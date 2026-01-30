Ce smartphone pèse presque un kilo, mais il fait projecteur

Vous cherchez un mobile capable de passer sous un bus sans broncher tout en assurant vos soirées cinéma ? Le Tank X de chez 8849 est fait pour vous. Voyons ce que ce smartphone atypique cache sous sa carapace.

On a rien sans rien. Une expression qui trouve tout son sens dans le monde des smartphones. Un smartphone très fin et très léger ? Il va falloir faire des concessions sur la taille de la batterie, voire sur la présence d'un deuxième capteur photo à l'arrière. Exemple : l'iPhone Air d'Apple. Au contraire, vous aimeriez pouvoir balancer votre mobile contre un mur après avoir appris une mauvaise nouvelle, mais le ramasser intact ? Voici sûrement l'appareil de vos rêves.

Dévoilé par son fabricant 8849 (c'est bien son nom), le Tank X est un peu le smartphone de tous les superlatifs. Vous pouvez voir sur la photo d'illustration ci-dessus qu'il porte bien son nom. Son armure massive lui assure une résistance à toute épreuve. Il est d'ailleurs taillé pour vous aider dans les situations extrêmes : GPS double fréquence pour un positionnement précis, lampe de 1 200 lumens, feux d'alerte d'urgence… Si vous partez en camping sauvage, la présence du Tank X devrait vous rassurer. Mais ce n'est pas tout.

Ultra résistant, ultra endurant, idéal pour les soirées cinéma en plein air

Là où le Tank X se démarque, c'est par la présence d'un projecteur DLP de 220 lumens, capable d'afficher une image en 1920 x 1080 pixels maximum. Parfait pour un petite série diffusée sur une toile de tente. Vu la luminosité de l'ensemble, il vaudra mieux attendre qu'il fasse bien noir, mais c'est déjà mieux que rien. Pour le reste, voici la fiche technique du Tank X :

Écran : 6,78 pouces FHD+, définition 2460 x 1080 pixels, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

: 6,78 pouces FHD+, définition 2460 x 1080 pixels, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Capteurs photo : 50 MP à l'arrière et à l'avant, plus un capteur spécial vision nocturne de 64 MP et un téléobjectif x3 de 8 MP.

: 50 MP à l'arrière et à l'avant, plus un capteur spécial vision nocturne de 64 MP et un téléobjectif x3 de 8 MP. Processeur : MediaTek Dimensity 8200

: MediaTek Dimensity 8200 Mémoire RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Connectivité : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 Batterie : 17 600 mAh, recharge rapide 120 W, charge inversée 10 W

La capacité de la batterie donne une autonomie estimée à 3 jours et demi sur une seule charge. En 120 W, il faut 70 minutes pour passer de 0 à 100 % selon le constructeur. Pour soulever tout ça, il va falloir un peu de bras : le Tank X pèse 750 grammes sur la balance. N'espérez pas le glisser dans la poche de votre pantalon slim, son épaisseur est de 3,1 cm.

Disponible en précommande sur le site de 8849, les stocks sont déjà épuisés. Le prix affiché est de 471,95 €, mais il s'agit d'une offre spéciale. Comptez environ le double à la sortie en boutique. Les premiers envois auront lieu début février.