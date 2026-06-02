 Shokz OpenRun Pro 2 : le casque à conduction osseuse voit son prix fondre de plus de 50 %

Le Shokz OpenRun Pro 2, casque à conduction osseuse plébiscité par les sportifs, profite actuellement d'une grosse réduction. Son prix est en baisse de plus de 50%, mais il faut faire vite.

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Affiché à 101 € au lieu de 199 € habituellement, le Shokz OpenRun Pro 2 devient encore plus intéressant grâce au code promo PHDFRS11. Ce dernier offre 11 € de réduction supplémentaire. Le prix final du casque passe ainsi à seulement 90 €, mais cette offre ne va pas durer car le code promo est valable pour un stock limité.

C’est l’un des prix les plus bas que nous avons constatés sur le casque à conduction osseuse. Il est livré gratuitement et directement depuis l’entrepôt français de AliExpress.

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Le casque Shokz le plus apprécié des sportifs

Avec cette deuxième génération, Shokz a fait évoluer sa formule. Conduction osseuse et conduction aérienne sont combinées dans une architecture hybride qui améliore sensiblement la restitution sonore. Les basses fréquences, traditionnellement limitées sur ce type de casque, ont plus de punch.

Et pour ceux qui aiment garder le contrôle sur les réglages de la restitution sonore, la marque propose six profils d'égalisation par défaut, y compris un mode Bass Boost qui accentue davantage les basses. Grâce à l'application Shokz, vous pouvez également personnaliser entièrement le rendu sonore.

Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 12 heures d’écoute en une charge. Et si vous n’avez pas beaucoup de temps pour le charger, il suffit de quelques minutes pour récupérer plusieurs heures d’autonomie.

L’OpenRun Pro 2 bénéficie par ailleurs d’une certification IP55, qui le protège contre la transpiration et les projections d’eau. Son arceau en alliage de nickel-titane conserve une excellente stabilité même pendant les séances les plus dynamiques. Enfin, son poids maîtrisé de 30 g environ permet de le porter confortablement pendant des heures.

Enfin, ce casque est compatible avec le Bluetooth 5.3 ainsi que le multipoint pour connecter deux appareils simultanément. Son double micro filtre les bruits environnants pour des appels téléphoniques clairs, même en extérieur.