Le nouveau MacBook Pro emprunterait cette idée de Samsung pour le Galaxy S26 Ultra

L'une des grandes attractions du Galaxy S26 Ultra de Samsung a été son écran de confidentialité, Apple pourrait récupérer cette fonctionnalité non pas pour un iPhone, mais pour son prochain MacBook Pro.

Samsung a introduit avec son Galaxy S26 Ultra le Privacy Display, un écran de confidentialité qui permet d'occulter le contenu affiché pour les personnes qui ne seraient pas pile en face du smartphone. Ainsi, l'utilisateur est assuré d'être protégé des regards indiscrets, sans avoir à poser un filtre de confidentialité externe.

Il y a quelques mois, le cabinet d'analyses Omdia prédisait qu'Apple devrait adopter cette technologie pour ses MacBook d'ici à 2029. Mais il ne faudrait pas attendre aussi longtemps, puisque le leaker Schrödinger affirme qu'un tel écran de confidentialité devrait être intégré aux prochains MacBook Pro M6, dont la sortie est attendue pour cette fin d'année.

MacBook Pro M6 (2026) : écran OLED tactile avec Dynamic Island et filtre de confidentialité

Apple aurait été séduit par cette fonction et estimerait qu'elle convient tout à fait à la clientèle visée par le MacBook Pro, à savoir des professionnels qui travaillent sur des projets créatifs ou industriels, parfois dans les transports ou dans des lieux publics. Des ordinateurs portables Windows devraient aussi bénéficier de cette technologie, mais on ne sait pas si ce sera le cas avant le lancement du MacBook Pro M6. La source dit ignorer si Samsung compte équiper ses Galaxy Book 7 du fameux Privacy Display.

L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra a suscité quelques critiques. Son activation bouleverse le contraste de l'affichage, tandis que l'écran est moins lumineux que celui du S25 Ultra, même quand le filtre de confidentialité est désactivé. Quelques personnes se sont aussi plaintes d'inconfort oculaire, voire de maux de tête, potentiellement provoqués par cette option.

Mais Samsung aurait revu sa copie et amélioré sa technologie. La majorité de ces problèmes aurait été corrigée et les défauts signalés par les utilisateurs du S26 Ultra lorsque la couche de confidentialité est activée ne devraient pas être présents sur les nouvelles générations de produits y ayant recours, smartphones comme PC portables. Quant au MacBook Pro 2026, il est attendu avec un écran OLED tactile et un design Dynamic Island.