Google pourrait perdre Reddit : les résumés IA déclenchent une véritable révolte

Les résumés d'IA de Google, ou AI Overviews, agacent de plus en plus de sites. L'un d'entre eux, le célèbre Reddit, ne cache pas sa colère. Celui-ci menacerait de prendre une mesure radicale à l'encontre de la firme de Mountain View.

Homme en colère devant PC
Crédits : 123RF

L'intelligence artificielle est bien pratique pour synthétiser une information, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a tendance à halluciner et à commettre des erreurs. D'ailleurs, le mois dernier, des avocats ont été condamnés pour avoir choisi l'IA comme associée, celle-ci ayant inventé des affaires. Et pourtant, cela n'empêche pas Google de largement miser sur cette technologie pour optimiser ses résultats de recherche. Mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'IA de Google est loin d'être parfaite.

Voilà plusieurs années que Google propose les AI Overviews, des résumés d'IA chargés de synthétiser un résultat de recherche. À première vue, l'idée semble bonne. Et pourtant, l'IA ne cesse de commettre des erreurs. Les résumés d'IA de Google raconteraient ainsi souvent n'importe quoi. D'ailleurs, Google a récemment retiré ses résumés IA après avoir donné des conseils santé dangereux.

Google : quand les résumés d'IA font chuter le trafic

Et, sans même commettre d'erreur, les AI Overviews posent d'autres problèmes en ligne. En effet, en résumant les informations, ces derniers ont tendance à faire chuter le trafic d'un site. Quand l'information recherchée tombe directement sous nos yeux, plus besoin de se rendre sur le site utilisé comme source par l'IA de Google.

Dans ce cadre, la société Semrush a partagé des chiffres pour le moins inquiétants. Celle-ci affirme, par exemple, que le trafic de Politico a reculé de 20 à 23 % entre mi-2025 et mi-2026. Le trafic de CNN, de son côté, aurait chuté de plus de 30 %. Mais les chiffres les plus impressionnants concernent Business Insider, qui aurait subi une baisse de trafic de 85 %.

Face à ce constat, certains sites seraient sur le point de prendre des mesures radicales. On pense ici à Reddit, qui a pourtant conclu un accord de 60 millions de dollars par an avec la maison mère de Google, Alphabet. Problème : cet accord arrive bientôt à son terme. Reddit pourrait ainsi purement et simplement couper l'accès de Google à ses contenus.

Source : The Wall Street Journal


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : Amazon dévoile le terrible destin de ces créatures mythiques

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir apporte de nouvelles créatures terrifiantes. La série d’Amazon s’apprête en effet à introduire de nouveaux personnages, qui ont donné des sueurs froides à…

iOS 26.6 arrive sur iPhone avec une surprise qui prépare déjà iOS 27

Apple s’apprête à mettre à jour son système d’exploitation pour smartphone. iOS 26.6, qui devrait débarquer la semaine prochaine, servira notamment à préparer l’arrivée d’iOS 27. Mais pas que… L’arrivée…

Comment votre opérateur suit votre activité en ligne sans avoir besoin de lire vos messages

Chaque connexion à Internet passe par le réseau d’un fournisseur d’accès comme Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom. Le protocole HTTPS, désormais généralisé sur le Web, chiffre le contenu échangé…

Tesla accusé de piéger ses conducteurs : les autorités américaines passent à l’action

Rien ne va plus pour l’entreprise d’Elon Musk. Les voitures Tesla sont accusées d’avoir « enfermé » certains de leurs utilisateurs à cause de leurs poignées de porte électroniques. Face…

Après Halo : Campaign Evolved, Bungie tease déjà le remake de Halo 2

Après le très attendu Halo : Campaign Evolved, Bungie pourrait nous préparer un autre remake. Le développeur a glissé quelques indices croustillants dans son jeu, actuellement en accès anticipé. L’année…

Une nouveauté très attendue arrive sur Google Maps, le Pixel 11 Pro se montre par erreur, c’est le récap’ de la semaine

Google Maps rattrape son retard sur Android Auto, le Pixel 11 Pro s’affiche en avance, un classique GameCube arrive sur PC, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, Google…

Vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end ? Steam vous offre un monument du jeu vidéo

Si vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end, Steam est là pour vous. La plateforme de Valve vous propose en effet de jouer gratuitement à plusieurs opus cultes…

Google abandonne Android 6.0, votre smartphone n’est plus à l’abri

Après plus de dix ans de support, Google s’apprête à abandonner définitivement Android 6.0 Marshmallow. Les utilisateurs vont ainsi devoir obtenir une version plus récente de l’OS, qui n’est plus…

Mauvaise nouvelle pour les fans de Lara Croft : Amazon reporte la sortie de ce jeu très attendu

Le prochain volet de la saga culte Tomb Raider ne sortira pas de sitôt. L’éditeur de Tomb Raider Catalyst, Amazon Games, vient en effet d’annoncer le report de la sortie…

Vous vendez sur le Marketplace de Facebook ? Cette nouveauté d’IA va vous faire gagner un temps fou

Le vénérable réseau social de Meta s’améliore. Facebook bénéficie en effet d’importants changements grâce à l’IA, ainsi que d’une excellente nouvelle pour les amateurs du Marketplace. Plus de vingt ans…