iPhone 18 Pro : les délais de livraison s’étirent, Apple ne va pas pouvoir contenter tous les acheteurs le jour de la sortie

Encore disponibles en précommande avant leur sortie officielle, les iPhone 18 Pro ne seront pas livrés à temps pour le 18 septembre pour bien des consommateurs.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sortent officiellement ce 18 septembre 2026. A cette date, on pourra les voir dans les Apple Store et dans les magasins tiers, et les premiers clients ayant précommandé un modèle seront livrés. Mais pour une majorité d’utilisateurs, il faudra se montrer plus patient. Les délais de livraison commencent à s’étirer et certains devront attentre quelques semaines avant de recevoir leur précieux smartphone.

Plusieurs médias états-uniens rapportent qu’en précommandant un iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max maintenant, un consommateur ne le recevra pas avant le mois d’octobre. Les estimations de date de livraison varient selon le modèle (18 Pro ou 18 Pro Max), la quantité de stockage (256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To) et le coloris (Bordeaux, Glacier, Argent, Noir) sélectionnés.

Plusieurs semaines d’attente pour recevoir l’iPhone 18 Pro Max

Nous avons mené des simulations pour une commande à une adresse française pour nous faire une idée de la situation dans l’hexagone. Voici quelques exemples pour une précommande effectuée le 15 septembre à 19 h 00 :

iPhone 18 Pro, Noir, 256 Go : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre

iPhone 18 Pro, Glacier, 512 Go : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre

iPhone 18 Pro, Bordeaux, 2 To : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre

iPhone 18 Pro Max, Glacier, 256 Go : livraison entre le 7 octobre et le 14 octobre

iPhone 18 Pro Max, Argent, 512 Go : livraison entre le 7 octobre et le 14 octobre

iPhone 18 Pro Max, Bordeaux, 1 To : livraison entre le 7 octobre et le 14 octobre

Comme vous pouvez le constater, les différences concernent essentiellement le modèle choisi. L’iPhone 18 Pro arrive en moyenne une semaine plus tôt que l’iPhone 18 Pro Max. On ne sait pas s’il s’agit d’une raison purement logistique, ou si Apple n’avait pas prévu assez de stock pour répondre à la demande du modèle au plus grand format. Il est aussi possible de réserver un iPhone 18 Pro ou Pro Max à venir récupérer en Apple Store dès le 18 septembre, mais tout le monde n’a pas un magasin physique proche de chez soi.

Selon de premiers échos, les précommandes d’iPhone 18 Pro seraient plus faibles que celles pour l’iPhone 17 Pro. On peut expliquer cette tendance par un prix en hausse et un design qui n’a pas évolué d’une génération sur l’autre.