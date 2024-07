Test Samsung Galaxy Buds3 Pro : ils ressemblent à des AirPods Pro, mais ils ont un petit truc en plus

Sommaire Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds3 Pro de Samsung veulent signer un renouveau dans la gamme. Design repensé, ergonomie retravaillée, application revue, ce modèle remet les choses à plat tout en gardant la qualité audio des précédents. Pari réussi ?

Parmi les nombreux écouteurs true wireless du marché, les Galaxy Buds Pro de Samsung font partie du haut du panier. La marque coréenne revient avec les Galaxy Buds3 Pro, une nouvelle version qui fait table rase du passé.

Qu’est-ce qui a changé ? Tout ! Samsung a décidé de revoir sa copie de fond en comble avec un tout nouveau design, mais aussi une application revue et une ergonomie repensée, tout ça en gardant la qualité sonore de la gamme. Sur le papier, cela donne envie. Ces Galaxy Buds3 Pro transforment-ils l’essai ? Avons-nous là de bons écouteurs ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds3 Pro sont disponibles à partir du 24 juillet 2024 au prix de 249 euros. Un tarif cohérent pour des écouteurs true wireless hauts de gamme. L’utilisateur a le choix entre deux coloris : argenté et blanc.

A noter qu’un modèle classique (Galaxy Buds3) est aussi vendu au tarif de 179 euros. Il est amputé de certaines fonctionnalités comme l’ANC adaptatif et propose un format semi-ouvert.

Côté design, Samsung change tout !

Samsung fait table rase du passé avec ses Galaxy Buds3 Pro. Terminé les écouteurs « boules » dans un boîtier carré, puisque la marque coréenne a opté pour une forme plus classique : écouteurs à tiges et boîtier rectangulaire. Certains diront que l’inspiration Apple est présente, mais pour nous, ce n’est pas un défaut. Les Airpods ont prouvé leur efficacité depuis longtemps et il n’y a aucune honte à reprendre ce qui se fait de mieux ailleurs.

La particularité visuelle du boîtier réside dans ce capot transparent qui permet de voir en un coup d’œil si les écouteurs sont rangés ou non. On note la présence d’une led sur l’avant, qui permet de jauger du niveau de la batterie, ainsi que d’un bouton d’appairage à côté du port USB Type-C. C’est une nouveauté bienvenue ! Les précédents Buds n’en disposaient pas ; pour se connecter à un nouveau terminal, il fallait ouvrir le boîtier et s’assurer qu’il n’était pas déjà relié : une vraie tannée ! Le tout pèse 60 grammes et chacun des écouteurs ne fait que 6 grammes, c’est dans les clous de ce qui se fait sur le marché. Les dimensions du produit sont de 58,9 x 48,7 x 24,4 mm, soit un peu plus que les AirPods Pro. Bref, ça se range facilement dans une poche.

Les écouteurs intrauriculaires en eux-mêmes ont bénéficié d’un gros lifting. Nous avons désormais une longue tige au bout de laquelle est placée le micro. On peut signaler trois détails importants. Le premier, c’est la forme anguleuse de ces tiges, qui permet une meilleure préhension pour le Press Control. Le deuxième, c’est la présence d’un petit liseré à la base, bleu et orange. Cela permet de distinguer la droite de la gauche, un peu à la manière de ce que fait Nothing sur ses Ear.

Le troisième détail, c’est la présence d’une barre Led sur chaque écouteur. Celles-ci permettent de s'assurer qu'ils sont en charge quand on les replace dans le boîtier, et c’est tout. Samsung a choisi de ne pas les utiliser autrement, par exemple comme égaliseur comme le fait Razer sur ses Hammerhead HyperSpeed ou comme indicateur de batterie. Une manière de garder une certaine sobriété et de gagner en autonomie, mais on aurait aimé pouvoir s’amuser un peu plus.

L’un des défauts de ces tiges, c’est un rangement un peu moins pratique qu’avant. En effet, pour remettre les écouteurs dans le boîtier, il faut viser le trou en prenant garde à bien choisir le bon côté. Les liserés sont là pour ça, mais trop discrets pour réellement avoir un impact. La conséquence est qu’il faut redoubler de vigilance en rangeant les écouteurs, surtout si vous le faites dans la rue. Les maladroits, prenez garde !

En définitive, la réinvention des Galaxy Buds3 Pro est une grande réussite. Ils adoptent une forme certes plus classique, mais aussi beaucoup plus efficace. On apprécie les détails qui donnent du cachet au produit, comme les Leds ou les liserés. Mais qu’en est-il du confort, de l’ergonomie ? Nous allons voir ça tout de suite.

Des écouteurs qui misent sur le confort

Les précédents Buds disposaient d'une forme ronde discrète, mais traînaient des défauts au niveau du maintien dans l’oreille. La présence de la tige veut corriger ce souci en se calant parfaitement contre le lobe, tout en gardant le confort propre à la gamme. Bien évidemment, ce sont des écouteurs intras, qui se câlent donc dans le conduit auditif. Comme d’habitude, nous avons trois tailles d’embouts en caoutchouc pour qu'ils puissent s’adapter à toutes les morphologies.

Concrètement, les Galaxy Buds3 Pro tiennent parfaitement à l’oreille, même en cas d’activité physique. Courir avec ? Aucun souci, alors que les Buds2 nécessitaient de les replacer régulièrement car ils glissaient. Ajoutons à cela qu’ils sont certifiés IP57, donc résistants à l’eau. Une bonne chose en cas de footing sous la pluie.

Samsung a également retravaillé un aspect très polémique de ses écouteurs. Chez beaucoup d’utilisateurs, les Buds Pro et Buds2 Pro avaient la fâcheuse tendance à provoquer des allergies et de l’eczéma dans le conduit auditif (votre serviteur en a fait les frais). Cela était dû au polymère allergène utilisé sur les embouts. Cet écueil a été corrigé pour notre plus grand bonheur. Après une semaine d’utilisation, nous n’avons pas connu de soucis particuliers.

Comme nous le disions plus haut, la tige permet la présence du press control, qui vient remplacer le touch control. Concrètement, il faut presser la tige pour arrêter ou reprendre la musique, monter ou baisser le volume (les gestes sont personnalisables dans l’application Wear). Ce n’est pas vraiment intuitif au premier abord, mais l’avantage est que les appuis accidentels n’existent plus. Combien de fois avons nous coupé un morceau au raccroché au nez d’un contact en replaçant les Buds2 Pro qui glissaient de l’oreille ? Ce n’est plus le cas ici.

Une partie audio toujours aussi bonne, un ANC amélioré

Les Samsung Galaxy Buds Pro font partie des meilleurs écouteurs ANC du marché. Pour cette troisième itération, Samsung a certes modifié le design en profondeur, mais a gardé le corps du produit : sa qualité audio. De fait, nous avons toujours un son puissant et parfaitement équilibré. Côté technique, on retrouve une connexion Bluetooth 5.4 ainsi que deux hauts-parleurs dans les écouteurs : un de 10,5 mm et un autre de 6,1 mm. On apprécie la gestion impeccable des mediums et des bas mediums et la bonne retranscription des aigues. Les Buds3 Pro sont conçus pour s’adapter à tous les styles, qui ce soit du metal, du rock, de l’électro agressif qui ne lésignent pas sur les basses ou des genres plus doux, comme du jazz ou du classique. On salue l’inclusion d’un égaliseur très complet dans l’application qui permet à chacun de trouver son réglage parfait. Ajoutons à cela une excellente retranscription des voix, important pour les adeptes de podcasts ou pour les conversations téléphoniques.

La réduction de bruit active a été un poil améliorée, puisqu’elle monte désormais jusqu’à 33 décibels. La mettre à fond coupe l’utilisateur du monde qui l’entoure. Même sans musique, avec les écouteurs sur les oreilles, il n’entend pas ce qui se passe autour de lui. Nous les avons utilisés pendant une semaine dans un open space bruyant, et nous avions l'impression de méditer dans un monastère ! Mais c’est bien le mode son environnant qui impressionne toujours. Encore amélioré, il permet de garder une oreille sur les bruits autour même quand la musique est à fond. Le logiciel prend soin de retranscrire les sons « importants », comme les bruits de moteur ou les voix. Idéal quand on se promène en ville, cela nous permet de rester vigilant face à des dangers éventuels. Là-dessus, Samsung distance la concurrence.

La détection de voix est toujours de la partie et fonctionne parfaitement. Lorsque que vous parlez ou que quelqu’un s’adresse à vous, les écouteurs se mettent en mode son environnant et baissent la musique à un niveau très faible, vous permettant de discuter comme si de rien était. Pratique, puisque cela ne nous oblige pas à les retirer. Bien entendu, la fonctionnalité est désactivable.

En revanche, on regrette la présence d’un ANC adaptatif -nouveauté de cette version- un peu aux fraises. Ce dernier se montre bien hasardeux et on aura tôt fait de le régler manuellement. Concrètement, il active le son environnant quand il n’y a pas besoin et inversement. A revoir. Samsung n’est pas le premier à se casser les dents sur cette fonctionnalité et ne sera certainement pas le dernier. Bref, une partie audio exemplaire, sans doute la meilleure sur le segment du haut de gamme, malgré quelques défauts.

Une application revue et corrigée

Comme les précédents modèles, les Galaxy Buds3 Pro fonctionnent de concert avec l’application Galaxy Wear. Celle-ci se montre toujours aussi efficace, tout en apportant des nouveautés bienvenues. La plus importante, c’est l’arrivée d’un égaliseur qui permet aux utilisateurs avertis de régler le son comme ils l’entendent. Pour les autres, les profils prédéfinis sont encore présents, avec l’ajout d’une petite phrase explicative sur leurs conséquences sonores. On apprécie.

Comme d’habitude avec Samsung, la navigation est limpide dans les menus. On peut ainsi changer de mode en un clic (voire carrément le faire via un widget), s’assurer du bon positionnement des écouteurs via un test de maintien ou encore avoir des alertes d’étirement du coup. Idéal pour ceux qui travaillent longtemps penchés sur leur PC avec les écouteurs dans les oreilles. Bref, du beau travail de la part du constructeur coréen, encore une fois.

Une bonne autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, rien ne change par rapport aux modèles précédents. Le boîtier dispose d’une batterie de 515 mAh et chacun des écouteurs d’une de 53 mAh. Nous avons mesuré plus de 8 heures d’écoute sans ANC, c’est beaucoup ! En activant la réduction active de bruit ou encore le son environnant, nous descendons à six heures, ce qui est encore excellent. En revanche, nous conseillons de désactiver l’audio 3D, très énergivore et qui fait baisser l’autonomie à quatre heures (ce qui est déjà acceptable).

Evidemment, une fois vos écouteurs déchargés ou non utilisés, vous les rangez dans le boîtier. Ce dernier est capable de les recharger à 100% quatre fois au total. De fait, nous atteignons 32 heures d’écoute au maximum (sans ANC). En activant le mode isolation ou bruit environnant, nous tombons à 24 heures, ce qui est encore très bien. Avec l’audio 3D, comptez 16 heures. Ce n’est pas la meilleure autonomie du marché (les Nothing Ear font mieux avec une batterie plus petite), mais c’est tout de même extrêmement confortable. Samsung ne fournit pas de chargeur dédié, mais un fil USB Type-C afin de réalimenter le boîtier (en un peu plus d’une heure).

Alors on achète ?

Concluons ce test avec la question ultime : on achète ? Samsung livre l’un des meilleurs produits sur son segment. Doté d’un design impeccable, d’une ergonomie idéale et d’une qualité audio de haute volée, les Galaxy Buds3 Pro remplissent parfaitement leur mission.

La grande qualité de ces écouteurs, c’est leur gestion parfaite de l’ANC. Plus encore, le mode son environnant de Samsung est inégalable. Dans la rue même avec la musique à fond, on reste vigilant à ce qui nous entoure. Une vraie force.

Les Galaxy Buds3 Pro sont donc destinés à ceux qui cherchent d’excellents écouteurs true wireless et qui ne craignent pas d’y mettre le prix. En revanche, ceux qui disposent déjà des Galaxy Buds2 Pro n’ont pas nécessairement besoin de renouveler leur jouet, car si le design change profondément, la technique reste la même. Une belle mise à jour de la part de Samsung.