Windows 11 reçoit une mise à jour d’urgence, mais elle oublie un bug très gênant

Le Patch Tuesday de septembre a laissé derrière lui une série de bugs sur Windows 11. Microsoft vient de publier un correctif d’urgence pour remettre plusieurs fonctions sur pied. Tous les problèmes ne disparaissent pourtant pas avec cette nouvelle version.

Windows 11
Crédits : 123RF

Les mises à jour mensuelles de Microsoft servent d’abord à combler des failles de sécurité. Elles s’accompagnent pourtant souvent de dysfonctionnements imprévus, du simple désagrément jusqu’à la panne complète. Particuliers comme entreprises en font régulièrement les frais. Il y a quelques mois, le correctif d’avril bloquait certains PC Windows 11 dans des redémarrages sans fin. L’éditeur avait promis de faire de la stabilité une priorité en 2026.

La rentrée semblait lui donner raison. Au début du mois, la mise à jour de sécurité du 8 septembre réparait le fond d’écran noir de Windows 11 et rendait la barre des tâches déplaçable. Elle comblait aussi plusieurs centaines de failles. Quelques jours plus tard, Microsoft reconnaissait une série de pannes apparues après son installation. Certaines fonctions essentielles avaient cessé de répondre sur une partie des machines.

Windows 11 répare le Bureau à distance, mais certains appareils audio USB restent muets

Selon la page d’assistance de Microsoft, la mise à jour KB5129195 corrige en urgence Windows 11 24H2 et 25H2. Elle se télécharge automatiquement sur les PC éligibles et ne demande qu’un redémarrage. Le correctif rétablit d’abord le Bureau à distance, qui provoquait des échecs de connexion ou figeait les serveurs. Les environnements Linux virtuels, utilisés notamment par l’assistant Claude Cowork d’Anthropic, accèdent de nouveau aux dossiers du PC. La mise à jour renforce enfin la protection contre une faille donnant les pleins pouvoirs à un attaquant déjà présent sur l’ordinateur.

Côté audio, le bilan reste mitigé. Sur les périphériques USB touchés, les modes 8 canaux et 3D fonctionnent de nouveau. En revanche, Microsoft reconnaît que certains casques et adaptateurs audio USB restent muets, affichent l’erreur Code 10 ou bloquent le volume à zéro. Sur ces appareils, les réglages du son deviennent parfois inaccessibles. L’éditeur dit travailler sur une solution, sans avancer de date. Des possesseurs de cartes graphiques AMD Radeon sous Windows 11 signalent aussi des écrans noirs depuis la mise à jour de septembre. Aucune confirmation officielle n’a encore suivi. Pour les PC concernés, le silence risque de durer encore un peu.


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