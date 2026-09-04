Le tarif de l’iPhone Ultra se précise, accrochez-vous

Dans quelques jours, Apple présentera son premier téléphone à écran pliant. Des analystes taïwanais ont estimé le prix de l’iPhone Ultra en se basant sur le coût de ses composants. Leur calcul situe ce nouveau modèle à un niveau encore jamais atteint dans le catalogue de la marque.

Depuis leur arrivée, les appareils pliants se vendent parmi les smartphones les plus chers. Leur conception explique en partie ces tarifs, avec une charnière renforcée, deux écrans et un montage plus complexe. Samsung, Google et Huawei occupent ce marché depuis plusieurs années. L’achat peut pourtant coûter cher sur la durée, puisque la valeur des smartphones pliables chute beaucoup plus rapidement que celle des modèles classiques. Malgré ce défaut, les constructeurs les utilisent comme vitrine technologique pour le reste de leurs produits.

Apple fera son entrée sur ce marché pendant sa keynote de rentrée. À cette occasion, la marque présentera ses iPhone 18 Pro comme son premier appareil équipé d’un écran pliant. Les dimensions précises de l’iPhone Ultra étaient déjà apparues dans une vidéo montrant une maquette. Replié, son format évoque celui d’un passeport. Le cabinet taïwanais TrendForce, spécialiste de l’analyse des composants, a désormais estimé son prix. Le montant attendu est particulièrement élevé.

La version la plus chère de l’iPhone Ultra dépasserait les 3 000 dollars

D’après l’estimation publiée par TrendForce, l’iPhone Ultra démarrerait entre 2 099 et 2 299 dollars aux États-Unis, soit environ 1 930 à 2 115 euros. Pour arriver à cette fourchette, le cabinet s’appuie sur le prix des composants, fortement augmenté en un an pour Apple et ses concurrents. Quatre capacités de stockage seraient proposées, de 256 Go à 2 To. Aucun chiffre précis n’accompagne ces versions supérieures. Certaines pourraient toutefois dépasser les 3 000 dollars, soit près de 2 760 euros, selon les analystes.

Ce prix ferait de ce modèle le smartphone le plus coûteux jamais vendu par Apple. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max entièrement équipé reste aujourd’hui sous les 2 000 dollars, soit environ 1 840 euros. La nouvelle famille commencerait donc nettement plus haut que la gamme Pro. TrendForce estime aussi qu’Apple prendrait en charge une partie de la hausse de ses coûts de production afin de préserver ses parts de marché sur ce segment encore fragile, où chaque augmentation de prix peut freiner les premiers utilisateurs. Le cabinet évalue les pliables à près de 2 % des ventes mondiales en 2026 dans le même rapport. L’iPhone Ultra devrait donc rester rare.