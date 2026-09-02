YouTube : partager une vidéo sur sa TV depuis son smartphone va devenir beaucoup plus simple

Google vient d’annoncer une mise à jour de taille pour son application YouTube sur Android. La firme a complètement revu le système de cast, qui permet de partager une vidéo sur un autre appareil. Dorénavant, l’opération sera beaucoup plus simple et fluide.

youtube volume stable
Crédits : Adobe Stock

Lorsque Google a introduit le principe de cast sur YouTube, ce fût une petite révolution. Pouvoir lancer n’importe quelle vidéo depuis son smartphone, la lire sur sa TV tout en conservant l’interface à portée de main, c’était à l’époque le summum de la praticité. Aujourd’hui, la pratique est rentrée dans les mœurs et a, de fait, bien besoin d’une petite mise à jour. Ça tombe bien, Google vient justement d’en apporter une.

Dans un billet de blog, la firme de Mountain View annonce la refonte complète du système de partage de vidéo entre appareils sur YouTube. Celle-ci repose sur un point-clé : plus besoin que les deux appareils en question soient connectés au même réseau WiFi. Il suffit que ces derniers soient connectés au même compte Google pour envoyer et recevoir le flux vidéo. Autrement dit, tous les smartphones, PC, tablettes et autres smart TV sur lesquels vous êtes connecté apparaîtront automatiquement dans la pop-up de partage.

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Le partage de vidéo sur YouTube devient un jeu d’enfant

Et ce n’est pas tout. Toujours dans un souci de fluidité, Google permet enfin de visionner deux vidéos YouTube différentes sur deux appareils connectés au même compte en même temps. De plus, il sera de plus beaucoup facile de naviguer de l’une à l’autre depuis un seul appareil, pour laisser un commentaire par exemple. Encore une fois bien pratique lorsqu’un foyer de plusieurs personnes partagent le même compte, mais pas les mêmes goûts.

Ces nouveautés devraient arriver progressivement sur les Android et Google TV de YouTube. On ne sait pas encore si le partage de flux depuis le même réseau WiFi sera maintenant. Dans le cas contraire, il sera beaucoup plus difficile de partager vos photos de vacances sur la TV de votre belle-famille. Quel dommage.


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