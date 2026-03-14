L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra fait mal à la tête des utilisateurs

De nombreux utilisateurs se plaignent de fatigue oculaire et de maux de tête avec le nouvel écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra.

samsung galaxy s26 ultra privacy display
Crédit : Samsung

La grande nouveauté introduite par Samsung pour le Galaxy S26 Ultra est son nouvel écran Privacy Display. Il s'agit d'un filtre de confidentialité qui occulte l'affichage selon l'angle de vision depuis lequel on regarde le smartphone. Cela permet de dissimuler ce qu'il se passe à l'écran aux personnes qui entourent le propriétaire du mobile, qui bénéficie quant à lui d'une expérience normale. Mais le Privacy Display se fait-il si discret que ça pour l'utilisateur lui-même ? Les premiers témoignages permettent d'en douter.

“J'ai constaté une différence flagrante entre les écrans du Galaxy S26 Ultra et du S25 Ultra. Après avoir utilisé le S26 Ultra pendant un certain temps, j'ai ressenti une fatigue et une légère gêne au niveau des yeux”, a publié Tarun Vats, qui suit de près tout ce qui touche à Samsung, sur X (Twitter). Il précise que les deux smartphones étaient configurés en définition QHD+, et que le mode Privacy Display était désactivé sur le S26 Ultra.

Même désactivé, le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra peut gêner

Il n'est pas le seul à avoir remarqué que même quand l'option de confidentialité n'est pas en marche, il y a une différence de netteté au niveau de l'écran entre le Galaxy S26 Ultra et son prédécesseur. Celle-ci peut provoquer de la fatigue oculaire et des maux de tête chez certaines personnes sensibles. Précisons aussi que Samsung s'obstine à ne pas améliorer la fréquence de modulation de largeur d'impulsion (PWM) sur l'écran de ses smartphones. Elle reste bloquée à 480 Hz sur les Galaxy S26, alors que certaines marques concurrentes peuvent dépasser les 4 000 Hz depuis plusieurs années déjà, rendant l'affichage moins agressif.

Lorsque Privacy Display est activé, on peut là aussi ressentir des perturbations. Les pixels sont déformés pour bloquer les angles de vision et la colorimétrie est modifiée, ce qui peut provoquer de mauvaises sensations chez certains utilisateurs. Tout le monde n'est pas affecté, bien des testeurs et consommateurs s'en accommodent très bien, mais on espère que Samsung rectifiera le tir sur la prochaine génération.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Amazon lance Prime Video Ultra : il faudra payer plus cher pour supprimer la pub et avoir la 4K

Un abonnement à Amazon Prime Video Ultra va devenir obligatoire pour débloquer la qualité 4K et supprimer la publicité. L’offre Prime Video incluse par défaut dans Amazon Prime va encore…

Shark PowerDetect Clean & Empty : le puissant aspirateur balai est à prix sacrifié avec 2 offres cumulables !

Les aspirateurs sans fil réellement puissants sont rares et généralement hors de prix. Mais grâce aux promotions, certains modèles deviennent plus accessibles. C’est le cas du Shark PowerDetect Clean &…

Windows 11 : comment protéger son PC des mises à jour ratées de Microsoft ? Voici 3 techniques à connaître absolument

Chaque mois, Windows 11 reçoit des mises à jour essentielles pour corriger des failles de sécurité, améliorer sa stabilité ou introduire de nouvelles fonctionnalités. Seulement, ces patchs s’accompagnent aussi régulièrement…

Test Samsung Galaxy S26 Ultra : l’écran anti-espion est-il suffisant pour dépenser autant ?

Face à l’iPhone 17 Pro Max et au Xiaomi 17 Ultra, le Galaxy S26 Ultra est la nouvelle arme de Samsung sur le segment ultra haut de gamme. Profitant d’une…

Galaxy S26 et S26 Ultra : Samsung démarre fort avec une pluie de réductions

Les nouveaux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont enfin disponibles sur le marché. Après une période de précommande riche en offres, Samsung rempile avec une nouvelle salve de promotions….

Gmail peut désormais organiser vos réunions de groupe tout seul grâce à l’IA Gemini

Organiser une réunion avec plusieurs personnes peut vite devenir compliqué. Les échanges d’e-mails pour trouver un créneau prennent souvent du temps. Google veut désormais simplifier cette étape grâce à l’IA…

Voici pourquoi la NASA ne peut pas encore chiffrer les risques de la mission Artemis 2

La NASA prépare la mission Artemis 2, qui doit envoyer quatre astronautes autour de la Lune. Comme toute mission habitée, ce vol comporte des risques importants. Pourtant, l’agence spatiale explique…

Cette option à plus de 5 000 euros sur la SU7 Ultra ne servait à rien, Xiaomi va la corriger

Xiaomi fait face à une polémique autour de sa berline électrique SU7 Ultra. Un capot en fibre de carbone facturé plus de 5 000 euros promettait d’améliorer le refroidissement. Problème,…

Galaxy Z Flip 8 : même batterie, meilleure autonomie ?

Le Galaxy Z Flip 8 devrait être équipé d’une batterie dont la capacité est égale à celle du Z Flip 7. Mais on peut tout de même espérer une hausse…

Google Pixel : votre smartphone fait le plein de nouveautés avec la dernière mise à jour, voici les principales

Google a commencé à déployer sa mise à jour mensuelle dédiée à l’écosystème Pixel : le Pixel Drop. Et cette édition de mars 2026 est particulièrement riche en nouveautés : renforcement de…