laisser séduire ? Notre réponse est sans appel : il est urgent d’attendre. Aujourd’hui, il n’y a pas grand intérêt à acheter un PC Copilot+ juste pour profiter de l’IA. Les usages locaux sont encore extrêmement limités, voire gadgets, et l’application Copilot est accessible en ligne sur n’importe quel navigateur, et même sur mobile. La présence de Recall ? Décalée au calendes grecques.

On peut cependant se poser la question du futur. Les fonctionnalités IA vont se démultiplier (certains logiciels comme ceux de la suite Adobe s’en servent déjà) et la technologie va rentrer dans toutes les strates de nos usages. Ne serait-il donc pas sage de commencer dès maintenant à penser à demain en optant pour un PC Copilot+ ? Pas vraiment. Les premiers modèles, équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, ne brillent pas par leurs performances hors du NPU et les usages les plus intéressants sont déjà disponibles en ligne.

Pour autant, l’idée même des PC Copilot+ est loin d’être à jeter. La première salve de produits sonne plus comme un galop d’essai qu’autre chose. Avec la démocratisation de la technologie, les futurs ordinateurs seront tous « IA proof » et il n’est pas impossible que l’utilisateur lui-même ne voit pas l’apport de l’IA dans son quotidien, tellement celle-ci risque d’épouser tous les contours de nos usages.

Acheter un PC Copilot+ exclusivement pour profiter l’IA aujourd’hui ? Ce n’est pas vraiment pertinent. En revanche, personne ne pourra y couper, même ceux qui n’ont aucune intention de se servir de ces outils. Dans quelques mois, tous les PC auront les capacités de faire tourner de l’IA en local et bénéficieront de Recall si celui-ci se décide à sortir. L’IA est bien partie pour envahir nos vies, que ce soit sur PC, sur mobile ou sur de nombreux d’autres aspects. Microsoft, lui, est prêt pour cette révolution.