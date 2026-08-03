À moins de 120 €, cette tablette Honor avec un écran de 11,5 pouces 120 Hz est à moitié prix

La Honor Pad X9a est une tablette pas chère avec de bonnes performances pour son prix. Elle est encore moins chère en ce moment grâce à une réduction de 53%. On y retrouve un écran 2,5K de 11,5 pouces, une batterie de 8 300 mAh , ainsi que 128 Go de stockage.

Honor Pad X9a

Les tablettes vendues autour de 120 € imposent souvent de choisir entre un écran peu défini, un stockage limité ou des performances très modestes. La Honor Pad X9a échappe en grande partie à ces concessions, surtout avec la baisse de prix dont elle bénéficie pendant les promos estivales d’AliExpress.

La version européenne avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est affichée à 129,39 € au lieu de 249,90 €. Une fois la tablette ajoutée au panier, le code PHDFRS11 vous permet d’obtenir 11 € de réduction supplémentaire.

Le prix final descend ainsi à 118,39 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Vous économisez donc 131,51 €, ce qui correspond à une remise d’environ 53 % sur son prix de référence.

Un écran et des performances intéressants à ce niveau de prix

La Honor Pad X9a dispose d’un écran LCD de 11,5 pouces. La dalle affiche une définition de 2508 x 1504 pixels et peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit bien plus que sur la plupart des tablettes d’entrée de gamme qui sont souvent limitées à 60 Hz.

Sa grande surface d’affichage convient bien pour les films et séries, lecture, cours en ligne ou même pour jouer. Honor propose ici quatre haut-parleurs, ce qui permet d’obtenir un son plus enveloppant qu’avec les modèles équipés de seulement deux sorties audio.

La Honor Pad X9a est propulsée par un Snapdragon 685. Cette puce n’a pas été conçue pour les jeux 3D les plus exigeants, mais elle reste adaptée au streaming, à la navigation web, aux applications éducatives et aux jeux occasionnels. Elle est épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette version fonctionne uniquement en Wi-Fi.

La batterie de 8 300 mAh constitue un autre point fort de la tablette. Elle est compatible avec une charge de 35 W. La tablette se distingue enfin par son châssis métallique de 6,77 mm d’épaisseur et son poids d’environ 475 grammes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Vos photos de portrait pourraient perdre au change sur le Galaxy S27 Ultra, un objectif serait supprimé

Samsung prépare déjà la relève de son smartphone haut de gamme, et le bloc photo réserve une mauvaise nouvelle. Deux fuites concordantes annoncent la disparition d’un objectif sur le Galaxy…

Xbox : Microsoft va-t-il vraiment retirer tous ses jeux de Steam ?

Depuis ce week-end, une folle rumeur agite la communauté Xbox : Microsoft prévoirait de ne plus proposer ses jeux sur Steam. Mais cette rumeur, lancée par un journaliste reconnu dans…

Mercedes va remettre des boutons physiques dans ses voitures, le tout-tactile a ses limites

Le patron de Mercedes-Benz admet que les écrans tactiles dans les voitures font parfois regretter l’absence des classiques boutons physiques. Il promet de corriger le tir dans les prochaines voitures…

-43 % sur le POCO F8 Pro : avec son Snapdragon 8 Elite, il coûte moins cher qu’un milieu de gamme

Le POCO F8 Pro réunit un processeur haut de gamme, 12 Go de RAM, un bel écran AMOLED et une batterie de 6 210 mAh. Lancé à 653 € en…

Le dernier refuge des sites de streaming pirates vient de tomber, HBO a frappé en 24 heures

Les grands studios américains ont trouvé un nouveau terrain de chasse contre le streaming illégal. L’ordonnance obtenue par HBO devant la justice indienne frappe plus de 120 noms de domaine…

Apple Glass : les lunettes connectées serviraient surtout à faire du sport

Les futures lunettes connectées d’Apple ne seraient pas tout à fait comme leurs concurrentes. La marque en ferait un appareil dédiée majoritairement à la pratique sportive, comme un bracelet ou…

Windows 11 : certains utilisateurs n’ont plus que quelques jours pour mettre à jour cet élément crucial de leur PC

Microsoft prévient actuellement certains de ses utilisateurs qu’il est urgent de mettre à jour leur certicat pour continuer à utiliser Windows. On vous explique de quoi il s’agit et si…

Le prix du Redmi Note 15 Pro 5G s’effondre : -45% sur la version 512 Go

Le Redmi Note 15 Pro 5G est quasiment à moitié prix. Pendant les promotions estivales d’AliExpress, sa version la mieux équipée passe à seulement 247 €, contre 453 € à…

Quatre fonctions se cacheraient bientôt derrière ce bouton présent sur la plupart des smartphones Android

Le petit micro coloré de la barre Google trône sur des millions d’écrans d’accueil Android. Son rôle se limite pourtant à dicter une recherche depuis des années. Google s’apprête à…

L’iPhone 17 Pro résiste à une chute de 1 km de haut, la preuve en vidéo

L’iPhone 17 Pro d’une passagère d’un avion est tombé de très haut, mais elle parvient à le récupérer intact plus d’un kilomètre plus bas. Ce n’est pas la première fois…