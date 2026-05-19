Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont de retour à prix mini, mais ça ne va pas durer !

Vous souhaitez acheter d’excellents écouteurs, mais attendez une belle promotion pour vous offrir un modèle haut de gamme à prix cassé ? Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont à 112,60 € au lieu de 250,99 € avec le code PHDFR11 sur AliExpress. C’est le bon moment pour craquer !

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Les écouteurs qui offrent un son irréprochable et une réduction de bruit efficace sont généralement chers. Mais avec les promotions, certains modèles deviennent plus accessibles. C’est le cas des Samsung Galaxy Buds 3 Pro qui sont normalement en vente à 250,99 €, mais que vous pouvez avoir à seulement 112,60 €.

Ça se passe sur AliExpress. Le géant du e-commerce affiche en effet les écouteurs premium à 123,60 €. Et avec le code PHDFR11 à renseigner dans le panier, vous avez 11 € de réduction supplémentaire ! C’est un excellent prix pour un tel modèle !

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs haut de gamme qui sont à la fois endurants et confortables à porter. Ils vous offrent une expérience immersive en vous isolant des bruits extérieurs grâce à une réduction du bruit active particulièrement efficace.

Côté design, Samsung a revu le look de ses écouteurs en s’approchant davantage des AirPods d’Apple tout en gardant une identité propre grâce à la fine lumière latérale sur les écouteurs et un boîtier avec un couvercle transparent. On retrouve ainsi un design sobre et moderne, avec une tige qui améliore la stabilité dans l’oreille et optimise la captation vocale. Vous pouvez aussi contrôler la lecture de vos contenus audio à l’aide d’une simple pression.

La qualité sonore est au rendez-vous avec le codec Samsung Seamless qui offre un audio Hi-Fi 24 bits / 96 kHz. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm offrent un son riche, précis et équilibré. Grâce à une réduction de bruit active performante et à Galaxy AI, les écouteurs sont capables d’ajuster automatiquement le niveau d’isolation ou de transparence. Vous pouvez ainsi soit vous isoler totalement des bruits extérieurs, soit laisser passer les annonces pour ne pas vous couper totalement de votre environnement.

Enfin, les Galaxy Buds 3 Pro sont certifiés IP57 et profitent d’une belle autonomie de 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge (sans ANC) et 26 heures avec la réduction de bruit activée.