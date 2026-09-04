Lexar Muse : ce SSD ultra-fin veut résoudre tous vos problèmes de stockage sur smartphone

Lexar dévoile un SSD présenté comme le plus fin du monde. Il vient se fixer au dos de votre smartphone pour stocker notamment les vidéos filmées avec l’appareil. Pratique pour les cinéastes mobiles.

Le SSD Muse de Lexar
Le SSD Muse de Lexar

Si vous avez l’habitude de filmer avec votre smartphone, vous savez que chaque clip peut rapidement encombrer l’espace de stockage de l’appareil. Surtout si vous ne voulez pas sacrifier la qualité d’image au profit du poids du fichier, par exemple en passant de la 4K au 1080p. Même un mobile doté de 512 Go, voire 1 To d’espace, se remplira vite. Passer par le cloud n’est pas toujours une option. Il faut payer après un certain seuil, et dans une zone sans connexion, la synchronisation ne se fait pas.

Lire aussi – Crise de la mémoire : on a comparé les prix de la RAM et des SSD avec ceux d’il y a un an, ça fait froid dans le dos

La solution la plus commune est d’utiliser un support externe comme une carte SD, un disque dur ou SSD. Sur iPhone, la carte SD n’est pas une option puisqu’il n’y a pas de port dédié. Conscient de ce manque, le fabricant Lexar dévoile Muse, un SSD tellement fin qu’il vient se fixer au dos de l’appareil sans gêner son usage. Il est même présenté comme le SSD le plus fin du monde : 3,8 mm d’épaisseur au point le plus épais, avec des bordures descendant jusqu’à 1 mm seulement.

Moins de 4 mm d’épaisseur pour le SSD Muse de Lexar

Dans la boîte, le disque bien sûr, mais aussi un étui aimanté qui viendra se fixer à l’appareil grâce au système MagSafe. Un câble magnétique PogoPin (une connexion créée par Lexar) vers USB-C permet de connecter smartphone et SSD. L’ensemble se fait rapidement oublier pour permettre des prises de vues à main levée sans que le poids du disque se fasse sentir.

SSD Lexar Muse smartphone usage
Le SSD Muse de Lexar se loge au dos de votre smartphone

Lexar annonce une vitesse de lecture jusqu’à 1 050 MB/s et 1 000 MB/s en écriture. Le SSD Muse est compatible avec les iPhone, iPad, Mac et plus généralement avec tous les appareils disposant d’un port USB-C. Il prend en charge l’enregistrement vidéo externe dans le format ProRes 4K d’Apple, jusqu’à 120 images par seconde. À condition de posséder un iPhone capable de filmer ainsi, soit les iPhone 16 Pro et 17 Pro, avec leur variantes Pro Max. Le SDD Muse de Lexar sortira au quatrième trimestre 2026 et sera proposé en 512 Go ou 1 To. Aucun prix n’a encore été annoncé.


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