Nintendo Direct : Zelda, Splatoon 3, Hades, découvrez les jeux Switch annoncés pour 2021

Nintendo a annoncé de belles sorties hier soir durant sa conférence. La firme japonaise a régalé les fans de Splatoon en dévoilant un troisième opus et a introduit deux nouveaux personnages de Super Smash Bros Ultimate. En revanche, il va falloir attendre encore un peu pour voir arriver la suite de Breath of the Wild ainsi que la Super Switch.

Ce 17 février 2021 a eu lieu le premier véritable Nintendo Direct depuis un an et demi. Les attentes des joueurs étaient au plus haut, entre les suites espérées et les rumeurs qu’on ne compte plus depuis quelques mois. Si certains n’ont pas manqué d’exprimer leur déception face à l’absence de titres phares, Nintendo n’a pour autant pas raté le coche en annonçant des jeux très intéressants.

Entre un nouvel opus à la série Splatoon et deux nouveaux personnages disponibles dans Super Smash Bros Ultimate, Nintendo s’est montré à la hauteur dans sa dernière conférence. Bien sûr, la firme a conscience de l’impatience des joueurs quant à certaines annonces, et a promis que de nouvelles informations arriveront bientôt. En attendant, voici un petit tour d’horizon des principales sorties de cette année.

Pas de Zelda Breath of the Wild 2, mais un remaster de Skyward Sword

Crevons d’emblée l’abcès : Nintendo n’a toujours donné aucune nouvelle de la suite, ou plutôt du prequel de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, au grand dam des fans de la saga. Le titre est « toujours en cours de développement » et son producteur Eiji Aonuma a promis d’autres informations avant la fin de l’année. Pour nous faire patienter, et pour célébrer les 35 ans de la série, Nintendo a dévoilé une version HD de Skyward Sword, sorti sur Wii en 2011.

Pour l’occasion, le système de contrôle, assez décrié à l’époque, a été entièrement revu pour permettre plus de fluidité avec les Joy-Con. Il sera possible de jouer en réalisant les mouvements de l’épée et du bouclier, ou tout simplement d’utiliser les boutons en version portable. Le jeu, prévu pour le 16 juillet 2021, se jouera en 60 FPS. Nintendo accompagnera sa sortie avec de toutes nouvelles Joy-Con aux couleurs des armes de Link.

Son spin-off Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, sorti en novembre 2020, se dote de deux nouveaux DLC. Téléchargeables sur l’eShop de la firme via un Pass d’extension au prix de 19,99 €, ces derniers proposeront de nouveaux personnages, niveaux et armes pour prolonger l’expérience. Déploiement prévu en juin puis en novembre 2021.

Un nouveau Splatoon et du Xenoblade Chronicles dans Super Smash Bros

La grosse révélation de ce Nintendo est sans aucun doute Splatoon 3, qui a été l’annonce « One More Thing » de la soirée. Prévu pour 2022, le jeu verra s’affronter Inklings et Octolings sur de toutes nouvelles cartes prenant place dans la Contrée Clabousse. Au programme : la présence inédite d’un arc et d’options de personnalisation. Reste à voir si l’opus fera aussi bien que son prédécesseur, écoulé à 11,9 millions d’unités depuis juillet 2017.

Sans surprise, de nouveaux personnages seront intégrés à Super Smash Bros Ultimate. Après l'ajout de Sephiroth lors des Game Awards 2020, c'est désormais au tour Pyra et Mythra, héroïnes de Xenoblade Chronicles 2, de venir combattre la flopée de personnages jouables dans le dernier titre de la série. Petit bonus : les joueurs pourront passer de l'une à l'autre en plein combat pour profiter de leurs techniques et stratégies propres.

Mais aussi Mario Golf, Fall Guys, Hades…

Mario a lui aussi été mis à l’honneur durant cette soirée. Nintendo a d’abord annoncé la sortie de Mario Golf Super Rush le 25 juin 2021, qui propose d’incarner le plombier et tous ses amis sur le green. Semblable au mode gold de Wii Sports, le titre contient en plus un mode histoire, ainsi que plusieurs modes multijoueurs en local et en ligne. On retient surtout le mode Speed Golf, qui fait s’affronter les joueurs en même temps et où tous les coups sont permis jusqu’à la victoire de l’un d’entre eux.

Mais ce n’est pas tout, puisque la mascotte emblématique de Nintendo pourra également bientôt se retrouver dans Animal Crossing : New Horizons, l’énorme succès de 2020 pour la firme. Dans une mise jour prévue pour le 25 février, de nombreux objets tirés de l’univers de la saga seront disponibles dans les magasins. Les joueurs pourront ainsi utiliser des blocs, tuyaux et autres vêtements pour personnaliser leur île et leur villageois.

Nintendo a également annoncé un certain nombre de portages très intéressants sur Switch. Les utilisateurs pourront ainsi découvrir les très acclamés Hadès (en version physique) et Outer Wilds. Le premier, immense carton de la fin 2020, est un roguelike où le joueur incarne Zagreus qui souhaite fuir l’enfer pour retrouver sa famille. Le second propose quant à lui une expérience bien plus douce, celle d’un explorateur de l’espace qui cherche à recoller les morceaux du puzzle qu’est la disparition d’une espèce antique très avancée technologiquement. Enfin, Fall Guys : Ultimate Knockout débarquera également cet été après un passage très remarqué sur PC et PS4.

On a aussi eu droit des annonces de choix du côté des studios indépendants. La plus remarquable est sans doute Project Triangle Strategy, nom pour le moment temporaire, un tactical-RPG qui repose sur un système de batailles au tour par tour. Là où les choses se corsent, c’est au niveau des choix du joueur, qui auront un impact sur le monde et son histoire. Trois factions semblent s’affronter pour le pouvoir, et il revient qu’à vous de choisir qui seront vos alliés. Une démo du jeu est d’ores et déjà disponible.

Enfin Koei Tecmo a dévoilé Samurai Warriors 5 pour l’été prochain, qui se concentrera sur l’histoire de Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, au milieu de batailles affrontant des milliers d’ennemis. No More Heroes 3: Travis Touchdown sortira quant à lui 27 août 2021. Vous pouvez retrouver le reste des annonces dans la liste ci-dessous :