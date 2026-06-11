YouTube : vous n’avez pas encore l’icône de sa nouvelle messagerie directe ? Voici l’astuce pour y accéder quand même

Après une phase de test limitée à certaines régions, YouTube étend désormais sa fonctionnalité de messagerie directe à de nouveaux pays, dont la France. L’objectif ? Que les utilisateurs puissent partager des vidéos et Shorts directement depuis l’application. Il se peut toutefois que, comme nous, la nouvelle icône dédiée n’apparaisse pas, mais que la fonctionnalité soit déjà disponible. On vous explique pas à pas l’astuce pour y accéder.

Cela aura mis du temps, mais on y est. YouTube rejoint désormais le club des applications à posséder une messagerie intégrée, comme Spotify avant elle. C’était dans l’air depuis déjà quelque temps, puisque la firme de Mountain View l’avait annoncé l’an dernier, tout simplement. Mais avant d’opérer un déploiement à grande échelle, Google avait préféré opter pour une phase de test dans un nombre restreint de pays.

Ce temps est désormais révolu : c’est sur son blog officiel que la plateforme a annoncé le 10 juin étendre son nouveau moyen de partager des vidéos sur YouTube. Cette manière inédite prend donc la forme d’une messagerie directement intégrée à l’application, afin de centraliser, et donc faciliter, le partage des vidéos et Shorts – et surtout de retenir les utilisateurs sur l’application.

Il se pourrait toutefois que, pour l'instant, il vous manque la porte d'entrée à cette messagerie : la nouvelle icône dédiée. Pour autant, cette fonction de partage inédite est peut-être déjà fonctionnelle. On vous livre notre solution de contournement pour y accéder quand même.

Lire aussi – YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

YouTube déploie enfin sa nouvelle messagerie directe

On le disait, cette messagerie directe a d’abord été réservée à certaines régions. Aujourd’hui, YouTube porte le nombre de pays où elle est disponible à 40. Et la France en fait partie. Pour profiter de cette messagerie intégrée à YouTube, il existe toutefois deux conditions (simples) à remplir : avoir au moins 18 ans et disposer d’un compte Google relié à une chaîne YouTube – que vous l’alimentiez ou non.

Une fois ces deux conditions remplies, recourir à cette messagerie directe est un jeu d’enfant. Imaginez : vous regardez une vidéo ou un Short. Là, parce que le contenu vous révolte, vous fait rire ou vous pousse à réfléchir, vous pensez à l’un de vos proches : « Il faut absolument qu’il voit ça ! » Vous n’avez qu’à appuyer sur la nouvelle icône de messagerie : vous pourrez ensuite lui envoyer une invitation pour partager des vidéos et y réagir en temps réel.

Vous n’y avez pas encore totalement accès ? Voici LA solution de contournement

Notez que, dans son billet de blog, YouTube parle d’une nouvelle icône de messagerie : nous ne la voyons pas encore apparaître sur nos appareils. En attendant de recevoir la mise à jour complète, nous avons une méthode alternative pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité :

Ouvrir l'application YouTube

Lancer une vidéo ou appuyez sur l'icône des Paramètres (l'icône avec trois points à la verticale) sous une vidéo de votre page d'Accueil

Appuyer sur l’option Partager (la traditionnelle icône de flèche)

(la traditionnelle icône de flèche) Puis sélectionner la nouvelle option baptisée « Inviter d’autres personnes à discuter » – vous ne pourrez pas la manquer : elle est mise en avant par une bordure en forme de pilule.

La description donnée pour cette option de partage inédite est la suivante : « Envoyez cette vidéo avec un lien d’invitation pour démarrer un chat sur YouTube ». Il faut que la personne à qui vous avez envoyé le lien d’invitation accepte d’échanger avec vous. Si tel est le cas, vous recevrez une notification pour vous avertir.

Vous pourrez ensuite à votre tour « Autoriser » les messages ou « Supprimer le chat ». Si vous l’autorisez, il vous suffira de rester appuyer sur une vidéo ou un message pour annuler l’envoi ou ajouter une réaction.

C’est un peu laborieux pour le moment. Et si vous décidez de partager le lien d’invitation via Messenger par exemple, vous quitterez l’application YouTube et devrez y retourner manuellement. La fonction perd, dans ce cas-là, de son intérêt. Reste qu’une fois que la conversation est lancée, vous pouvez y partager directement de nouvelles vidéos ou Shorts – ce qui est plus direct.

Si jamais vous souhaitez retrouver la conversation : pas de panique ! Il vous suffit d’appuyer sur l’icône de cloche en haut à droite dans l’application – juste à côté de la Recherche (icône de loupe). Si vous ne souhaitez plus échanger avec votre interlocuteur, appuyer sur l’icône Paramètres (les trois points à la verticale en haut à droite de la discussion), vous permettra de « Bloquer ses messages », « Signaler la conversation » ou « Supprimer la conversation » à tout moment.