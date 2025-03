Les vidéos YouTube que vous lancez ont une très mauvaise qualité d’image ? Ça ne vient pas de chez vous

Plusieurs utilisateurs ont constaté que les vidéos YouTube se lançaient dans une résolution très basse malgré une connexion Internet suffisante. La plateforme a reconnu le bug.

Dans l'immense majorité des cas, vous regardez vos vidéos YouTube à la résolution maximale disponible sur ces dernières, si tant est que celle de votre écran est suffisante. Avec la 5G et la fibre, on ne se pose même plus la question de savoir si notre connexion Internet sera capable de supporter ça. D'ailleurs, la plateforme de streaming peut d'elle-même passer à une résolution inférieure quand elle détecte une baisse de débit, ce qui permet de continuer le visionnage sans interruption.

Mais quand elle le fait sans raison, c'est problématique. Voilà ce qu'ont constaté des utilisateurs ces derniers jours. Sur Reddit par exemple, un internaute se plaint qu'à chaque fois qu'il “ouvre une vidéo ou un YouTube Short, elle/il s'ouvre dans une qualité très très pauvre comme 144p“. D'autres constatent la même chose avec un démarrage en 360p avant de revenir en 1080p au bout de quelques secondes. Chaque fois, ils soupçonnent leur connexion, pourtant elle n'est pas fautive.

Un bug force les vidéos YouTube à se lancer en très basse résolution

Techniquement, les personnes touchées peuvent manuellement changer la qualité de la vidéo. Sauf que cela déclenche un temps d'attente dû à la mise en mémoire tampon qui ne devrait pas être aussi long normalement. Pire : certains ne peuvent pas toucher au paramètre, quoi qu'il fasse. “Même lorsque je choisis manuellement 720p, ce dont ma connexion est tout à fait capable […], [la vidéo] refuse de dépasser 144p“, écrit un internaute agacé.

Lire aussi – YouTube : l’application lance automatiquement des Shorts ? Voici comment y remédier

Ces deux phénomènes sont visibles dans l'application YouTube sur iOS, le site Web et l'application dédiée aux TV connectées. Les vidéos “classiques” comme les Shorts sont impactés. YouTube a reconnu officiellement qu'il s'agit d'un bug. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes du services ont posté à ce propos il y a 15 heures. Elles travaillent actuellement à la résolution du souci, sans donner de délai.