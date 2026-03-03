Le Galaxy S26 Ultra régresse sur ce point crucial

L'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra. La technologie Privacy Display est une bonne fonction de confidentialité, mais dégrade aussi l'expérience utilisateur. 

samsung galaxy s26 officiel
Crédit : Phonandroid

Lors de l'annonce officielle des Galaxy S26, Samsung a largement insisté sur la grande nouveauté de cette génération pour le modèle Ultra : Privacy Display, une fonction de confidentialité permettant d'occulter l'affichage lorsqu'on ne regarde pas l'écran dans l'axe, afin d'éviter les regards indiscrets. Celle-ci est basée à la fois sur des innovations matérielles et logicielles, et au vu des premiers retours, on ne serait pas étonné qu'elle s'impose sur le marché mobile dans les années à venir.

Sauf que Privacy Display vient avec une contrepartie. Des témoignages laissaient déjà entendre que l'écran du Galaxy S26 Ultra est plus sombre que celui du Galaxy S25 Ultra, cette tendance a été confirmée par des mesures relevées en laboratoire par Tom's Guide. Non seulement la luminosité est réduite lorsque le mode de confidentialité est activé, ce dont il fallait s'attendre, mais elle l'est aussi quand Privacy Display n'est pas actif.

L'écran du Galaxy S26 Ultra moins lumineux, même quand Privacy Display est désactivé

La luminosité maximale de l'affichage du Galaxy S26 Ultra a été mesurée à 1 806 nits, contre 1 860 nits pour le S25 Ultra. Quand l'option de luminosité automatique est activée, la valeur passe à 1 209 nits pour le S26 Ultra et à 1 231 nits pour le S25 Ultra. Lorsqu'elle est désactivée, l'écran du S26 Ultra bénéficie d'une luminosité de 366 nits / 574 nits aux niveaux sélectionnés par le testeur, quand celui du S25 Ultra atteint 428 nits / 760 nits. Dans tous les scénarios, la luminosité du S26 Ultra est donc inférieure à celle du S25 Ultra.

On pourrait penser que de telles différences sont peu perceptibles à l'œil nu. Mais d'après les constatations du média, lorsque l'on place les deux appareils l'un à côté de l'autre, on aperçoit un réel écart de luminosité entre l'écran du S26 Ultra et celui du S25 Ultra. Vous pouvez le constater par vous-même avec l'image ci-dessous.

s26 ultra vs s25 ultra
Crédit : Tom's Guide

Lorsque le filtre de confidentialité est activé, la luminosité est encore plus faible. On descend par exemple à 586 nits avec luminosité adaptative activée, contre 1 209 nits en affichage normal.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Messages : effacer des conversations par erreur, c’est terminé grâce à cette nouveauté

Si supprimer des messages par erreur vous arrive trop souvent sur Google Messages, vous allez adorer cette nouveauté déjà disponible en bêta. Son déploiement à tous les utilisateurs approche. Ça…

Vinted : attention à cette arnaque au remboursement utilisant l’IA

L’intelligence artificielle sert à tout, même à escroquer les vendeurs sur Vinted pour se faire rembourser tout en conservant la commande. Le procédé est aussi simple qu’étonnement efficace. Des arnaques…

Oppo annonce l’arrivée du Find X9 Ultra et il sera commercialisé en France

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Oppo annonce que le prochain modèle Ultra de sa gamme Find va bientôt être officialisé. Il s’agira du Find X9 Ultra, un smartphone…

Windows 11 : le bug qui empêche de se connecter en Ethernet n’est toujours pas réglé, voici comment le corriger soi-même

Alors que le problème semblait avoir été résolu il y a bien longtemps, des utilisateurs continuent de rencontrer des soucis de connexion en Ethernet après être passés sur Windows 11….

Samsung miserait sur ce capteur photo inédit pour le Galaxy S27 Ultra

Samsung préparerait déjà la prochaine génération de son smartphone haut de gamme. Plusieurs indices évoquent un changement important du côté de la photo. Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi marquer…

Poco F7 : le smartphone gaming ultra-puissant est à prix cassé sur AliExpress

Si vous cherchez un smartphone ultra-performant pour jouer à moins de 300 euros, alors le Poco F7 est fait pour vous. Il est actuellement en promotion sur AliExpress grâce à…

Nvidia RTX 50 : les derniers pilotes brident le voltage des cartes graphiques, qu’est-ce que ça change pour vous ?

Après des pilotes faisant complètement buguer ses cartes graphiques, la version corrigée semble en brider le voltage. Est-ce que cela a un impact sur les performances en jeu ? Réponse….

ChatGPT est en chute libre, voici pourquoi tout le monde se tourne vers la concurrence

Ce week-end, ChatGPT a enregistré près de 300% de désinstallations supplémentaires de son application par rapport à la normale. À l’inverse, son rival Claude voit sa popularité exploser depuis quelques…

IA

La ROG Xbox Ally X gagne une fonctionnalité de l’app PC qui va vous faire revivre vos meilleurs moments de gaming

C’est au tour de la “Xbox portable” de proposer aux joueurs une fonctionnalité jusqu’ici en test sur l’application PC. Celle-ci peut détecter et en enregistrer automatiquement les plus beaux moments…

Cette fonction exclusive aux Pixel devient une application, mais il y a un mais

Google transforme une fonctionnalité très pratique des Google Pixel en application à part entière. L’occasion de s’en servir sur d’autres smartphones Android ? Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous…