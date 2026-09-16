La Poco Pad M1 perd 46 % de son prix : cette tablette performante est à moins de 190 €

La POCO Pad M1 voit son prix chuter de près de moitié grâce à cette offre AliExpress. Lancée à 349 €, la tablette de 12,1 pouces revient à seulement 188,09 €.

Poco Pad M1

Le prix affiché de la POCO Pad M1 est actuellement de 208,09 € sur AliExpress. Un coupon de 20 € valable dès 159 € d’achat le fait passer à 188,09 €. Cette offre concerne la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La tablette avait été lancée à 349 € dans cette configuration. La promotion permet donc d’économiser 160,91 €, soit une baisse d’environ 46 % par rapport à son prix de départ. Le produit bénéficie par ailleurs du badge Marque+ et il est expédié gratuitement depuis la France.

Un grand écran 2,5K pour regarder des films et jouer

La Poco Pad M1 dispose d’un écran LCD de 12,1 pouces affichant une définition de 2560 x 1600 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif peut monter jusqu’à 120 Hz, ce qui rend les défilements plus fluides et améliore également le confort dans les jeux compatibles.

La dalle prend en charge Dolby Vision et peut afficher plus d’un milliard de couleurs. POCO a également prévu plusieurs certifications TÜV Rheinland pour limiter la lumière bleue et le scintillement.

Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos y sont intégrés. La tablette dispose aussi d’une prise jack 3,5 mm, devenue assez rare sur ce type d’appareil. Son châssis mesure 7,5 mm d’épaisseur pour un poids de 610 g.

Une batterie de 12 000 mAh et un Snapdragon récent

La capacité de la batterie constitue l’autre gros point fort de cette Poco Pad M1. Elle atteint 12 000 mAh, contre 8 000 à 10 000 mAh sur de nombreuses tablettes de cette taille. POCO annonce plus de 14 heures de lecture vidéo continue dans ses propres conditions de test.

La recharge filaire monte à 33 W. Grâce à la charge inversée de 27 W, la tablette peut également dépanner un smartphone ou des écouteurs en utilisant sa batterie comme une grande batterie externe.

Le Snapdragon 7s Gen 4 assure les performances. Cette puce est épaulée par 8 Go de RAM et offre suffisamment de puissance pour le streaming, la navigation, le multitâche et la plupart des jeux. Enfin, les 256 Go de stockage peuvent être augmentés avec une carte microSD au cas où vous viendrez à manquer d’espace.


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