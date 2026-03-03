Le Galaxy S26 Ultra régresse sur ce point crucial

L'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra. La technologie Privacy Display est une bonne fonction de confidentialité, mais dégrade aussi l'expérience utilisateur.

Lors de l'annonce officielle des Galaxy S26, Samsung a largement insisté sur la grande nouveauté de cette génération pour le modèle Ultra : Privacy Display, une fonction de confidentialité permettant d'occulter l'affichage lorsqu'on ne regarde pas l'écran dans l'axe, afin d'éviter les regards indiscrets. Celle-ci est basée à la fois sur des innovations matérielles et logicielles, et au vu des premiers retours, on ne serait pas étonné qu'elle s'impose sur le marché mobile dans les années à venir.

Sauf que Privacy Display vient avec une contrepartie. Des témoignages laissaient déjà entendre que l'écran du Galaxy S26 Ultra est plus sombre que celui du Galaxy S25 Ultra, cette tendance a été confirmée par des mesures relevées en laboratoire par Tom's Guide. Non seulement la luminosité est réduite lorsque le mode de confidentialité est activé, ce dont il fallait s'attendre, mais elle l'est aussi quand Privacy Display n'est pas actif.

L'écran du Galaxy S26 Ultra moins lumineux, même quand Privacy Display est désactivé

La luminosité maximale de l'affichage du Galaxy S26 Ultra a été mesurée à 1 806 nits, contre 1 860 nits pour le S25 Ultra. Quand l'option de luminosité automatique est activée, la valeur passe à 1 209 nits pour le S26 Ultra et à 1 231 nits pour le S25 Ultra. Lorsqu'elle est désactivée, l'écran du S26 Ultra bénéficie d'une luminosité de 366 nits / 574 nits aux niveaux sélectionnés par le testeur, quand celui du S25 Ultra atteint 428 nits / 760 nits. Dans tous les scénarios, la luminosité du S26 Ultra est donc inférieure à celle du S25 Ultra.

On pourrait penser que de telles différences sont peu perceptibles à l'œil nu. Mais d'après les constatations du média, lorsque l'on place les deux appareils l'un à côté de l'autre, on aperçoit un réel écart de luminosité entre l'écran du S26 Ultra et celui du S25 Ultra. Vous pouvez le constater par vous-même avec l'image ci-dessous.

Lorsque le filtre de confidentialité est activé, la luminosité est encore plus faible. On descend par exemple à 586 nits avec luminosité adaptative activée, contre 1 209 nits en affichage normal.