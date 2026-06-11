YouTube : vous n’avez pas encore l’icône de sa nouvelle messagerie directe ? Voici l’astuce pour y accéder quand même

Après une phase de test limitée à certaines régions, YouTube étend désormais sa fonctionnalité de messagerie directe à de nouveaux pays, dont la France. L’objectif ? Que les utilisateurs puissent partager des vidéos et Shorts directement depuis l’application. Il se peut toutefois que, comme nous, la nouvelle icône dédiée n’apparaisse pas, mais que la fonctionnalité soit déjà disponible. On vous explique pas à pas l’astuce pour y accéder.

Cela aura mis du temps, mais on y est. YouTube rejoint désormais le club des applications à posséder une messagerie intégrée, comme Spotify avant elle. C’était dans l’air depuis déjà quelque temps, puisque la firme de Mountain View l’avait annoncé l’an dernier, tout simplement. Mais avant d’opérer un déploiement à grande échelle, Google avait préféré opter pour une phase de test dans un nombre restreint de pays.

Ce temps est désormais révolu : c’est sur son blog officiel que la plateforme a annoncé le 10 juin étendre son nouveau moyen de partager des vidéos sur YouTube. Cette manière inédite prend donc la forme d’une messagerie directement intégrée à l’application, afin de centraliser, et donc faciliter, le partage des vidéos et Shorts – et surtout de retenir les utilisateurs sur l’application.

Il se pourrait toutefois que, pour l'instant, il vous manque la porte d'entrée à cette messagerie : la nouvelle icône dédiée. Pour autant, cette fonction de partage inédite est peut-être déjà fonctionnelle. On vous livre notre solution de contournement pour y accéder quand même.

Lire aussi – YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

YouTube déploie enfin sa nouvelle messagerie directe

On le disait, cette messagerie directe a d’abord été réservée à certaines régions. Aujourd’hui, YouTube porte le nombre de pays où elle est disponible à 40. Et la France en fait partie. Pour profiter de cette messagerie intégrée à YouTube, il existe toutefois deux conditions (simples) à remplir : avoir au moins 18 ans et disposer d’un compte Google relié à une chaîne YouTube – que vous l’alimentiez ou non.

Une fois ces deux conditions remplies, recourir à cette messagerie directe est un jeu d’enfant. Imaginez : vous regardez une vidéo ou un Short. Là, parce que le contenu vous révolte, vous fait rire ou vous pousse à réfléchir, vous pensez à l’un de vos proches : « Il faut absolument qu’il voit ça ! » Vous n’avez qu’à appuyer sur la nouvelle icône de messagerie : vous pourrez ensuite lui envoyer une invitation pour partager des vidéos et y réagir en temps réel.

Vous n’y avez pas encore totalement accès ? Voici LA solution de contournement

Notez que, dans son billet de blog, YouTube parle d’une nouvelle icône de messagerie : nous ne la voyons pas encore apparaître sur nos appareils. En attendant de recevoir la mise à jour complète, nous avons une méthode alternative pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité :

  • Ouvrir l'application YouTube
  • Lancer une vidéo ou appuyez sur l'icône des Paramètres (l'icône avec trois points à la verticale) sous une vidéo de votre page d'Accueil
YouTube messagerie directe chat partage vidéo Short
Crédits : Phonandroid
  • Appuyer sur l’option Partager (la traditionnelle icône de flèche)
  • Puis sélectionner la nouvelle option baptisée « Inviter d’autres personnes à discuter » – vous ne pourrez pas la manquer : elle est mise en avant par une bordure en forme de pilule.
YouTube messagerie directe chat partage vidéo Short 2
Crédits : Phonandroid

La description donnée pour cette option de partage inédite est la suivante : « Envoyez cette vidéo avec un lien d’invitation pour démarrer un chat sur YouTube ». Il faut que la personne à qui vous avez envoyé le lien d’invitation accepte d’échanger avec vous. Si tel est le cas, vous recevrez une notification pour vous avertir.

Vous pourrez ensuite à votre tour « Autoriser » les messages ou « Supprimer le chat ». Si vous l’autorisez, il vous suffira de rester appuyer sur une vidéo ou un message pour annuler l’envoi ou ajouter une réaction.

YouTube messagerie directe chat partage vidéo Short 4
Crédits : Phonandroid

C’est un peu laborieux pour le moment. Et si vous décidez de partager le lien d’invitation via Messenger par exemple, vous quitterez l’application YouTube et devrez y retourner manuellement. La fonction perd, dans ce cas-là, de son intérêt. Reste qu’une fois que la conversation est lancée, vous pouvez y partager directement de nouvelles vidéos ou Shorts – ce qui est plus direct.

YouTube messagerie directe chat partage vidéo Short 3
Crédits : Phonandroid

Si jamais vous souhaitez retrouver la conversation : pas de panique ! Il vous suffit d’appuyer sur l’icône de cloche en haut à droite dans l’application – juste à côté de la Recherche (icône de loupe). Si vous ne souhaitez plus échanger avec votre interlocuteur, appuyer sur l’icône Paramètres (les trois points à la verticale en haut à droite de la discussion), vous permettra de « Bloquer ses messages », « Signaler la conversation » ou « Supprimer la conversation » à tout moment.

YouTube messagerie directe chat partage vidéo Short 3
Crédits : Phonandroid

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Zero Parades For Dead Spies : incroyable mais bon

Impossible pour quiconque ayant déjà joué à Disco Elysium de ne pas se lancer dans Zero Parades : For Dead Spies, le nouveau jeu de ZA/UM, avec une certaine appréhension….

Halo Campaign Evolved : surprise, vous allez pouvoir jouer Master Chief à la troisième personne

Xbox a révélé une vidéo de gameplay à la troisième personne pour son jeu Halo Campaign Evolved, le remake du premier opus de la saga. La licence Halo est un…

Vous ne voulez rien manquer de la Coupe du Monde ? Voici comment voir tous les matchs

C’est parti pour la Coupe du Monde de football 2026, et pour la première fois depuis près de 50 ans, TF1 ne fait pas partie des diffuseurs en France. Les…

L’Arcom va bloquer les IPTV pendant la Coupe du Monde : les utilisateurs risquent “un écran noir au moment d’un penalty”

L’Arcom annonce le déploiement d’un nouveau dispositif de blocage en temps réel des services IPTV en France pour la Coupe du monde de football. “Un écran noir au moment d’un…

Êtes-vous prêt à laisser ChatGPT payer avec votre carte Visa ? OpenAI vient de signer un accord inattendu

OpenAI veut transformer ChatGPT en véritable assistant d’achat. Pour y parvenir, l’entreprise vient de nouer une alliance stratégique avec Visa. Le géant du paiement ouvre la voie à des transactions…

IA

Google déploie la bêta 4 d’Android 17 QPR1, on se rapproche d’une version finale

La quatrième bêta d’Android 17 QPR1 est disponible. Cette version se concentre sur les correctifs de bugs plutôt que sur les nouveautés, indiquant que la version stable n’est plus très…

D’étranges points rouges apparaissent depuis 3 ans dans l’espace, leur secret vient enfin d’être percé

Depuis trois ans, de minuscules taches rouges captées par le télescope James Webb résistent à toutes les explications. Une équipe d’astronomes vient d’en analyser une avec une précision inédite. Ce…

La suite de The Social Network dévoile enfin sa bande-annonce et promet un thriller glaçant

Seize ans après The Social Network, le scénariste du film culte fait son grand retour. Sa nouvelle œuvre s’attaque à l’un des scandales les plus retentissants de Facebook. La première…

Les cartes-cadeaux Steam en magasin, c’est terminé : Valve y met fin

Valve a pris la décision d’arrêter la commercialisation des cartes-cadeaux Steam physiques. Pourquoi l’entreprise en arrive-t-elle là ? L’explication est simple, bien qu’affligeante. C’est la fin d’une aventure de 14…

Réparer smartphone et électroménager grâce à l’impression 3D, la France y pense

Le gouvernement vient de déposer un projet de décret auprès de la Commission européenne. Objectif : obliger les fabricants à fournir les plans de pièces détachées aux réparateurs pour les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.