À peine sortie, la DJI Osmo Pocket 4 passe à prix sacrifié pour la rentrée, mais la vente flash se termine bientôt

Normalement en vente à 499 €, le DJI Osmo Pocket 4 se retrouve à prix cassé durant le Local Day sur AliExpress. en cumulant plusieurs offres. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 365,20 € ! On vous explique tout…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

AliExpress fête la rentrée en dévoilant de nouveaux codes promo cumulables avec les offres déjà en cours. Ainsi, durant le Local Day qui se déroule du 1er au 7 septembre, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 63 € ! Mais attention, les stocks sont limités et ces codes expirent bientôt. N’attendez pas pour vous équiper à petit prix. Pour rappel, voici les codes à utiliser en ce moment :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Vous cherchez une petite caméra pour vloguer et immortaliser vos aventures ? La DJI Osmo Pocket 4 a été pensée pour vous permettre de poster vos vidéos sur les réseaux sociaux puisque les vidéos 4K stabilisées peuvent être prises horizontalement et verticalement. Mais son prix peut être un frein puisqu’elle est proposée à 499 € chez la plupart des revendeurs. Vous attendez une belle promotion pour l’acheter ? Ce bon plan est fait pour vous !

La DJI Osmo Pocket 4 est actuellement affiché en promotion à 410,20 €, ce qui est déjà un bon prix. Mais avec le code PHD45, vous avez en plus 45 € de réduction dans votre panier. Son prix chute donc à 365,20 € seulement. En plus, la livraison est gratuite et rapide puisqu’elle est effectuée depuis la France par un vendeur Marque +.

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Pocket 4 ?

La DJI Osmo Pocket 4 est une caméra compacte très simple à transporter. Elle vous permet de réaliser facilement des vidéos stabilisés en 4K. Aucun réglage n’est nécessaire, il vous suffit de l’allumer et de démarrer l’enregistrement.

Ce modèle est doté d’un système de stabilisation 3 axes, ce qui vous permet d’avoir des images fluides en tout circonstance. Grâce à son capteur CMOS 1 pouce, vous obtenez des vidéos en 4K jusqu’à 240 images par seconde. Les couleurs sont ultra-réalistes et lumineuses, même avec une faible luminosité. sombre. De plus, le zoom 2x vous offre une plus grande polyvalence dans la réalisation de vos vidéos sans perte de qualité.

La DJI Osmo Pocket 4 est par ailleurs équipée d’un écran rotatif de 2 pouces. Grâce à la technologie ActiveTrack, cette caméra est capable de suivre de façon automatiquement une personne. Et avec son espace de stockage intégré de 107 Go, vous pouvez conserver de nombreux contenus directement sur votre appareil.