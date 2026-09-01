L’opération était juteuse avec plus d’un million d’euros récoltés en 3 ans, mais la justice a fini par le rattraper. Un homme de 68 ans va passer quelques années en prison pour avoir vendu des services IPTV illégaux.

Les plus prévoyants préparent leur retraite des années avant la date fatidique. D’autres pensent qu’ils s’en sortiront sans gros investissements préalables. Et certains se disent qu’il n’est jamais trop tard pour trouver une source de revenus supplémentaire. C’est ainsi qu’à 65 ans, Milan Ibrahim, habitant de Chorley en Angleterre, au nord-ouest de Manchester, commence à vendre des services IPTV illégaux. Son affaire est rondement menée.

L’homme capture les flux de programmes dont l’accès est payant. Ils émanent de la BBC, ITV, Sky, la Premier League ou encore la Motion Pictures Association. Il convertit ensuite le tout dans un format compatible avec l’IPTV et vend des abonnements à travers le monde, en toute illégalité. Sa cible principale : les expatriés anglais. Le business de Milan Ibrahim lui rapporte 980 812 livres sterling en 3 ans, soit environ 1 145 000 euros. Rentable. Malheureusement pour lui, la belle vie s’arrête ici.

Prison ferme pour un homme derrière un gros service d’IPTV illégal

Une opération menée par l’unité de lutte contre la criminalité liée à la propriété intellectuelle (PIPCU) démantèle l’activité du sexagénaire, qui faisait appel à 80 serveurs, tous saisis puis fermés. L’inspectrice Emma Warbey de la PIPCU rappelle que le piratage n’est pas un crime sans victime : « Ces délinquants font preuve d’un mépris total envers les titulaires de droits ainsi que les acteurs, les créateurs, les techniciens et le personnel de soutien impliqués dans la production des contenus qu’ils diffusent illégalement. »

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Reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude, Milan Ibrahim, âgé de 68 ans, est condamné à 6 ans et 6 mois de prison ferme. Dans le cadre de la loi sur les produits du crime (Proceeds of Crime Act), il fait l’objet d’une procédure visant à récupérer l’argent illégalement gagné via la vente des services IPTV.

Source : Lancashire Telegraph