YouTube a corrigé le bug qui empêchait de se connecter sur TV et consoles, hourra

Ces derniers jours, et particulièrement depuis hier, plusieurs utilisateurs YouTube se sont plaints d’un bug bien agaçant. Il leur était impossible de se connecter sur leur smart TV ou sur leur console, alors même que tout était en ordre. Google vient d’annoncer que le problème a été résolu.

youtube TV
Crédits : Adobe Stock

Google s’est beaucoup attardé sur les utilisateurs de YouTube sur TV ces derniers temps. Ceux-ci ont en effet eu droit à plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme le partage simplifié de vidéo entre écrans ou encore la possibilité de verrouiller son compte derrière un code PIN. Toute cette attention est certes très appréciable,  mais elle vient apparemment avec un prix : le risque accru de bugs.

Rien ne permet d’affirmer que ces mises à jour à répétition sont la source de tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs ces derniers jours (en grande partie parce que Google n’a pas vraiment communiqué sur l’origine de la situation), mais toujours est-il que problème, il y a. Ils sont en effet nombreux depuis quelque temps à se rendre sur Reddit et les forums d’entraide pour partager leur frustration. Impossible pour eux de se connecter sur leur compte depuis une smart TV ou une console de jeu.

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Vous pouvez de nouveau vous connecter à YouTube depuis votre TV

La situation semble la même pour tout le monde. Alors qu’ils étaient déjà connectés sur l’appareil en question, l’application affiche l’écran de connexion à l’ouverture. Étrange, mais il suffit simplement d’entrer ses identifiants pour regagner accès à son compte… en théorie. Car tous rapportent que malgré le bon mot de passe, ils ne parviennent pas à déverrouiller leur compte. Le problème semble ainsi impacter les smart TV, mais aussi les PS5 et Xbox Series.

Le bug semblait relativement contenu jusqu’à son explosion en début de semaine, avec de nombreux messages venant du monde entier rapportant le même souci. L’ampleur de la situation a finalement poussé Google à prendre les choses en main. Peu de temps après, la firme de Mountain View a annoncé sur ses propres forums que le bug a été corrigé, sans précisé l’origine du problème. Aucune mise à jour n’est nécessaire, ce qui pourrait indiquer que le souci se trouvait plutôt du coté des serveurs.


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