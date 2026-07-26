Après Halo : Campaign Evolved, Bungie tease déjà le remake de Halo 2

Après le très attendu Halo : Campaign Evolved, Bungie pourrait nous préparer un autre remake. Le développeur a glissé quelques indices croustillants dans son jeu, actuellement en accès anticipé.

L’année 2026 semble définitivement être celle des remakes de jeux vidéo. En effet, nombreuses sont les licences cultes à avoir droit à une remise à niveau particulièrement appréciable. On pense par exemple au légendaire Resident Evil : Code Veronica, qui va avoir droit à un remake angoissant. Après le carton de Baldur’s Gate 3, des remasters de Baldur’s Gate 1 et 2 sont également en route. De son côté, le remake du non moins culte Star Wars : Knights of the Old Republic (KOTOR) pourrait débarquer en 2028.

Mais il ne faut pas oublier Halo, dont le premier volet, Halo : Combat Evolved, a marqué toute une génération de gamers. Celui-ci est rapidement devenu le jeu le plus vendu de la première Xbox, avec plus de six millions d’exemplaires écoulés. D’ailleurs, le jeu perdra sa première place face… à Halo 2, sorti en 2004. Et, bonne nouvelle, ce dernier va peut-être avoir droit à son propre remake.

Halo 2 remake : Bungie glisse des indices croustillants

Halo : Combat Evolved va avoir droit à un ambitieux remake, sobrement baptisé Halo : Campaign Evolved. Le jeu, qui est actuellement en accès anticipé, vous permet d’incarner le Master Chief à la troisième personne. Cependant, et malgré une nette amélioration graphique, la plupart des éléments de gameplay restent inchangés. À l’exception de quelques détails, qui ont rapidement retenu l’attention des fans.

Comme tout bon FPS, Halo : Campaign Evolved dispose de plusieurs niveaux de difficulté. Et, si vous choisissez la difficulté Légendaire, attendez-vous à être surpris. En effet, à la fin du jeu, le sergent Johnson est confronté à la fin originale, aperçue dans Halo : Combat Evolved. Toutefois, au moment de décoller, ce dernier se tourne vers la caméra avant de lancer : « Rendez-vous dans la suite. »

Alors, Bungie est-il en train de nous préparer un remake du deuxième volet de la saga Halo ? Probablement. En plus de ce petit clin d’œil de fin de partie, un autre indice vient renforcer cette théorie. En effet, à la fin du générique, une scène post-crédits donne un autre indice. On y voit le Monitor 343 Guilty Spark s’envoler vers une planète lointaine, nous préparant ainsi à une suite, qui pourrait être le remake de Halo 2.