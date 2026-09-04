Le set Lego PlayStation 1 vous fait de l’œil ? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer

Les rumeurs disaient vrai : hier, Sony a bel et bien révélé un set Lego représentant la première PlayStation. Mais celles-ci se sont trompées sur un point-clé, celui qui fait le plus mal : son prix.

Lego s’intéresse de plus en plus aux gamers ces dernières années, et ce n’est pas pour leur déplaire. Cette année, le géant du jouet a déjà fait sensation en dévoilant une nouvelle figurine Mario. Les joueurs PlayStation, de leur côté, ont déjà eu droit à quelques sets, notamment le fameux sur la série Horizon. Mais il manquait encore une proposition directement adressée aux plus nostalgiques d’entre eux. Pourtant, la demande existe bien, comme nous l’a récemment prouvé le set PSP imaginé par un fan.

Leur souhait a enfin été exaucé. Parmi toutes les annonces du State of Play qui s’est tenu ce jeudi 3 septembre, parmi lesquelles un énième trailer de Marvel’s Wolverine, le nouveau Metro et de nouvelles images de Final Fantasy VII Resonance, est venu se nicher un tout nouveau set Lego représentant la PlayStation première du nom. Une annonce qui vient confirmer les rumeurs qui se sont multipliées ces dernières semaines.

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Le set Lego PlayStation 1 coûte plus cher que prévu

Le set avait en effet fait l’objet de plusieurs fuites, qui n’ont pourtant pas manqué de se tromper sur un point pour le moins important. En effet, alors que les leakers prévoyaient un prix de 160 dollars, celui-ci coûte en réalité… 179,99 dollars. En France, il faudra débourser 159,99 euros pour se l’offrir. Une différence pas si conséquente que cela, mais une différence tout de même qui pourra impacter la décision d’achat de certains joueurs.

Du reste, le set est composé de 1911 pièces qui reproduisent presque à taille réelle la console de Sony. On y retrouve également deux dioramas de Ape Escape et Gran Turismo qui pourront être personnalisés. Il sera disponible à partir du 1ᵉʳ octobre prochain sur le site de PlayStation puis le 4 octobre sur le site de Lego. Cela vous laisse le temps de savoir si vous comptez craquer ou non.


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