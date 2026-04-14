YouTube va arrêter de diffuser de la publicité quand vous regardez une vidéo dans ce scénario précis

Pour favoriser la dynamique d'une vidéo, YouTube va suspendre automatiquement la diffusion des publicités dans certains cas.

Le sujet de la publicité est devenu source de tension pour les utilisateurs de YouTube qui ne sont pas abonnés Premium. La plateforme a progressivement augmenté leur durée, et récemment, on s'est même aperçu que YouTube testait des publicités de plus de 90 secondes sur Android TV, le support qui en souffre le plus, les pubs étant moins longues et fréquentes sur PC et mobile.

Mais pour une fois, le service de streaming vidéo de Google prend une décision qui va dans le sens des utilisateurs. Dans un billet de blog, YouTube explique comment il veut améliorer l'expérience des vidéos diffusées en direct. YouTube Live n'est pas aussi populaire que Twitch, mais reste très utilisé. L'une des annonces concerne la volonté de YouTube de préserver l'ambiance en cours sur un live grâce à l'interaction par chat en direct.

Fini, les pubs qui font rater un moment fort d'une vidéo en direct

“Il y a aussi ces moments où l'énergie s'emballe dans le chat. Pour préserver cette ambiance collective, notre système détecte désormais les pics d'engagement et suspend automatiquement la diffusion des publicités pour tous”, fait savoir YouTube. Rater un moment marquant d'une diffusion en direct à cause de la pub est toujours très frustrant, cela devrait désormais être évité en se basant sur les interactions entre les spectateurs et la chaîne qui diffuse la vidéo.

“Ainsi, la dynamique de la communauté reste intacte, sans interruption publicitaire. Cette fonctionnalité est toutefois disponible uniquement si la diffusion automatique des publicités est activée”, précise YouTube. Cette option est gérée par la chaîne YouTube qui diffuse, l'utilisateur n'a aucune manipulation à réaliser.

YouTube annonce aussi la possibilité, comme sur TikTok, d'envoyer des dons aux créateurs sur des vidéos au format horizontal (c'était déjà le cas en format vertical), une fonction qui n'est pas disponible en France. La publicité sera aussi suspendue après un tel achat afin de ne pas manquer le remerciement du créateur. Enfin, YouTube annonce la possibilité pour les chaînes de diffuser en direct simultanément en mode vertical et horizontal, pour viser à la fois les utilisateurs sur mobile et sur TV.