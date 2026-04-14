YouTube va arrêter de diffuser de la publicité quand vous regardez une vidéo dans ce scénario précis

Pour favoriser la dynamique d'une vidéo, YouTube va suspendre automatiquement la diffusion des publicités dans certains cas.

YouTube
Crédits : 123RF

Le sujet de la publicité est devenu source de tension pour les utilisateurs de YouTube qui ne sont pas abonnés Premium. La plateforme a progressivement augmenté leur durée, et récemment, on s'est même aperçu que YouTube testait des publicités de plus de 90 secondes sur Android TV, le support qui en souffre le plus, les pubs étant moins longues et fréquentes sur PC et mobile.

Mais pour une fois, le service de streaming vidéo de Google prend une décision qui va dans le sens des utilisateurs. Dans un billet de blog, YouTube explique comment il veut améliorer l'expérience des vidéos diffusées en direct. YouTube Live n'est pas aussi populaire que Twitch, mais reste très utilisé. L'une des annonces concerne la volonté de YouTube de préserver l'ambiance en cours sur un live grâce à l'interaction par chat en direct.

Fini, les pubs qui font rater un moment fort d'une vidéo en direct

“Il y a aussi ces moments où l'énergie s'emballe dans le chat. Pour préserver cette ambiance collective, notre système détecte désormais les pics d'engagement et suspend automatiquement la diffusion des publicités pour tous”, fait savoir YouTube. Rater un moment marquant d'une diffusion en direct à cause de la pub est toujours très frustrant, cela devrait désormais être évité en se basant sur les interactions entre les spectateurs et la chaîne qui diffuse la vidéo.

“Ainsi, la dynamique de la communauté reste intacte, sans interruption publicitaire. Cette fonctionnalité est toutefois disponible uniquement si la diffusion automatique des publicités est activée”, précise YouTube. Cette option est gérée par la chaîne YouTube qui diffuse, l'utilisateur n'a aucune manipulation à réaliser.

YouTube annonce aussi la possibilité, comme sur TikTok, d'envoyer des dons aux créateurs sur des vidéos au format horizontal (c'était déjà le cas en format vertical), une fonction qui n'est pas disponible en France. La publicité sera aussi suspendue après un tel achat afin de ne pas manquer le remerciement du créateur. Enfin, YouTube annonce la possibilité pour les chaînes de diffuser en direct simultanément en mode vertical et horizontal, pour viser à la fois les utilisateurs sur mobile et sur TV.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’application de vérification de l’âge de l’UE est prête et sera bientôt disponible

La Commission européenne a annoncé que le développement de son application de vérification de l’âge est terminé et qu’elle allait bientôt être rendue disponible aux utilisateurs. L’UE entend imposer à…

La nouvelle ID.3 Neo marque un tournant radical pour Volkswagen et ses voitures électriques

Volkswagen dévoile l’ID.3 Neo, successeur de sa compacte électrique lancée en 2019. Design raffiné, boutons physiques de retour et jusqu’à 630 km d’autonomie au programme. Ce modèle incarne le nouveau…

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération passe à 36 € et atteint son prix le plus bas, mais ça ne va pas durer !

Votre TV est vieillissante et vous souhaitez la moderniser ? Nul besoin de dépenser des centaines d’euros ! Normalement en vente à 69,99 €, la Xiaomi TV Box S 3…

« Ces astuces PowerToys me font gagner un temps précieux » : voici les indispensables qui révolutionnent vraiment Windows 11

Il n’y a pas à dire, certaines fonctions manques cruellement à Windows pour que le système d’exploitation de Microsoft soit, nativement, le plus optimisé possible. Par chance, PowerToys existe. Il…

Android Auto : Gemini est une vraie pipelette et en plus il est souvent à l’ouest, mais il existe une solution

Gemini fait ses premiers pas sur Android Auto et son déploiement ne se fait apparemment pas sans embûche – à l’image de ses débuts sur Google Home. Les témoignages des…

Windows 11 : ce nouvel outil apporte une fonction bien pratique inspirée de macOS

Scott Hanselman, développeur star chez Microsoft, a mis au point un outil permettant de faciliter le retour bureau sur Windows 11. “Cliquez sur le fond d’écran vide pour y jeter…

Plus de 100 extensions Chrome volaient vos données depuis le Web Store officiel

Le Web Store officiel de Google Chrome n’est pas aussi sûr qu’on le croit. Des chercheurs viennent de découvrir 108 extensions malveillantes qui dérobaient données personnelles et sessions Telegram. L’opération…

Partager des fichiers entre votre smartphone Android et votre PC est une galère ? Cette extension résout le problème

Nothing lance une application et une extension de navigateur permettant de partager facilement des fichiers entre son mobile Android et son ordinateur. Le transfert de fichiers entre appareils de différents…

NordVPN étend son réseau mondial de serveurs : 211 emplacements et 135 pays, ce que ça change pour vous

Dans la guerre entre les VPN, la couverture de la carte du monde devient un critère déterminant. Et sur ce terrain, NordVPN vient encore de marquer un point. Le service…

Cette batterie développée par Volkswagen pourrait doubler l’autonomie de votre smartphone

Les batteries de nos smartphones stagnent depuis des années. Les fabricants peinent à proposer un vrai bond technologique malgré des années de recherche. Une équipe de chercheurs coréens vient pourtant…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.