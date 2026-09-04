-53% sur la Honor Pad X9a : la tablette chute à moins de 120 €

La Honor Pad X9a est en promotion à moins de 120 €. Si vous recherchez une tablette pas chère, c’est l’une des offres les plus intéressantes du moment. Elle dispose d’un écran de 11,5 pouces à 120 Hz, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 8 300 mAh.

Profiter de l’offre sur la Honor pad X9a

La Honor Pad X9a dans sa version avec 128 Go de stockage est normalement proposée au prix conseillé de 249,90 €. Actuellement, elle est affichée à 129,28 € sur AliExpress, et le code promo PHD12 baisse encore ce tarif de 12 €. La tablette est donc disponible à 117,28 €, livraison comprise, et ce, depuis la France. Au total, vous profitez d’une réduction de 53%.

90% des livraisons sont effectuées en moins de 5 jours. Le produit affiche également le label Marque+. En d’autres termes, il est certifié authentique.

Toutes les tablettes vendues autour de 120 € ne se valent pas. À ce prix, il faut souvent faire beaucoup de concessions : une dalle assez petite, une définition limitée ou seulement 64 Go de stockage. La Honor Pad X9a offre une fiche technique loin d’être décevante pour ce prix proposé par AliExpress dans le cadre de ses offres Local Day de la rentrée.

La Honor Pad X9a fait bien mieux que la plupart des tablettes d’entrée de gamme

À moins de 120 €, la Pad X9a peut servir de tablette familiale pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou suivre des cours en ligne. Il dispose de quatre haut-parleurs qui offrent une bonne qualité de son pour profiter d’un film.

On retrouve également un châssis en aluminium qui lui confère une apparence bien plus soignée que celle des tablettes proposées habituellement à ce prix. Elle est en plus fine, avec une épaisseur de 6,77 mm pour un poids de 475 grammes.

La Honor Pad X9a dispose d’un écran atteint 11,5 pouces (2508 x 1504 px) et peut monter jusqu’à 120 Hz. L’offre concerne la version dotée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage

Honor mise sur le Snapdragon 685 pour la propulser. Cette puce offre une expérience fluide pour les applications courantes et du multitâche léger : le streaming, la lecture, les réseaux sociaux et les petits jeux Android ne lui posent aucun problème.

Enfin, la Honor Pad X9a tourne sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15. La batterie de 8 300 mAh est compatible avec une charge de 35 W.