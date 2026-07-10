Il faut que Xiaomi rende ce smartphone extravagant disponible en France

Le Xiaomi 17 Pro nous faisait déjà de l'œil, le Xiaomi 18 Pro s'annonce encore plus séduisant. On ne peut qu'espérer le voir disponible en France.

Les leakers originaires de Chine continuent de nous abreuver d'informations sur les prochains smartphones de Xiaomi, appartenant à la série 18. Cette fois, Digital Chat Station nous offre un aperçu des caractéristiques techniques du Xiaomi 18 Pro, modèle au combien intriguant et séduisant.

Il rapporte qu'un prototype en cours de test est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, gravée en 2 nm. Celle-ci sera officialisée en septembre, et on s'attend à des gains importants en calcul d'IA, ainsi qu'en matière d'efficacité énergétique. L'autonomie serait confiée à une batterie en silicium-carbone dotée d'une capacité proche de 7 000 mAh et le smartphone supporterait une charge filaire d'une puissance de 100 W.

On veut le Xiaomi 18 Pro en France

Le Xiaomi 18 Pro embarquerait un écran OLED plat et compact (autour de 6,4 pouces). Un Xiaomi 18 Pro Max devrait aussi être lancé pour les amateurs de grand format. Le constructeur préparerait un design avec des coins arrondis, ainsi que des bordures ultra-fines et égales sur les quatre côtés.

Pour la photo, le mobile devrait être impressionnant. Il disposerait d'un grand capteur principal de 200 MP, associé à un téléobjectif de 200 MP également, qui serait d'une bonne taille pour ce type d'optique. L'expérience réelle varie parfois sensiblement par rapport à ce que peut nous dire une fiche technique, mais sur le papier, ce Xiaomi 18 Pro paraît très intéressant.

Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max se distinguaient par la présence d'un second écran au dos, affichant les notifications et le suivi de livraison ou de résultat sportif. Il peut aussi servir d'aperçu pour prendre un selfie avec la caméra principale plutôt qu'avec le capteur frontal, de moindre qualité. On ne peut qu'espérer que ce système revienne sur cette génération.

Xiaomi va sans doute annoncer ses nouveaux smartphones fin septembre, en même temps que le lancement du Snapdragon 8 Elite Gen 6, pour la Chine. En Europe, il faudra sans doute attendre février 2027. Jusqu'ici, Xiaomi ne commercialisait que les modèles standard et Ultra chez nous. Une sortie du Xiaomi 18 Pro en France peut-elle être possible ?