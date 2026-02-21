On a la date de lancement officielle du Xiaomi 17, le Galaxy S26 n’a qu’à bien se tenir

Le Xiaomi 17 va être présenté presque en même temps que le Galaxy S26. Reste à savoir lequel de ces smartphones premium va parvenir à se démarquer.

Les prochaines semaines vont être chargées dans l'industrie du smartphone. Samsung avait déjà confirmé la tenue d'une conférence Unpacked pour présenter ses nouveaux Galaxy S26 le 25 février prochain. C'était dans l'air, c'est désormais confirmé, Xiaomi a officiellement annoncé le lancement de ses Xiaomi 17 trois jours plus tard, le 28 février. Les deux marques vont donc se retrouver en opposition frontale pour des produits qui appartiennent au même segment tarifaire et sont donc des concurrents directs. Et juste après, du 2 au 5 mars, nous enchaînerons avec le MWC de Barcelone, qui devrait aussi nous réserver quelques annonces.

Le Xiaomi 17 de base va tenter de faire de l'ombre au Galaxy S26 standard sur le terrain des smartphones premium compacts. Le Xiaomi 17 Ultra va quant à lui se frotter au Galaxy S26 Ultra, deux appareils qui promettent des prouesses en termes de photographie, argument principal avancé par les deux fabricants pour séduire le public. L'IA devrait aussi constituer un élément de communication fort pour Xiaomi et Samsung, mais sans doute un peu moins que ces derniers temps, les nouveautés marquantes arrivant à un rythme un peu moins soutenu.

Xiaomi 17 vs Galaxy S26, duel au sommet

Pour ceux qui auraient raté un épisode, sachez que Xiaomi est passé directement du Xiaomi 15 au Xiaomi 17. Cette stratégie a été mise en place pour rattraper la numérotation de l'iPhone et ne pas passer auprès des consommateurs pour un appareil d'une génération de retard. Pas de panique, vous n'avez pas raté la sortie du Xiaomi 16, qui n'existe donc pas. Autre information de contexte, les Xiaomi 17 sont déjà sortis il y a quelque temps en Chine. Il est donc normal que vous en ayez déjà entendu parler. Il s'agit ici de lancer la sortie sur le marché européen et mondial. Par ailleurs, les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max disponibles en Chine ne le seront pas en France.

Si les dates des annonces sont rapprochées, on ne connait pas encore celles de la commercialisation des smartphones. Samsung va-t-il conserver ses quelques jours d'avance ?