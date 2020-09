Précommande : Super Mario 3D All-Stars édition limitée sur Nintendo Switch, où l’acheter au meilleur prix

Les nostalgiques de Super Mario peuvent dès aujourd’hui précommander le nouveau jeu Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch. C’est à l’occasion du 35ème anniversaire de Super Mario que Nintendo à dévoilé l’arrivé de cette compilation qui regroupe trois jeux qui ont fait le succès du plombier à moustache sur plusieurs consoles de l’époque.

💰Super Mario 3D All-Stars : où l’acheter au meilleur prix sur internet ?

Dans la foulée de l’annonce de la Game & Watch Super Mario Bros lors du Nintendo Direct du 3 septembre 2020, le constructeur nippon en a également profiter pour officialiser le titre Super Mario 3D All-Stars, nouveau jeu disponible le 18 septembre 2020 sur Switch. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et permettent de se procurer le jeu qui sera disponible seulement pour une période limitée, jusqu’au 31 mars 2021.

Voici la liste des marchands qui proposent le jeu à la précommande à un prix avoisinant les 60 € :

Ce sont les enseignes Cdiscount, Cultura et Leclerc qui proposent le jeu au meilleur prix : 49,99 €. Si vous êtes client chez la Fnac et que vous avez une carte de fidélité, le jeu y est affiché à 59,99 € avec 15 € offerts sur votre compte fidélité. Sur Amazon, il est à 69,99 €.

🤔Quels jeux sont disponibles dans Super Mario 3D All-Stars édition limitée ?

Dans Super Mario 3D All Stars, on retrouve 3 jeux qui pour l’occasion ont été optimisés afin d’avoir le meilleur rendu possible sur Nintendo Switch. Super Mario 64, la mythique première aventure de Mario en 3D sur Nintendo 64 ; Super Mario Sunshine, le jeu de plateforme le plus rafraîchissant de la saga sorti sur GameCube ; et le renversant Super Mario Galaxy de la Wii.

Il est possible d’y jouer en Haute Définition et le Gameplay à également été repensé afin d’être en adéquation avec les joy-cons de la console. Les nostalgiques des bandes son des trois jeux peuvent aussi profiter des musiques qui ont bercées leur enfance grâce à une fonction jukebox, permettant la lecture des morceaux, ce même lorsque la Switch est en mode veille.