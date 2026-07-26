Google pourrait perdre Reddit : les résumés IA déclenchent une véritable révolte

Les résumés d'IA de Google, ou AI Overviews, agacent de plus en plus de sites. L'un d'entre eux, le célèbre Reddit, ne cache pas sa colère. Celui-ci menacerait de prendre une mesure radicale à l'encontre de la firme de Mountain View.

L'intelligence artificielle est bien pratique pour synthétiser une information, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a tendance à halluciner et à commettre des erreurs. D'ailleurs, le mois dernier, des avocats ont été condamnés pour avoir choisi l'IA comme associée, celle-ci ayant inventé des affaires. Et pourtant, cela n'empêche pas Google de largement miser sur cette technologie pour optimiser ses résultats de recherche. Mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'IA de Google est loin d'être parfaite.

Voilà plusieurs années que Google propose les AI Overviews, des résumés d'IA chargés de synthétiser un résultat de recherche. À première vue, l'idée semble bonne. Et pourtant, l'IA ne cesse de commettre des erreurs. Les résumés d'IA de Google raconteraient ainsi souvent n'importe quoi. D'ailleurs, Google a récemment retiré ses résumés IA après avoir donné des conseils santé dangereux.

Google : quand les résumés d'IA font chuter le trafic

Et, sans même commettre d'erreur, les AI Overviews posent d'autres problèmes en ligne. En effet, en résumant les informations, ces derniers ont tendance à faire chuter le trafic d'un site. Quand l'information recherchée tombe directement sous nos yeux, plus besoin de se rendre sur le site utilisé comme source par l'IA de Google.

Dans ce cadre, la société Semrush a partagé des chiffres pour le moins inquiétants. Celle-ci affirme, par exemple, que le trafic de Politico a reculé de 20 à 23 % entre mi-2025 et mi-2026. Le trafic de CNN, de son côté, aurait chuté de plus de 30 %. Mais les chiffres les plus impressionnants concernent Business Insider, qui aurait subi une baisse de trafic de 85 %.

Face à ce constat, certains sites seraient sur le point de prendre des mesures radicales. On pense ici à Reddit, qui a pourtant conclu un accord de 60 millions de dollars par an avec la maison mère de Google, Alphabet. Problème : cet accord arrive bientôt à son terme. Reddit pourrait ainsi purement et simplement couper l'accès de Google à ses contenus.

Source : The Wall Street Journal