Honor Pad X8a 128 Go : la tablette 11 pouces voit son prix chuter de plus de 60%

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir la tablette Honor Pad X8a pour seulement 77,63 euros dans sa version 128 Go. C’est un prix mini pour un modèle avec un grand écran, une batterie haute capacité et un design durable en métal. On vous en dit plus ci-dessous.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les tablettes sont le parfait compromis entre un smartphone et un ordinateur. Elles offrent la mobilité et la simplicité d’utilisation des téléphones, tout en permettant de voir son contenu confortablement sur un grand écran. La marque Honor l’a bien compris en proposant des tablettes pensées pour un usage grand public avec un excellent rapport qualité-prix.

La Honor Pad X8a est une tablette parfaitement adaptée pour des usages bureautiques et multimédia. Elle est en vente sur le site officiel de la marque pour 199,99 euros dans sa version 128 Go. Mais vous pouvez vous l’offrir pour encore moins cher sur AliExpress pendant sa période promotionnelle “Éclat Printanier” qui se déroule jusqu’au 19 avril. En effet, la tablette est affichée pour 87,63 euros. Et en ajoutant dans votre panier le code promo PHDFR10, le prix baisse de 10 euros supplémentaires et passe à seulement 77,63 euros. Cela représente une promotion impressionnante de 61,18%. Alors ne tardez pas avant de vous faire plaisir !

Honor Pad X8a : une tablette de 11 pouces pour moins de 80 euros

La Honor Pad X8a est disponible à un prix mini. Pourtant, elle offre des qualités étonnantes comme son design en métal à la fois plus qualitatif et durable. On profite également d’un grand écran FullView de 11 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1200 pixels), un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un affichage de 16,7 millions de couleurs. Vous profitez donc d’un rendu net, fluide et coloré pour regarder vos films et séries dans les meilleures conditions.

En plus, cette tablette dispose de 4 protections pour vos yeux, avec la diminution automatique de la lumière, un mode E-book, une lumière bleue et un scintillement réduits au maximum. Le son n’a pas été oublié avec un système de haut-parleurs quadri-amplifiés qui offre une qualité sonore impeccable.

La Honor Pad X8a tourne avec la puce Snapdragon 680, gravée en 6nm. Sans être un avion de chasse, cette puce s’avère largement suffisante pour regarder des vidéos, naviguer sur internet, ou pour les tâches bureautiques du quotidien. Pour terminer, la tablette dispose d’une batterie de 8300 mAh qui offre une autonomie conséquente jusqu’à 14 heures en lecture vidéo.