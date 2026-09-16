Le Poco X8 Pro Max passe sous les 370 € : grosse batterie et l’un des processeurs les plus puissants du marché

Le Poco X8 Pro Max embarque un processeur ultra performant pour moins de 370 € pendant la French Week. AliExpress propose sa version équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage à 365,62 € au lieu de 529,90 € à son lancement.

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Six mois après sa sortie, le Poco X8 Pro Max perd plus de 164 €, malgré son prix déjà très compétitif à la base. AliExpress l’affiche à 410 €, puis retire 45 € supplémentaires avec le code PHD45. Le smartphone coûte ainsi 365,62 €, au lieu de 529,90 € lors de son lancement.

Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 31%. Cette offre concerne la version européenne avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Poco doté de la plus grosse batterie

Le Poco X8 Pro Max embarque une batterie de 8 500 mAh. Il s’agit de la capacité la plus élevée jamais intégrée à un smartphone de la marque. Poco annonce jusqu’à deux jours d’autonomie, ainsi que plus de 15 heures de jeu selon ses propres mesures.

Le smartphone est compatible avec la recharge HyperCharge d’une puissance de 100 W. La charge inversée de 27 W permet également d’utiliser le smartphone pour alimenter un autre appareil.

Le Dimensity 9500s propulse cet ensemble. Cette puce haut de gamme gravée en 3 nm est l’équivalent du Snapdragon 8 Gen 5 en termes de performances. Elle est associée à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, mais la version 512 Go est aussi en promo. Poco ajoute plusieurs optimisations destinées aux jeux, avec une interpolation pouvant porter la fréquence d’images jusqu’à 120 FPS sur certains titres compatibles.

L’écran AMOLED de 6,83 pouces offre une définition de 2772 x 1280 pixels. Son taux de rafraîchissement monte à 120 Hz et sa luminosité monte jusqu’à 3 500 nits. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 8i.

À l’arrière, l’appareil photo principal de 50 MP utilise un capteur Light Fusion 600 de 1/1,95 pouce. Il dispose d’une stabilisation optique et d’un objectif ouvrant à f/1,5. Un ultra grand-angle de 8 MP complète la partie photo.

Le Poco X8 Pro Max possède également un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, deux haut-parleurs stéréo et une certification IP68. Il fonctionne sous Android 16 avec HyperOS.