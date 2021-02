Précommande Joy-Con Zelda Skyward Sword : où les acheter au meilleur prix ?

Une édition spéciale des Joy-Con est en précommande à l'occasion des 35 ans de la licence Zelda. Pour accompagner le remaster HD de Skyward Sword, Nintendo propose une nouvelle paire de manettes aux couleurs du jeu.

Vous êtes surement nombreux à attendre avec impatience The Legend of Zelda : Syward Sword HD, un remaster du jeu d'origine qui est déjà disponible en précommande. Il sortira le 16 juillet 2021 sur Nintendo Switch aux côtés d'une édition limitée des manettes Joy-Con, spécialement conçues pour l'occasion. Les manettes sont vendues séparément du jeu. Vous êtes donc libre d'acheter les deux ou uniquement les nouveaux Joy-Con.

Vous avez du bleu des deux côtés de la manette, mais en regardant de plus près, les deux coloris sont légèrement différents. On a un bleu un peu plus foncé à droite. Cette partie rend hommage à l'épée de légende et le Joy-Con gauche au bouclier d'Hylia. Des deux côtés, on retrouve une déclinaison différente du logo de la triforce : rouge à gauche et bleu à droite.

Où précommander les Joy-Con Zelda Skyward Sword au meilleur prix ?

À l'instar du jeu lui-même, les Joy-Con Zelda Skyward Sword sont affichés à des prix variés d'un marchand à un autre. On les retrouve au meilleur prix chez Auchan, Cultura et la Fnac à 79,99 € mais la paire de manettes n'est déjà plus disponible. Amazon et Cdiscount sont eux aussi en rupture de stock à l'heure où ces lignes sont écrites et sur ces deux sites, les manettes étaient affichées à 86,99 €.

Enfin il y a Micromania qui est comme d'habitude plus cher à 89.99 € mais les Joy-Con Zelda Skyward Sword y sont toujours disponibles. Alors si vous y tenez vraiment, n'hésitez pas à mettre le prix pour sécuriser votre exemplaire. La paire de manettes sera disponible le 16 juillet 2021, à l'instar du jeu qui doit proposer une toute nouvelle expérience visuelle et de contrôle. Grâce notamment aux Joy-Con qui permettent de manier l'épée et le bouclier avec plus d'ergonomie et de réactivité.

