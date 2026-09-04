Ce Samsung Galaxy pas cher n’attendra pas des mois pour goûter à la grande mise à jour de la marque

Samsung avance à un rythme inhabituel sur le déploiement de One UI 9. Un indice repéré sur son forum officiel place le Galaxy A35 juste avant l’ouverture d’une bêta. Le milieu de gamme de 2024 pourrait donc tester Android 17 sans attendre la version stable.

Habituellement, toute grosse évolution d’Android privilégie d’abord les smartphones premium récemment lancés. Les références meilleur marché attendent ensuite, parfois quasiment douze mois, pour obtenir des fonctions inédites. Cette situation irrite régulièrement les propriétaires ayant déboursé moins de 400 euros pour leur mobile, surtout au terme de longs mois sans nouvelles. Avec One UI 9, Samsung chercherait toutefois à rapprocher les délais appliqués aux appareils abordables du calendrier réservé aux modèles premium. Les bêtas successives commencent déjà à matérialiser cette évolution au fil des appareils ajoutés au programme.

Comparé aux essais de One UI 8.0 et de One UI 8.5, le programme bêta de One UI 9 touche bien plus d’appareils. Il y a quelques jours, le Samsung Galaxy S23 rejoignait également les testeurs. Cette cadence était inattendue. Le fabricant coréen a même intégré le Galaxy A36 alors qu’aucune projection ne mentionnait ce téléphone. Samsung paraît désormais en avance par rapport à son planning interne. Cette semaine, plusieurs indices désignent un smartphone encore moins coûteux comme prochain candidat.

Samsung a créé une page bêta réservée au Galaxy A35

Samsung a créé sur son forum Community une section bêta dédiée au Galaxy A35. Ce type de création intervient généralement quelques jours avant l’accès public au programme d’essai. Les serveurs de la marque hébergeaient déjà, au début de cette semaine, un firmware expérimental One UI 9.0 reposant sur Android 17. Ces deux éléments vont dans le même sens. Pour l’instant, Samsung ne fournit aucune date concernant son lancement.

Commercialisé en mars 2024 pour 449 euros, le Galaxy A35 pourrait profiter d’Android 17 avant l’édition stable. Très peu de smartphones appartenant à cette catégorie bénéficient d’un accès aussi précoce par rapport aux autres références du catalogue. Les volontaires devront utiliser l’application Samsung Members afin de rejoindre les tests, avec quelques bugs à accepter en contrepartie. Le lancement pourrait néanmoins commencer par l’Inde et la Corée du Sud, comme pendant les vagues antérieures, puis poursuivre ensuite vers l’Europe.


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