YouTube permet de verrouiller son compte sur TV, fini les indiscrétions en famille

YouTube continue de simplifier la vie des utilisateurs qui partagent une smart TV avec leurs proches. Le géant du streaming vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant de verrouiller son compte sur un appareil à l’aide d’un code PIN. Vous pourrez alors regarder tout ce que vous voulez sans subir le jugement du reste de votre famille.

youtube tv
Source : 123rf

YouTube n’en a pas fini avec ses utilisateurs smart TV. Plus précisément, ses utilisateurs sur smart TV qui partagent la dite TV avec d’autres personnes. Il y a quelques jours, nous vous parlions d’une mise à jour qui venait à peu de choses près révolutionner l’expérience de visionnage sur cet appareil, en permettant notamment de visionner deux vidéos différentes à la fois, de caster plus facilement du contenu, etc. Aujourd’hui, le service de streaming revient à la charge.

Il est donc toujours question ici de s’adresser à des familles ou, a minima, des colocataires qui divisent leur application YouTube en plusieurs comptes. Si tel est votre cas, le scénario suivant vous est probablement déjà arrivé : la veille, vous voilà pris d’une folle envie de regarder cette vidéo obscure sur l’origine du concombre en Europe. Aujourd’hui, en allumant votre TV, votre colocataire tombe sur une page d’accueil qui, par la vertu de l’algorithme, a été complètement envahie de vidéos de concombre. Pas très glorieux, mais désormais parfaitement évitable.

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YouTube permet enfin de camoufler son compte sur TV

YouTube offre désormais la possibilité de verrouiller votre compte sur smart TV par un code PIN. Le fonctionnement est on ne peut plus simple. En tentant de se connecter au dit compte, l’utilisateur devra entrer les chiffres composant le code pour accéder à ses abonnements, son historique, ses recommandations, etc.

Il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application pour activer la fonctionnalité. Notez que le code ne sera effectif que sur la TV sur laquelle vous le configurez, et non sur la totalité de votre compte YouTube ou même sur d’autres téléviseurs. Il est également possible de réinitialiser le code en cas d’oubli, à condition d’avoir son smartphone à proximité.


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