Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont de retour à prix mini, mais ça ne va pas durer !

Vous souhaitez acheter d’excellents écouteurs, mais attendez une belle promotion pour vous offrir un modèle haut de gamme à prix cassé ? Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont à 112,60 € au lieu de 250,99 € avec le code PHDFR11 sur AliExpress. C’est le bon moment pour craquer !

Galaxy Buds3 Pro

Les écouteurs qui offrent un son irréprochable et une réduction de bruit efficace sont généralement chers. Mais avec les promotions, certains modèles deviennent plus accessibles. C’est le cas des Samsung Galaxy Buds 3 Pro qui sont normalement en vente à 250,99 €, mais que vous pouvez avoir à seulement 112,60 €.

Ça se passe sur AliExpress. Le géant du e-commerce affiche en effet les écouteurs premium à 123,60 €. Et avec le code PHDFR11 à renseigner dans le panier, vous avez 11 € de réduction supplémentaire ! C’est un excellent prix pour un tel modèle !

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs haut de gamme qui sont à la fois endurants et confortables à porter. Ils vous offrent une expérience immersive en vous isolant des bruits extérieurs grâce à une réduction du bruit active particulièrement efficace.

Côté design, Samsung a revu le look de ses écouteurs en s’approchant davantage des AirPods d’Apple tout en gardant une identité propre grâce à la fine lumière latérale sur les écouteurs et un boîtier avec un couvercle transparent. On retrouve ainsi un design sobre et moderne, avec une tige qui améliore la stabilité dans l’oreille et optimise la captation vocale. Vous pouvez aussi contrôler la lecture de vos contenus audio à l’aide d’une simple pression.

La qualité sonore est au rendez-vous avec le codec Samsung Seamless qui offre un audio Hi-Fi 24 bits / 96 kHz. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm offrent un son riche, précis et équilibré. Grâce à une réduction de bruit active performante et à Galaxy AI, les écouteurs sont capables d’ajuster automatiquement le niveau d’isolation ou de transparence. Vous pouvez ainsi soit vous isoler totalement des bruits extérieurs, soit laisser passer les annonces pour ne pas vous couper totalement de votre environnement.

Enfin, les Galaxy Buds 3 Pro sont certifiés IP57 et profitent d’une belle autonomie de 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge (sans ANC) et 26 heures avec la réduction de bruit activée.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Microsoft Teams : vos enregistrements ont disparu ? Voici comment les retrouver

Si vous constatez que certains enregistrements de vos visioconférences Teams ont disparu, sachez que vous pouvez les retrouver facilement. En réalité, ils n’ont pas été supprimés, mais encore faut-il savoir…

Courage, la crise de la RAM sera terminée d’ici un an selon cet ancien cadre de Samsung

Difficile de voir le bout du tunnel après des mois de hausse exorbitante des prix de la mémoire. Pourtant, Kye-hyun Kyung, ancien dirigeant de la section hardware de Samsung, se…

Gmail : un bug majeur touche les appareils Android, voici des solutions temporaires en attendant le correctif

Un bug généralisé et particulièrement handicapant touche actuellement Gmail sur les tablettes ou smartphones pliants Android : leur écran scintille, quand il ne devient pas complètement blanc, du texte disparaît… Google…

Cet excellent jeu Zelda est maintenant jouable nativement sur Android

Nouveau portage natif d’un jeu Zelda sur nos appareils Android. Après son arrivée sur PC, il est désormais jouable sur smartphone ou console portable tournant sous le système d’exploitation de…

Ces outils d’IA qui cherchent des bugs dans Linux créent un problème que personne n’avait prévu

Des chercheurs utilisent l’IA pour traquer des failles dans Linux et noient l’équipe sous les mêmes rapports en double. Le chaos était inévitable. Linus Torvalds, fondateur du système, a décidé…

IA

iOS 27 : deux nouvelles fonctionnalités IA seraient prévues, Apple veut vraiment rattraper son retard

Apple compte bien rejoindre le train de l’IA. En plus de la nouvelle de Siri, la firme compte propose d’autres fonctionnalités boostées à l’intelligence artificielles dans iOS 27. Une fois…

C’est confirmé, les jeux PS5 ne sortiront plus sur PC, il va falloir investir pour jouer à Ghost of Yotei

Le journaliste Jason Schreier confirme dans une publication Bluesky ce que l’on savait déjà avec une quasi-certitude. Lors d’une réunion interne, le patron des PlayStation Studios a annoncé à ses…

Lanterns : les Yellow Lanterns dans la future série DC d’HBO Max ?

Une nouvelle bande-annonce de la série Lanterns d’HBO Max en dévoile un peu plus. Parmi l’enchaînement des images, une retient l’attention puisqu’elle pourrait indiquer la présence d’une autre équipe de…

Un rapport alarmant révèle ce que les lancements de satellites font vraiment à notre atmosphère

Chaque lancement de satellite injecte des polluants dans la haute atmosphère. Une nouvelle étude révèle que l’ampleur du phénomène dépasse toutes les projections. Les scientifiques parlent désormais d’un vaste essai…

Google Pixel 9 : un smartphone met littéralement le feu à la poche de son propriétaire

Il y a de quoi enflammer la chronique. Le propriétaire d’un Pixel 9 raconte que son smartphone a pris feu dans sa poche. Pour l’heure, Google reste muet face à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.