Silent Hill Townfall : date de sortie, prix, gameplay, tout savoir sur le prochain jeu de la série d’horreur culte

La “spooky season” va démarrer sur les chapeaux de roues cette année avec la sortie d’un tout nouveau Silent Hill. Townfall, c’est son nom, va marcher dans la droite lignée de son prédécesseur, à savoir Silent Hill f. Développé par un nouveau studio et s’affranchissant des carcans jusque-là millimétrés de la série. Faut-il pour autant s’attendre à un four ? Absolument pas, et on vous expliquera pourquoi dans ce dossier.

Silent Hill n’a sûrement jamais eu autant le vent en poupe. Après la sortie du gigantesque Silent Hill 2 en 2001, qui a marqué l’histoire du jeu vidéo au fer rouge, la licence n’est jamais vraiment parvenue à atteindre les mêmes sommets, malgré quelques envolées remarquables. Konami ne s’y est d’ailleurs pas trompé, en sortant un remake, par ailleurs très réussi, de ce dernier en 2024. L’éditeur semble ainsi désormais bien décidé à faire vivre sa licence. Après un très apprécié Silent Hill f l’année dernière, qui faisait pour la première fois sortir la série des sentiers battus, voilà qu’un nouvel opus s’apprête à sortir pour l’automne. Alors, à quoi faut-il s’attendre avec Silent Hill: Townfall (à part beaucoup de brouillard) ?

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Silent Hill: Townfall, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, Townfall est donc la nouvelle entrée dans la cultissime licence Silent Hill. Si vous n’avez jamais touché à la série de votre vie, ou, encore plus improbable, vous n’en avez jamais entendu parler, voici un bref état des lieux de ce qui vous attend.

Silent Hill est une série de jeux d’horreur, démarrée en 1999 sur PlayStation. C’est en 2001 qu’elle décolle réellement avec Silent Hill 2, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Jusqu’à maintenant (on y reviendra), tous les opus reprennent peu ou prou la même formule : le protagoniste se réveille dans une ville abandonnée, en proie à un brouillard épais, où résident désormais des monstres assoiffés de sang et dans laquelle il devra résoudre quelques énigmes pour s’échapper. Tout cela n’est bien souvent qu’une grande allégorie de la psyché du personnage, qui combat en réalité plus ses démons intérieurs que les immondices qui lui courent après.

Townfall semble s’inscrire dans la droite lignée de cet héritage, tout en modifiant la formule à sa sauce. Tout comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un survival horror, un genre bien particulier du jeu d’horreur, qui demande de gérer consciencieusement ses ressources pour éviter de se retrouver le chargeur vide devant un zombie sanguinaire. À la différence d’un Resident Evil par exemple, grand représentant du genre, Silent Hill et par conséquent Townfall se repose beaucoup plus sur son ambiance oppressante que sur sa dimension action. Au risque d’user d’un poncif de la critique, le véritable personnage, ici, c’est la ville.

Quand sort Silent Hill: Townfall ?

La sortie de Silent Hill: Townfall est prévue pour le 24 septembre 2026. On imagine sans mal que le choix d’une date a été un véritable casse-tête, avec l’arrivée de GTA 6 au mois de novembre… et de tous les autres jeux qui s’empressent de sortir avant ce dernier pour éviter de lui faire face.

La fin du mois de septembre est donc particulièrement chargée pour l’industrie du jeu vidéo, et Townfall compte bien s’y frayer une place. Si vous aimez particulièrement les jeux d’horreur, la licence Silent Hill, ou simplement que vous souhaitez montrer votre soutien au studio, on vous conseille donc de ne pas hésiter à y jouer.

Silent Hill: Townfall se passe-t-il dans le même univers que les autres ?

Non. Silent Hill étant une série d’anthologie, les épisodes ne se suivent pas et racontent chacun une histoire indépendante et complète. Silent Hill: Townfall n’est pas donc pas la suite de Silent Hill f et, à ce titre, se permet même de prendre quelques libertés. En effet, alors que la saga s’est historiquement toujours déroulée aux États-Unis (malgré ses origines japonaises), Townfall se déroulera cette fois en Écosse, à la fin du millénaire dernier. Pour rappel, Silent Hill f a déjà ouvert la voie l’année dernière en racontant l’histoire de Hinako Shimizu, une lycéenne japonaise dans les années 1960.

Alors, que raconte Silent Hill: Townfall ? L’histoire se déroule en Écosse, en 1996, plus précisément à St. Amelia. Vous incarnez Simon Ordell (notoirement premier personnage principal noir de la série) qui, au début, se réveille dans l’eau au bord des quais de la ville. La chose n’est pas encore très claire, mais il semble que ce dernier a récemment reçu un message de Zoe Ellis, qui l’incite à “venir la chercher”. Les premières minutes du jeu consistent alors à la chercher dans les rues de St. Amelia à partir d’images que celle-ci nous a transmises par radio.

Un détail est toutefois à souligner. Dans un des trailers, Simon confie qu’il s’est “de nouveau” réveillé aux abords de ST; Amelia mais que “cette fois, c’est différent”. Ce n’est donc visiblement pas sa première visite des lieux. Pour ne rien arranger, un plan le montre avec des perfusions d’hôpital insérées dans ses bras, ce qui laisse entendre que celui-ci se trouve en réalité dans le coma. Pas de doute, nous sommes bien dans un Silent Hill.

Sur quelles plates-formes sortira Silent Hill: Townfall ?

Silent Hill: Townfall sera disponible sur PS5 et PC. Pour l’heure, aucune sortie sur Xbox n’est prévue. La chose n’a rien de très étonnant, la série étant historiquement très liée à PlayStation. Cet épisode n’étant pas une exclusivité PS5, le jeu sera donc disponible sur PC.

Du fait de son absence (pour l’heure) de l’écosystème Xbox, mieux vaut ne pas s’attendre à une disponibilité prochaine sur le Game Pass. Il sera en revanche possible d’acheter sur le jeu sur Steam et l’Epic Games Store. On peut d’ailleurs espérer que ce dernier finisse par l’offrir à ses utilisateurs, comme il en a l’habitude.

Quel est le prix de Silent Hill: Townfall ?

Que ce soit sur Steam, l’Epic Games Store ou le PlayStation Store, Silent Hill: Townfall se vend à 49,99 €. Notez que sur PS5, le jeu devrait avoir droit à une “vraie” version physique, soit avec un CD à l’intérieur.

Il existe également une version Deluxe à 59,99 €, qui donne accès à une tenue alternative pour Simon ainsi qu’à la bande-son du jeu. Si vous précommandez cette dernière, vous pourrez également jouer au jeu 48 heures avant sa sortie.

Qui est le développeur de Silent Hill: Townfall ?

Si la licence appartient toujours à Konami, l’éditeur permet depuis peu à de nouveaux studios de l’exploiter. Cela a notamment été le cas pour Silent Hill f qui a été développé par NeoBards Entertainment, et c’est donc également un autre studio qui se trouve derrière Townfall, à savoir Screen Burn.

Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal. Vous les connaissez cependant sûrement sous leur ancien nom : No Code Limited. Fondé en 2015, ce studio s’est fait connaître avec son premier jeu, Stories Untold, mais surtout par le génial Observation, un jeu d’horreur de science-fiction où l’on incarne l’IA d’un vaisseau spatial où les choses ont dégénéré. Le studio n’a donc rien sorti depuis 2019. On ne sait pas s’il travaille depuis tout ce temps sur Townfall, mais ce qui est certain, c’est que cette commande marque un tournant pour celui-ci.

Ce choix de développeur n’est pas anodin. Konami cherche certainement à insuffler une philosophie plus indépendante à la série, après des années à tenter de rivaliser avec les AAA comme Resident Evil. Townfall, développé sous Unreal Engine 5, se rapproche certes d’une direction artistique photoréaliste, tout en assumant une dimension néo-futuriste fantasque, presque “cartoon” avec sa radio.

Enfin, ce côté indépendant est confirmé par la présence d’Annapurna Interactive à la co-édition avec Konami, qui, avant de connaître de grandes difficultés internes ces dernières années, est connu pour avoir publié certains des plus grands succès critiques indépendants des dix dernières années, avec en tête Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Kentucky Route Zero…

Quel est le gameplay de Silent Hill: Townfall ?

Tout aussi Silent Hill qu’il est, Townfall fait un grand pas de côté par rapport au reste de la saga : sa caméra est positionnée à la première personne. Cela signifie que contrairement à tous les autres Silent Hill, vous ne verrez pas votre personnage se déplacer dans l’environnement, mais verrez plutôt le monde à travers ses yeux. Screen Burn fait ainsi le choix de se rapprocher des grands noms du jeu d’horreur de ces dernières années, telles que Amnesia, Outlast, ou même Resident Evil 7 et 8.

Il s’agit d’un très grand virage pour la série et il reste à déterminer si Konami souhaite l’appliquer à d’autres épisodes par la suite. Toujours est-il que cela risque de désorienter les habitués de la licence. Que ceux-ci se rassurent, certains piliers historiques feront bel et bien leur retour. À commencer par la carte diégétique, qu’il vous faudra trouver durant les premières heures de jeu pour pouvoir vous repérer dans St. Amelia. L’inventaire jouera également un rôle important, notamment un système de craft sommaire qui permettra de combiner plusieurs objets entre eux pour en créer de nouveaux.

On retrouvera également la fameuse radio qui a donné des sueurs froides aux joueurs des premiers opus, qui sera cette fois encore plus centrale dans l’expérience de jeu. En plus de vous signaler quand un monstre se trouve à proximité, celle-ci vous permettra de les voir à travers les murs. Il semblerait aussi que Zoe puisse communiquer avec nous par son biais, puisque le début du jeu consistera à devoir retrouver sa maison à partir d’images qu’elle nous a envoyées.

Il s’agira d’un élément central du gameplay, puisque cet opus prend beaucoup plus le parti de l’infiltration que ses prédécesseurs. Si les protagonistes de Silent Hill n’ont jamais été très résistants, Simon tombera très rapidement sous les coups de ses ennemis. Il faudra donc souvent privilégier l’approche discrète pour éviter un combat à l’issue incertaine. Le reste du temps, vous n’aurez pas d’autre choix que de faire parler le canon de votre pistolet.

Faut-il avoir joué aux autres Silent Hill avant de se lancer dans Townfall ?

La question est complexe, car la réponse dépend de votre approche des jeux d’horreur. Si vous cherchez un plus tourné vers l’action, alors la série n’est probablement pas faite pour vous dans tous les cas. Si, à l’inverse, vous êtes plutôt intéressé par l’horreur psychologique et les implications pour les personnages, alors Silent Hill: Townfall est fait pour vous.

Du fait de ses choix et partis pris radicaux, Townfall peut à la fois être une très bonne et une très mauvaise porte d’entrée dans la série. Si vous préférez être immergé dans l’histoire et avoir la sensation de traverser les épreuves à la place de votre personnage, alors le jeu s’adresse directement à vous. À l’inverse, il peut être très déstabilisant de revenir aux jeux précédents après ce passage à la première personne.

Quoi qu’il en soit, et comme dit plus haut, vous n’aurez pas besoin de jouer aux autres Silent Hill pour comprendre l’histoire de Townfall, celle-ci est indépendante. Le jeu intégrera certainement des références aux autres opus qui feront sourire les habitués de la série, mais en dehors de cela, vous ne devriez pas être perdu par la proposition.