Ce pirate voulait simplement s’amuser en diffusant un film des mois avant sa sortie : il encourt 10 ans de prison

Le long-métrage d’animation Avatar Aang : The Last Airbender s’est retrouvé en ligne bien avant sa sortie. La police singapourienne aurait arrêté le responsable, un jeune homme de 26 ans. Celui-ci risque plusieurs années de prison.

Avatar
Crédits : Paramount +

Malgré l’apparition de plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max, les sites de streaming illégaux pullulent sur Internet. Mais cette pratique n’est pas sans risque. L’un d’entre eux, par exemple, vole vos données. Mais pirater des films peut avoir des conséquences bien plus graves qu’un « simple » vol de données.

C’est en tout cas l’amer constat qu’aurait fait un jeune pirate, récemment arrêté à Singapour. Celui-ci aurait profité d’une fuite provoquée par un employé de Nickelodeon, propriété de Paramount Skydance, qui a ensuite été relayée sur X. La personne concernée aurait « accidentellement envoyé l’intégralité du film Avatar Aang ». Selon The Hollywood Reporter, le leaker aurait voulu « troller un peu » la Paramount.

Mais ce « troll » pourrait avoir des conséquences, et non des moindres. En effet, le suspect encourt pas moins de 10 ans de prison, accompagnés de 50 000 dollars d’amende. Celui-ci serait soupçonné d’avoir accédé à un serveur contenant Avatar Aang : The Last Airbender, dont la sortie est prévue le 9 octobre 2026 sur Paramount+. Une copie complète du film aurait d’ailleurs été retrouvée sur les appareils électroniques du suspect.

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L’équipe d’Avatar Aang : The Last Airbender prend la défense de la Paramount

Cette fuite intervient peu de temps après que Paramount a annoncé sa décision de sortir Avatar Aang: The Last Airbender directement en streaming, plutôt qu’au cinéma. Cette décision a provoqué la colère de certains fans, qui espéraient voir le film sur grand écran. Mais certains participants au film ont défendu le projet.

C’est notamment le cas de l’animatrice Julia Schoel. Celle-ci, qui a participé à la production d’Avatar Aang : The Last Airbender, estime que « la mauvaise décision de Paramount » de privilégier le streaming ne justifie en rien de tels actes. « Je comprends totalement que certains ne veuillent pas payer ou soutenir Paramount+, » explique-t-elle. « Mais pirater le film après sa sortie aurait au moins été préférable à ça. C’est extrêmement irrespectueux envers tout le travail fourni par les artistes. »

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De son côté, la voix originale de Toph Beifong, Michaela Jill Murphy, a pris le relais sur TikTok. Cette dernière a demandé aux fans de ne pas regarder le film de manière illégale, par respect pour les créateurs.

Source : The Straits Times


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