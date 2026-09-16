-40% sur le Xiaomi 17T Pro : plus de 400 € en moins sur son prix pendant la French Week

Quelques mois après sa sortie, le Xiaomi 17T Pro bénéficie déjà d’une réduction de plus de 40 %. AliExpress propose sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 595,56 € au lieu de 999 € lors de son lancement.

Xiaomi 17T Pro

Le Xiaomi 17T Pro est actuellement affiché à 655 € sur AliExpress. Une remise de 60 € proposée avec le code PHD60 ramène son prix à 595 €. Vous économisez 404 € par rapport aux 999 € conseillés pour cette version. Celle-ci est équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Le smartphone est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite en moins de trois jours.

Un téléobjectif périscopique Leica avec un zoom optique 5x

Le Xiaomi 17T Pro dispose de trois appareils photo à l’arrière. Son capteur principal Light Fusion 950 de 50 MP mesure 1/1,31 pouce et profite d’une stabilisation optique. Il est associé à un objectif Leica Summilux ouvrant à f/1,67.

Le deuxième capteur de 50 MP prend place derrière un téléobjectif périscopique Leica de 115 mm. Il propose un zoom optique 5x, une stabilisation OIS et une distance minimale de mise au point de 30 cm. Xiaomi annonce également un zoom 10x avec une qualité proche d’un zoom optique. L’ultra grand-angle de 12 MP couvre un champ de vision de 120 degrés. Une caméra de 32 MP se trouve à l’avant.

Le smartphone filme jusqu’en 8K à 30 images par seconde. La 4K peut monter à 120 images par seconde et l’enregistrement HDR10+ est disponible jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

L’écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition de 2772 x 1280 pixels. Son taux de rafraîchissement est de 144 Hz et sa luminosité peut grimper jusqu’à un pic de 3500 nits dans certaines conditions. Xiaomi utilise du verre Gorilla Glass 7i pour protéger la dalle.

La batterie affiche une capacité de 7 000 mAh. Elle accepte une puissance de 100 W en filaire et de 50 W avec un chargeur sans fil compatible. La charge inversée filaire monte quant à elle jusqu’à 22,5 W.

Le Dimensity 9500 assure la partie performance. Cette puce haut de gamme gravée en 3 nm est accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage UFS 4.1 de 512 Go. Le Xiaomi 17T Pro dispose également de deux haut-parleurs, d’un lecteur d’empreintes sous l’écran et d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.


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