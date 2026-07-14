Bon plan Honor Pad 10 : une tablette performante avec Snapdragon 7 Gen 3 sous les 200 €

Le prix de la Honor Pad 10 chute de plus de la moitié. Lancée à 399,90 € en France, elle passe sous les 200 € sur AliExpress avec un code promo.

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La Honor Pad 10 en version 8/256 Go est affichée à 213,65 € dans le cadre des promos vacances d’AliExpress, au lieu de 399,90 € en temps normal. Avec le code promo VSFR20, le prix baisse encore de 20 € pour arriver à 193,65 €, soit une économie de plus de 200 € par rapport au tarif officiel. La livraison est gratuite, et le produit est acheminé depuis la France.

La tablette de Honor se frotte à des milieux de gamme performants comme la Redmi Pad 2 Pro. À moins de 200 €, sa fiche technique offre bien plus que ce à quoi on peut s’attendre à ce niveau de prix.

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12,1 pouces, Snapdragon 7 Gen 3 et six haut-parleurs

La Honor Pad 10 garde la diagonale de 12,1 pouces qu'on trouvait déjà sur la Pad 9, mais le processeur change. Le Snapdragon 7 Gen 3 succède au Snapdragon 6 Gen 1 de la Pad 9. La marque annonce un gain de 20 % sur les performances du processeur et un doublement des performances graphiques, ce qui devrait apporter davantage de confort en multitâche et dans les jeux. Le SoC est épaulé par 8 Go de RAM, avec 256 Go de stockage.

L'écran est une dalle IPS LCD, avec une définition de 2 560 × 1 600 pixels (2,5K) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honor propose aussi des fonctions de confort visuel, avec la certification TÜV Rheinland, ce qui peut faire la différence si vous passez beaucoup de temps sur l'écran.

Pour le son, la tablette intègre six haut-parleurs compatibles Honor Spatial Audio. La plupart des tablettes de cette gamme se contentent de quatre haut-parleurs, et la différence se remarque assez nettement. La photo quant à elle n’est pas le point fort de l’appareil, comme pour la grande majorité des modèles. On retrouve en effet un capteur de 8 MP à l’arrière et un autre à l’avant.

La Honor Pad 10 dispose d’une batterie de 10 100 mAh qui promet une endurance confortable. Elle est compatible avec une charge rapide de 35W.