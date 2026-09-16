DJI Osmo Pocket 4 : près de 150 € de réduction sur la caméra parfaite pour vloguer sortie il y a quelques semaines seulement

Vous cherchez une petite caméra stabilisée pour filmer vos voyages ? Sortie il y a peu, la DJI Osmo Pocket 4 est idéale pour capturer vos meilleurs souvenirs. Habituellement en vente à 499 €, elle passe à prix cassé sur AliExpress durant le French Week. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 352,26€ avec le code PHD45 !

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À l’occasion du French Week qui se déroule du 14 au 20 septembre, AliExpress brade de nombreux produits high-tech grâce à une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. C’est le bon moment pour vous équiper à prix cassé !

Si la DJI Osmo Pocket 4 vous fait de l’oeil, c’est le bon moment pour vous équiper en économisant près de 150 €. En effet, la petite caméra conçue pour immortaliser vos aventures est normalement en vente à 499 €. C’est un prix amplement justifié par ses caractéristiques avancées, mais qui peut freiner de nombreuses personnes. Mais bonne nouvelle, elle est actuellement affichée à 397,26 € seulement sur le site de e-commerce avec une livraison gratuite et rapide directement depuis la France. Et durant le French Week, avec le code PHD45 à renseigner dans le panier, son prix chute à 352,26 €. C’est un prix sacrifié !

Vous avez jusqu’au 20 septembre seulement pour faire vos achats à prix réduit sur AliExpress. Voici les codes actuellement valables :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Pourquoi craquer pour la DJI Osmo Pocket 4 ?

La DJI Osmo Pocket 4 est une caméra légère et compacte, pensée pour être facilement transportable. Nul besoin d’être un pro de la vidéo, elle vous permet de faire facilement des vidéos stabilisées en 4K. Il vous suffit de l’allumer et de démarrer votre enregistrement pour avoir un résultat bluffant.

Ce modèle profite d’un système de stabilisation 3 axes, Les images sont donc fluides, même en mouvement. Les éventuelles secousses et vibrations sont ainsi lissées pour un résultat impeccable.

La DJI Osmo Pocket 4 embarque par ailleurs un capteur CMOS 1 pouce, ce qui vous permet d’avoir des vidéos en 4K jusqu’à 240 images par seconde. Et pour une plus grande polyvalence, le zoom 2x sans perte de qualité vous permet de varier vos plans. D’ailleurs, cette caméra est aussi dotée d’un espace de stockage intégré de 107 Go. Vous pouvez donc conserver de nombreux contenus directement sur votre appareil.

La DJI Osmo Pocket 4 est dispose aussi d’un écran OLED rotatif de 2 pouces. Vous pouvez donc facilement passer d’une vidéo horizontale à un cadrage vertical. Enfin, avec la technologie ActiveTrack, vous pouvez activer le suivi automatique d’une personne.