IPTV : fonctionnement, légalité, contenus, tout savoir sur la TV par internet

L'IPTV a révolutionné notre manière de consommer des contenus vidéo. Mais cette méthode de diffusion entraîne souvent la confusion dans l'esprit des consommateurs. Qu'est-ce que l'IPTV ? Comment cela fonctionne ? Quels contenus sont disponibles ? Est-ce légal ? Existe-t-il des risques ? Autant de questions auxquelles nous répondons dans notre article.

L'IPTV est un moyen d'accéder aux services de télévision par le biais d'une connexion internet. Elle vient compléter, voire remplacer dans certains foyers, les méthodes d'accès traditionnelles à la télévision, dont les ondes hertziennes, le satellite, le câble ou la TNT. Cette technologie a profité de la démocratisation du très haut débit pour s'imposer comme une alternative crédible, et même une référence pour visionner des programmes télévisés. L'IPTV est fréquemment associée au piratage. Si cet usage ne peut pas être occulté, l'IPTV représente pourtant bien plus que cela.

L'IPTV, c'est quoi ?

IPTV est l'abréviation d'Internet Protocol Television, ou télévision par protocole internet. Cette dénomination renvoie aux moyens techniques mis en œuvre pour permettre aux utilisateurs de regarder la télévision sur internet, quel que soit l'écran. La diffusion des contenus par IPTV s'effectue par streaming vidéo. Il est possible de regarder des chaînes linéaires en direct ou en différé, des replays ou de la vidéo à la demande (VOD).

Sans que vous en ayez forcément conscience, il est probable que vous ayez déjà consommé de la vidéo par IPTV. Les plateformes de rattrapage des grandes chaînes françaises comme TF1+ ou 6Play, des services comme Molotov ou encore les acteurs de la SVOD comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou myCanal diffusent leurs programmes via l'IPTV. En fonction de l'offre du fournisseur, l'IPTV peut se présenter sous al forme d'une offre gratuite ou payante.

Pour l'utilisateur, recourir à l'IPTV est extrêmement simple. Il suffit de disposer d'une connexion internet octroyant une quantité suffisante de bande passante et d'un système compatible. En France, un moyen privilégié d'accès à l'IPTV est souvent la box TV de votre fournisseur d'accès à internet (FAI), qu'il s'agisse d'Orange, de Free, de SFR ou de Bouygues Telecom. L'expérience télévisuelle reste ainsi centralisée au sein des services de l'opérateur. Des fonctionnalités avancées comme l'enregistrement et la reprise d'un programme depuis le début sont généralement proposées.

Autrement, une Smart TV, une box TV (Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box, Apple TV…), un dongle TV (Fire TV Stick), un ordinateur, une tablette ou un smartphone permettent d'accéder aux services basés sur l'IPTV. Aujourd'hui, même les consoles de jeu, salon ou portables (PlayStation, Xbox…) sont utilisées à ces fins. Sur la plupart des plateformes de streaming vidéo, il est nécessaire de créer un compte pour lancer le visionnage d'un contenu. Certaines exigent aussi un abonnement payant.

L'IPTV, légal ou pas ?

Quand on parle d'IPTV dans le langage courant, c'est souvent pour évoquer des pratiques douteuses permettant d'accéder à un large volume de contenus à prix réduit. Si la technologie a été largement adoptée par bon nombre d'acteurs de la télévision et du numérique dans un cadre légal, certains services qui se revendiquent aussi d'IPTV sont en réalité des plateformes pirates, qui diffusent en toute illégalité des contenus dont ils ne possèdent pas les droits.

Il y a quelques années, il fallait investir dans un boîtier puis payer un abonnement auprès du fournisseur pirate pour accéder à son offre IPTV. Cette pratique existe toujours, mais les malfaiteurs ont facilité la démarche et réduit les coûts en parvenant à se passer d'un matériel spécifique. Désormais, il suffit d'installer une application sur une box Android TV pour profiter d'un tel service. Ces apps sont interdites et donc absentes du Play Store, mais elles peuvent être installées sans trop de complications par le biais de fichiers APK.

Quels sont les contenus disponibles sur les services d'IPTV pirates ?

Le catalogue varie selon les plateformes illicites. Sur les services les plus complets, les abonnés ont à disposition aussi bien des chaînes linéaires en direct, provenant notamment de bouquets payants, que des vidéos à la demande. Le sport occupe une importance de choix sur ces offres : matchs de football du monde entier, NBA, Formule 1… il y en a pour tous les goûts. On retrouve aussi les principaux films et séries disponibles chez les grands acteurs de la SVOD.

L'objectif de ces plateformes illicites est de centraliser tous les genres de contenus les plus populaires pour séduire le plus grand monde possible. L'interface est plus ou moins intuitive, pratique et esthétique selon le service IPTV. Elle peut s'inspirer des références du marché comme Netflix pour la mise en avant et la recherche de contenus.

IPTV pirate : quels sont les risques ?

Au fil des années, la France et l'Union européenne se sont dotées d'un arsenal juridique pour tenter de lutter contre le phénomène des services d'IPTV pirates. Les clients de ce type de plateforme encourent jusqu'à trois ans de prison et 300 000 euros d’amende pour le chef d'accusation de complicité de piratage.

Les autorités se montrent de plus en plus pressantes face aux fournisseurs de solutions IPTV illégales. Un autre risque est qu'une plateforme soit forcée de fermer du jour au lendemain. Les abonnements étant souvent sur une base annuelle, vous perdrez alors une partie de votre argent.

Certains services d'IPTV pirates peuvent cacher des malwares, qui peuvent mettre en danger vos appareils et subtiliser vos données personnelles à des fins malveillantes. D'ailleurs, une particularité de ce type d'IPTV peut être la présence de nombreuses publicités indésirables au sein de l'interface. En plus de la pollution visuelle, ces publicités peuvent se révéler dangereuses si elles hébergent des malwares. Enfin, ces plateformes peuvent aussi se rémunérer par la vente de vos informations personnelles.

L'expérience offerte peut aussi être inférieure à celle proposée par les plateformes légales. Les utilisateurs peuvent rencontrer des bugs, des ralentissements ou des saccades lors de la lecture de contenus par exemple. La qualité d'image et audio n'est pas toujours de très bonne facture, à cause de bitrates faibles ou d'indisponibilité d'un contenu en 4K.

Pourquoi l'IPTV pirate a la cote ?

En 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) estimait que 5 % de la population française avait recours à l'IPTV sous une forme illicite. Plusieurs raisons expliquent ce succès. D'abord, l'attrait d'avoir accès à l'ensemble des contenus qui nous intéressent en un seul endroit. Nous l'avons déjà évoqué, les pirates ont réussi à mettre en place des systèmes de plus en plus simples à employer pour l'utilisateur final. La configuration nécessaire pour accéder à un service d'IPTV illégal est à portée de tous.

Et en cas de difficulté, de nombreuses plateformes de ce type disposent d'un service client. Généralement, il faut passer par une application de messagerie (WhatsApp ou Telegram) pour pouvoir parler avec un conseiller. En cas de problème technique ou d'installation, l'utilisateur a donc la possibilité d'être guidé. De quoi rassurer les clients qui pouvaient hésiter à franchir le pas. En outre, comme sur le modèle des services IPTV légitimes, quelques plateformes offrent dorénavant un essai gratuit, souvent d'un jour à une semaine. Là encore, il s'agit de tranquilliser le consommateur, qui a la garantie qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et que le contenu proposé est de qualité.

L'augmentation des tarifs et la segmentation de l'offre chez les plateformes légales font aussi partie des arguments privilégiés par les spectateurs pirates. Ces dernières années, on constate des hausses de prix successives des abonnements sur les services légaux. Netflix et Disney+ ont même commencé à diffuser de la publicité au sein de leurs offres les moins coûteuses.

L'apparition continuelle de nouveaux acteurs sur le marché oblige par ailleurs les passionnés à souscrire auprès de plusieurs fournisseurs pour accéder aux contenus qui les intéressent. Les amateurs de sport sont sans doute les plus touchés par ce phénomène. Les droits de retransmission sportifs sont souvent éclatés entre plusieurs chaînes, notamment dans le football. Canal+, beIN Sports, RMC Sport, Eurosport, DAZN, sans oublier les géants de la tech comme Amazon et Apple qui lorgnent aussi les droits de diffusion sportifs… assouvir sa passion coûte cher. Un unique abonnement IPTV est bien plus rentable. De nombreux utilisateurs d'IPTV pirate ne souscriraient pas aux solutions légales même si les offres illicites n'existaient pas.