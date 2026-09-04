Google Photos : Gemini Spark gère vos clichés à votre place et les possibilités sont immenses

L’agent IA Gemini Spark de Google capable de travailler pour vous 24h/24 est désormais compatible avec Google Photos. Les possibilités sont nombreuses et faciliteront grandement la gestion de vos clichés.

Google Photos
Crédits : 123RF

C’est si facile de prendre des photos avec notre smartphone Android. À tel point que Google Photos, qui se charge de garder nos clichés dans le cloud, se retrouve vite rempli de milliers de fichiers. Vous pouvez les retoucher, les organiser en albums ou encore permettre à certains de vos amis d’y avoir accès, mais cela peut rapidement devenir fastidieux si vous attendez d’en avoir trop pour vous y mettre.

Lire aussi – Gemini Spark débarque sur Mac pour le faire travailler à votre place

Heureusement, il y a l’intelligence artificielle. Plus précisément, Gemini Spark, l’agent IA de Google capable de travailler pour vous sans s’arrêter à partir d’une simple requête. Il se connecte à vos applications et mène à bien plusieurs tâches en même temps pour un maximum d’efficacité. Spark vient justement d’ajouter Google Photos à sa liste. En quelques exemples, on se rend compte à quel point ça change la donne dans la gestion de nos souvenirs.

Que peut faire Gemini Spark avec vos clichés stockés sur Google Photos ?

Vous revenez d’un voyage au Japon pendant lequel vous avez pris des centaines de clichés, tous stockés dans Google Photos. Lancez Gemini Spark et écrivez : « Crée un album de mon voyage au Japon, améliore la luminosité de chaque photo, puis envoie un mail à mes parents avec le lien de l’album, ainsi qu’un court résumé du séjour ». Tout ça, vous auriez pu le faire à la main, mais cela vous aurez pris un temps fou. Ici, l’IA s’en occupe en arrière-plan.

Et ce n’est qu’un exemple. Rechercher, grouper, modifier, créer, organiser, partager… Spark peut tout faire, même extraire du texte depuis des images et en faire un Google Docs si vous le souhaitez. Le déploiement de la compatibilité entre l’agent IA et Google Photos est en cours. Rappelons que pour le moment, Gemini Spark n’est pas disponible en Europe. On ignore quand il le saura, si tant est que la forme de Mountain View daigne nous en faire profiter un jour.


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