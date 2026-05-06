Xiaomi va lancer un smartphone au format XXL équipé d’une batterie monstrueuse

La folie des grandeurs ? Avec le Redmi K100 Pro Max, Xiaomi va proposer un grand smartphone avec écran de 7 pouces et une batterie d'une capacité massive de 10 000 mAh.

L'année dernière, le Redmi K90 Pro Max était sorti du lot avec son panneau arrière imitant la matière des jeans, son haut-parleur Bose, son grand écran de 6,9 ​​pouces et sa batterie silicium-carbone d'une capacité de 7 560 mAh. Son successeur, le Redmi K100 Pro Max, devrait voir les choses en encore plus grand.

Le smartphone de Xiaomi devrait cette fois embarquer un écran d'une diagonale de 7 pouces, nous apprend le leaker Digital Chat Station, sans qu'on sache si les dimensions du mobile seront aussi plus élevées, ou si ce gain d'affichage est permis par la réduction de la taille des bordures.

Grand écran, grosse batterie, le Redmi K100 Pro Max ne fait pas dans la demi-mesure

Autre caractéristique surprenante, le Redmi K100 Pro Max serait équipé d'une batterie de 10 000 mAh. Le constructeur parvient à augmenter très fortement la capacité de ses batteries grâce à la maîtrise de la technologie du silicium-carbone et le format massif de l'appareil permet d'intégrer un accumulateur de grande taille. Cela promet une autonomie longue durée, même si on constate sur les modèles jouissant de batteries à forte capacité que la hausse d'endurance n'est souvent pas proportionnelle à celle de la capacité, mais inférieure.

Le smartphone serait conçu avec un cadre en métal et certifié IP68/IP69 pour l'étanchéité à l'eau et aux poussières. Sans surprise, l'authentification biométrique serait confiée à un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré sous l'écran. Pour les performances, Xiaomi songerait à une puce gravée en 3 nm. Le Redmi K90 Pro Max avait eu droit au SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, le Redmi K100 Pro Max pourrait profiter du nouveau modèle de cette année.

Le smartphone devrait être lancé en Chine en octobre prochain, ou novembre. Ce modèle en particulier ne sera probablement pas disponible en Europe, mais on sait que Xiaomi recycle certains designs et composants de ses Redmi pour des appareils renommés sous la marque Xiaomi chez nous. La capacité des batteries est par contre souvent moindre sur les modèles européens.