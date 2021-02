Précommande Zelda Skyward Sword HD pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Pour célébrer les 35 ans de la licence Zelda, Nintendo va sortir un remaster de The Legend of Zelda : Skyward Sword en HD. Cette nouvelle version promet une toute nouvelle expérience visuelle et des contrôles complètement revus pour le plaisir de jouer avec les Joy-Con. Le jeu est en précommande et o vous dit où l'acheter au meilleur prix.

Nintendo nous a habitués à des surprises pour célébrer les anniversaires clés de ses licences phares. Après Super Mario 3D All Star il y a quelques mois, c'est au tour de Zelda d'être à l'honneur. 35 ans déjà que la franchise est née et pour marquer l'événement, Big N a annoncé un nouveau cadeau à destination des fans. Un remaster HD de The Legend of Zelda Skyward Sword a en effet été officialisé lors du stream Nintendo Direct du 17 février 2021.

Le jeu disponible en précommande à des tarifs variables selon les marchands. Avec cette nouvelle version, Nintendo promet une toute nouvelle expérience de jeu comparativement au titre d'origine. Pour rappel, The Legend of Zelda : Syward Sword est sorti sur Wii en 2011 et il s'était écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires.

Où précommander The Legend of Zelda : Syward Sword HD moins cher ?

C'est Amazon et Auchan qui le proposent au meilleur prix dans le cadre des précommandes. The Legend of Zelda : Syword Sword HD est à 44,99 € sur le site des deux marchands au lieu de 59,99 €. La Fnac, Cdiscount et Cultura le proposent par contre à 49,99 €, soit 5 € de plus. Chez Micromania, le jeu est proposé plein pot (59,99 €). Les livraisons démarrent le 16 juillet 2021.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD : quelles sont les nouveautés du remaster ?

Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of Zelda a énuméré les principales évolutions de Skyward Sword HD lors du live du 17 février dernier. La première nouveauté, c'est bien entendu l'amélioration des graphismes. Le jeu tire parti du gain de puissance de la Nintendo Switch comparativement à la Wii. Les images sont désormais rendues en HD.

Sur la Wii, il était possible de manier la télécommande Wii Plus comme une épée et le Nunchuck comme un bouclier. Nintendo propose une nouvelle expérience de contrôle par gestes avec les Joy-Con sur la Switch. Ils sont plus fluides et plus intuitifs. Le contrôle de l'épée et du bouclier a été recréé de A à Z pour s'adapter à la paire de manettes.

Dans Skyward Sword HD, vous contrôlez l'épée de la main droite et le bouclier de la main gauche pour bloquer les attaques ennemies. Link imite vos gestes à la fraction de seconde près. D'autres actions sont également possibles avec les manettes, comme le tir à l'arc en attaque.

Enfin, le joueur pourra tout aussi bien évoluer avec les boutons de la manette sans les contrôles gestuels. Cela permet de joueur sans encombre en mode portable ou sur la Nintendo Switch Lite. Et pour finir, Nintendo propose également une nouvelle version des Joy-Con aux couleurs de Zelda : Skyward Sword HD et elle est en précommande au tarif de 79,99 €.