Shokz OpenRun Pro 2 : le casque préféré des coureurs est à moitié prix pendant les Soldes, vite !

Le Shokz OpenRun Pro 2 est un casque à conduction osseuse qui permet d’écouter sa musique tout en gardant les oreilles libres. Il est donc parfaitement adapté pour les sportifs qui s'entraînent en extérieur. Pendant les Soldes d’été, son prix chute de plus de 100 euros, mais il va falloir faire vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est le dilemme de tous les coureurs. Profiter de sa musique pendant son entraînement ou bien courir sans écouteurs pour entendre les voitures et éviter d’avoir un accident bête ? Depuis quelques années, ce problème n’existe plus grâce aux casques à conduction osseuse qui vous permettent de rester totalement connecter à votre environnement extérieur tout en écoutant un podcast ou de la musique entrainante.

Seul hic, ce sont généralement des modèles d’écouteurs plus chers et donc moins accessibles. Par exemple, le Shokz OpenRun Pro 2 est l’un des casques à conduction osseuse les plus vendus mais il est en vente à 199 euros.

Heureusement, pendant les Soldes d’été, il est possible de se l’offrir pour bien moins cher sur AliExpress. En effet, le casque Shokz OpenRun Pro 2 est affiché en ce moment pour 102,79 €. C’est déjà un excellent prix. Mais en ajoutant le code promo PHDFRS11. Le baisse de 11 € supplémentaire et passe ainsi à seulement 91,79 €. Attention, cette offre ne va pas durer car le code promo est valable pour un stock limité.

C’est l’un des prix les plus bas que nous avons constatés sur ce modèle de casque à conduction osseuse. En plus, il est livré gratuitement et rapidement depuis un entrepôt basé en France.

Le meilleur casque pour courir est en Soldes

Pour sa deuxième génération de casques, Shokz a combiné deux technologies pour obtenir un son de bien meilleure qualité. Le haut-parleur à conduction osseuse s’occupe des médiums et des aigus tandis qu’un haut-parleur à conduction aérienne restitue les basses. Le résultat est ainsi nettement plus riche et équilibré que la première génération.

En fonction des contenus écoutés, vous pouvez choisir entre quatre modes d'égalisation, Standard, Vocal, Basses et Aigus, pour obtenir le meilleur rendu sonore possible. Vous avez aussi deux modes d'égalisation personnalisables pour trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.

Bien évidemment, comme il s’agit d’un casque conçu pour les sportifs, il est très léger et stable grâce à son arceau à mémoire de forme en alliage de nickel-titane et à ses crochets d'oreille ergonomiques et confortables. Vous pouvez le porter pendant des heures en courant sans risquer de le perdre et sans aucune gêne. Le casque Shokz OpenRun Pro 2 bénéficie par ailleurs d’une certification IP55. Il est donc protégé contre la poussière, la pluie et la transpiration.

En ce qui concerne l’autonomie, vous avez jusqu’à 12 heures d’écoute en une seule charge. Et il suffit de 5 minutes de charge pour récupérer 2 heures et demi d’autonomie. Ce casque est équipé du Bluetooth 5.3 multipoint qui permet de se connecter à deux appareils en même temps pour switcher de l’un à l’autre d’un simple clic.

Enfin, le casque Shokz OpenRun Pro 2 possède un double micro pour passer des appels. Avec la réduction des bruits extérieurs par intelligence artificielle, les appels sont clairs, même en extérieur.