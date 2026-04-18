YouTube : ce réglage caché à activer en moins de 5 clics vous redonne le pouvoir sur le temps

Notre temps est précieux, alors éviter qu’on ne le perde, YouTube intègre depuis un moment une fonction ultra pratique : l’avance rapide et le retour en arrière grâce à un double-tap sur les extrémités de l’écran. Mais savez-vous qu’elle peut l’être encore plus grâce à un réglage caché (accessible sans YouTube Premium en plus) ?

Tout le monde (ou presque) a déjà utilisé YouTube, que ce soit pour suivre un tuto, écouter de la musique, tenter de retrouver un dessin animé de son enfance ou tout simplement regarder le contenu de son créateur préféré. Mais il faut bien se l’avouer, chaque seconde de ces vidéos n’est pas indispensable à nos vies – sauf si vous avez un FOMO (acronyme de fear of missing out, soit la peur de rater quelque chose).

YouTube semble avoir conscience que le temps est une ressource précieuse – d’autant plus quand on observe un rythme de métro-boulot-dodo –, alors la plateforme a introduit une fonction bien pratique que vous connaissez probablement : le double-tap pour avancer ou reculer de 10 secondes la vidéo en cours de lecture. En revanche, saviez-vous qu’il est possible de modifier la durée de ce saut pour l’adapter à vos besoins ?

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Ce réglage caché vous permet de modifier la durée du double-tap sur YouTube en 5 clics

Ce geste, devenu un réflexe pour beaucoup d’entre nous, est réglé par défaut sur 10 secondes : une durée raisonnable lorsqu’il s’agit de zapper une transition qui s’éternise, une publicité intégrée, ou une introduction interminable. Toutefois, c’est peut-être trop si vous suivez un tuto, et c’est probablement trop peu si vous savez d’emblée que certaines parties de la vidéo ne vous concerneront pas.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas voué à devoir zapper de 10 secondes en 10 secondes toute votre vie : il existe un réglage caché pour modifier cette durée en fonction de vos goûts et besoins – et cela en moins de 5 clics ! Six options sont disponibles afin de vous offrir un contrôle plus chirurgical ou à l’inverse vous éviter de marteler votre écran :

5 secondes

10 secondes

15 secondes

20 secondes

30 secondes

60 secondes

Mais pour en bénéficier, encore faut-il savoir où se trouve ce réglage. On vous l’explique pas à pas.

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Voici comment changer la durée du double-tap sur YouTube

Pour changer la durée du double-tap pour avancer/reculer sur une vidéo, rien de plus simple et de plus rapide :

Ouvrez l’application YouTube sur votre smartphone

Sélectionnez l’onglet Vous

Appuyez sur les Paramètres dans le coin supérieur droit de l’écran (la traditionnelle icône de roue crantée)

dans le coin supérieur droit de l’écran (la traditionnelle icône de roue crantée) Faites défiler la page jusqu’à la section Préférences vidéo et audio

Sélectionnez Lecture

Appuyez sur Avance rapide et retour en arrière

Sélectionnez la durée de votre choix

Régler la durée du saut du double-tap de l’avance rapide et du retour en arrière fait partie de ces astuces qui, sur le papier, ne paient pas de mine ; mais qui, en pratique, peuvent améliorer considérablement votre expérience.

Cependant, n’oubliez pas : ralentir, prendre le temps, s’ennuyer même, cela à de nombreuses vertus. Et cela d’autant plus à l’ère de l’IA où avoir accès à tout quasi instantanément (et avec un minimum d’efforts) est devenu une habitude – pour ne pas dire une accoutumance – qui se répercute même sur nos loisirs.