L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra fait mal à la tête des utilisateurs

De nombreux utilisateurs se plaignent de fatigue oculaire et de maux de tête avec le nouvel écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra.

La grande nouveauté introduite par Samsung pour le Galaxy S26 Ultra est son nouvel écran Privacy Display. Il s'agit d'un filtre de confidentialité qui occulte l'affichage selon l'angle de vision depuis lequel on regarde le smartphone. Cela permet de dissimuler ce qu'il se passe à l'écran aux personnes qui entourent le propriétaire du mobile, qui bénéficie quant à lui d'une expérience normale. Mais le Privacy Display se fait-il si discret que ça pour l'utilisateur lui-même ? Les premiers témoignages permettent d'en douter.

“J'ai constaté une différence flagrante entre les écrans du Galaxy S26 Ultra et du S25 Ultra. Après avoir utilisé le S26 Ultra pendant un certain temps, j'ai ressenti une fatigue et une légère gêne au niveau des yeux”, a publié Tarun Vats, qui suit de près tout ce qui touche à Samsung, sur X (Twitter). Il précise que les deux smartphones étaient configurés en définition QHD+, et que le mode Privacy Display était désactivé sur le S26 Ultra.

Même désactivé, le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra peut gêner

Il n'est pas le seul à avoir remarqué que même quand l'option de confidentialité n'est pas en marche, il y a une différence de netteté au niveau de l'écran entre le Galaxy S26 Ultra et son prédécesseur. Celle-ci peut provoquer de la fatigue oculaire et des maux de tête chez certaines personnes sensibles. Précisons aussi que Samsung s'obstine à ne pas améliorer la fréquence de modulation de largeur d'impulsion (PWM) sur l'écran de ses smartphones. Elle reste bloquée à 480 Hz sur les Galaxy S26, alors que certaines marques concurrentes peuvent dépasser les 4 000 Hz depuis plusieurs années déjà, rendant l'affichage moins agressif.

Lorsque Privacy Display est activé, on peut là aussi ressentir des perturbations. Les pixels sont déformés pour bloquer les angles de vision et la colorimétrie est modifiée, ce qui peut provoquer de mauvaises sensations chez certains utilisateurs. Tout le monde n'est pas affecté, bien des testeurs et consommateurs s'en accommodent très bien, mais on espère que Samsung rectifiera le tir sur la prochaine génération.