À moins de 120 €, cette tablette Honor avec un écran de 11,5 pouces 120 Hz est à moitié prix

La Honor Pad X9a est une tablette pas chère avec de bonnes performances pour son prix. Elle est encore moins chère en ce moment grâce à une réduction de 53%. On y retrouve un écran 2,5K de 11,5 pouces, une batterie de 8 300 mAh , ainsi que 128 Go de stockage.

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Les tablettes vendues autour de 120 € imposent souvent de choisir entre un écran peu défini, un stockage limité ou des performances très modestes. La Honor Pad X9a échappe en grande partie à ces concessions, surtout avec la baisse de prix dont elle bénéficie pendant les promos estivales d’AliExpress.

La version européenne avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est affichée à 129,39 € au lieu de 249,90 €. Une fois la tablette ajoutée au panier, le code PHDFRS11 vous permet d’obtenir 11 € de réduction supplémentaire.

Le prix final descend ainsi à 118,39 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Vous économisez donc 131,51 €, ce qui correspond à une remise d’environ 53 % sur son prix de référence.

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Un écran et des performances intéressants à ce niveau de prix

La Honor Pad X9a dispose d’un écran LCD de 11,5 pouces. La dalle affiche une définition de 2508 x 1504 pixels et peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit bien plus que sur la plupart des tablettes d’entrée de gamme qui sont souvent limitées à 60 Hz.

Sa grande surface d’affichage convient bien pour les films et séries, lecture, cours en ligne ou même pour jouer. Honor propose ici quatre haut-parleurs, ce qui permet d’obtenir un son plus enveloppant qu’avec les modèles équipés de seulement deux sorties audio.

La Honor Pad X9a est propulsée par un Snapdragon 685. Cette puce n’a pas été conçue pour les jeux 3D les plus exigeants, mais elle reste adaptée au streaming, à la navigation web, aux applications éducatives et aux jeux occasionnels. Elle est épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette version fonctionne uniquement en Wi-Fi.

La batterie de 8 300 mAh constitue un autre point fort de la tablette. Elle est compatible avec une charge de 35 W. La tablette se distingue enfin par son châssis métallique de 6,77 mm d’épaisseur et son poids d’environ 475 grammes.