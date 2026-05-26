Nubia annonce deux smartphones en Europe : le Neo 5 GT et le Air Pro

Marque emblématique du groupe chinois ZTE, Nubia lance deux nouveaux smartphones milieu de gamme en Europe. Le premier est le Nubia Air Pro, modèle ultra fin qui veut concurrencer le Galaxy S25 Edge. Le second est le Nubia Neo 5 GT, un smartphone gaming petit budget. On vous les présente en détail.

nubia neo 5 gt

Et si ZTE revenait vraiment en Europe, comme au bon vieux temps ? L’ancien fleuron de la téléphonie chinoise, bien plus discret ces dernières années et ne vendant ses smartphones que sur ses sites propriétaires, pourrait faire un retour sur le vieux continent. Quels sont les signes qui laissent entendre cela ? Alors que le groupe chinois ZTE ne communiquait quasiment que sur sa gamme dédiée au gaming, les fameux RedMagic, il annonce l’arrivée en France de smartphones dans sa gamme Nubia.

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Ces deux téléphones se nomment le Nubia Neo 5 GT et le Nubia Air Pro. Ce ne sont pas des modèles haut de gamme. Ils sont commercialisés en France au prix public conseillé de 399 euros et 449 euros, respectivement. Mais ce sont deux modèles intéressants parce qu’ils proposent une alternative à des produits bien plus onéreux. Le Nubia Neo 5 GT veut être un smartphone gaming plus agressif encore que les Poco de Xiaomi. Et le Nubie Air Pro est un téléphone ultra fin qui veut séduire ceux qui « louchaient » sur le Galaxy S25 Edge l’été dernier.

Nubia lance un concurrent du Galaxy S25 Edge

Entrons un peu plus dans le détail. Le Nubia Air Pro est donc un smartphone taille de guêpe. Il mesure 5,99 mm d’épaisseur pour un poids de 172 grammes. Son écran mesure 6,77 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il est protégé par du Gorilla Glass. Sous le capot, nous retrouvons un SoC signé MediaTek, le frugal Dimensity 7100, accompagné de 8 Go de RAM physique et de 512 Go de stockage. La batterie profite d’une capacité de 5000 mAh. Soit une meilleure batterie que la concurrence (Samsung, Apple ou Motorola). Et la charge monte à 45 watts.

nubia air pro

A l’arrière, deux capteurs photo : un 108MP avec ouverture à f/1.8 et autofocus (mais sans stabilisateur) et un 2MP pour les macros. A l’avant, un capteur selfie 32MP avec ouverture à f/2.2 mais sans autofocus. Compatibilité DTS:X, 5G, Bluetooth 5,4, WiFi ac, NFC et eSIM complètent l’ensemble. Le châssis du téléphone est étanche : IP68/69K. Notez l’intégration d’un bouton mécanique qui active le mode « sport » de l’interface. A ne pas confondre avec le mode « e-sport » ou gaming du Nubia Neo 5 GT.

nubia air pro

Le Nubia Neo 5 GT est un smartphone gaming ultra abordable

Ce dernier est en effet un smartphone plutôt orienté gaming. Pour preuve, quatre éléments empruntés aux RedMagic sont présents ici : deux boutons tactiles pour ajouter des contrôles aux jeux ; un bouton mécanique pour passer en mode gaming ; des LED qui s’illuminent au dos (pour l’une des versions) ; et un ventilateur pour aider à la dissipation de chaleur. Sans surprise, ce Neo 5 GT n’hérite pas du liquide de refroidissement. Mais son look est clairement inspiré de la marque gaming de ZTE. Petit détail amusant : le téléphone se décline en trois coloris : noir, blanc et une robe jaune qui n’est pas sans rappeler la gamme GT de Realme.

nubia neo 5 gt

Côté fiche technique, nous sommes un peu en dessous du RedMagic 11 Air. L’écran 1.5K mesure 6,8 pouces. Le processeur est un MediaTek Dimensity 7400. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et de 256 Go de stockage. La capacité de la batterie s’élève à 6210 mAh et la recharge peut monter à 45 watts. Même si la photo n’est pas le but de ce téléphone, nous retrouvons ici un capteur principal 50 MP avec ouverture à f/1.8 et autofocus, un capteur macro 2MP et un capteur selfie 16 MP avec ouverture à f/2.05. Le son DTS:X est présent, ainsi qu’un port jack 3,5 mm. Le WiFi 6 et le Bluetooth 6 aussi.

Voici donc deux smartphones milieu de gamme abordables intéressants. Ils seront tous deux disponibles en France sur le site de Nubia dans les prochains jours. Et prochainement en test sur Phonandroid.com.


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