Des clients de service IPTV identifiés et condamnés à une amende en France

La LFP annonce qu'une procédure contre un réseau de revente d’abonnements IPTV illégaux a permis d'identifier une vingtaine de clients, qui ont été sanctionnés par la justice.

IPTV Football
Crédits : 123RF

Depuis le lancement de sa propre plateforme de diffusion, Ligue1+, la LFP (Ligue de Football Professionnel) est très attentive au combat contre le piratage et multiplie les actions en justice. Dans un communiqué, l'institution annonce qu'une “procédure pénale engagée par le groupe LFP à l’encontre de prévenus soupçonnés de revente d’abonnements IPTV illégaux” a mené à l'identification d'une vingtaine d'utilisateurs de ce service.

Le Parquet d’Arras a soumis ces personnes à une mesure de composition pénale, qui a abouti à des amendes comprises entre 300 et 400 euros. “Ces mesures s’appuient sur l’article 79-4 de la loi de 1986, qui prévoit une peine pouvant atteindre 7 500 euros d’amende”, ajoute la LFP. La première sanction a été plutôt clémente, mais en cas de récidive, les individus pris la main dans le sac s'exposent à des amendes bien plus salées.

L'IPTV dans le viseur de la LFP

Pour la Ligue et sa filiale commerciale LFP Media, qui gère les droits de diffusion de la Ligue 1 et la plateforme Ligue1+, cette décision est “un signal fort adressé aux utilisateurs de services de piratage, qui pensent à tort agir en toute impunité alors qu’ils contribuent en connaissance de cause à un écosystème mafieux portant gravement atteinte à l’ensemble du secteur sportif”.

La LFP n'entend bien sûr pas s'arrêter là et prévient les utilisateurs d'IPTV qui encourent des risques à recourir à ce type de service illégal. “La lutte contre le piratage constitue une priorité absolue pour le groupe LFP. De nombreuses actions pénales ciblant les revendeurs d’abonnements IPTV sont ainsi engagées, et leurs clients peuvent, à ce titre, être entendus et poursuivis”, fait-elle savoir.

La LFP appelle par ailleurs à une réforme du dispositif de lutte contre le piratage sportif. Elle souhaite que soient créées “de nouvelles incriminations pénales spécifiques dans le Code du sport” et la mise en place d'un “dispositif de blocage automatisé en temps réel”. Elle avait déjà obtenu il y a quelques mois le déréférencement des sites de streaming illégal et de services IPTV par Google et Bing.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Modifier une vidéo YouTube Shorts à sa sauce, ça devient possible et facile grâce à l’IA

YouTube lance Reimagine, un outil basé sur l’IA permettant de générer une vidéo personnalisée à partir d’une scène d’un Short. La plateforme de streaming y voit une fonction de remix,…

Xiaomi lance une nouvelle serrure connectée, compatible avec 9 modes de déverrouillage

La Xiaomi G100 est un nouveau modèle de serrure de porte connectée haut de gamme. Elle se distingue par la prise en charge de 9 modes de déverrouillage différents. La…

Du changement pour Quick Resume sur Xbox avec la nouvelle mise à jour

Une mise à jour arrive sur les consoles Xbox. Elle inclut des nouveautés de personnalisation de l’interface, mais surtout un changement très attendu pour Quick Resume. Microsoft vient d’annoncer une…

Avec cette nouvelle i3, BMW s’attaque enfin au problème des longs trajets

BMW change totalement de cap avec sa nouvelle i3. Fini la petite citadine, place à une berline électrique ambitieuse pour rivaliser avec Tesla. Autonomie élevée, recharge rapide et nouvelles technologies…

Pourquoi les touches J et F du clavier ont quelque chose de spécial ?

Vous ne le savez probablement pas, mais nos claviers cachent des secrets plutôt insolites. Grâce à cet article, vous pourrez pavaner à la machine à la café en dévoilant vos…

Voici pourquoi le mois de mars va vous offrir des conditions parfaites pour observer les étoiles

Le ciel nocturne va offrir un spectacle rare en mars. La nouvelle Lune va plonger les nuits dans l’obscurité totale. Plusieurs planètes et phénomènes seront alors visibles. Observer les étoiles…

Les trous noirs supermassifs, des amateurs de FPS ? Surpris en train de tirer des « balles cosmiques », voici ce que l’un d’eux révèle

Les trous noirs supermassifs sont des objets qui paraissent insaisissables tant ils sont auréolés de mystère. Pourtant, l’un d’eux a été observé à une étape cruciale et cette découverte pourrait…

Surfshark VPN protège toute la famille : un seul abonnement pour un nombre illimité d’appareils

Surfshark est l’un des meilleurs VPN pour protéger l’ensemble des appareils de la famille, et ce, à moindre coût. L’application propose de nombreux outils de protection, y compris un antivirus,…

Galaxy S26 Ultra : Samsung offre-t-il vraiment 200€ aux utilisateurs pour qu’ils gardent leur smartphone ?

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur affirme que Samsung lui a proposé de lui verser 250 dollars (un peu plus de 200 euros) pour le convaincre de ne pas retourner…

X (Twitter) est en panne, le réseau social devient inaccessible

X (Twitter) rencontre une panne mondiale d’envergure ce mercredi 18 mars 2026. Le site web n’affiche plus rien, l’application mobile semble encore fonctionner en partie. Le réseau social X (Twitter)…