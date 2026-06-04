Les écrans OLED tandem arrivent sur smartphone, mais Oppo serait servi avant l’iPhone

La technologie d'affichage OLED tandem pourrait bientôt être proposée sur les smartphones haut de gamme. Oppo serait en pole pour l'intégrer à ses mobiles, Apple préfèrerait la réserver pour son prochain MacBook Pro pour l'instant.

La qualité des écrans de nos smartphones est devenue excellente au cours des dernières années. Mais il y a toujours de la marge pour mieux faire. Et une technologie que l'on a encore jamais vue sur nos mobiles pourrait bien y faire une apparition prochainement. D'après les informations du sérieux média sud-coréen ETnews, BOE, le plus grand fabricant chinois de panneaux d'affichage, prévoit d'inaugurer la production en série de ses écrans OLED de 8,6e génération le 17 juin prochain.

Si le terme OLED de 8,6e génération ne vous dit rien, vous êtes peut-être plus familier avec celui d'OLED tandem, auquel il se rapporte. L'OLED tandem consiste en une double couche de dalles superposées, un système qui permet à la fois d'améliorer la durée de vie de l'écran et d'offrir une luminosité plus forte. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre sur l'iPad Pro M4 d'Apple, et nous avions constaté une qualité d'affichage d'excellente facture lors de notre test de la tablette.

Apple priviligie le MacBook Pro à l'iPhone pour l'OLED tandem

Ce qui est intéressant ici, c'est que BOE développerait des écrans OLED tandem pour smartphones en collaboration avec Oppo. On peut donc s'attendre à ce que le fabricant chinois intègre ce type de technologie dans de futurs produits haut de gamme. Si c'est le cas, Oppo devancerait l'iPhone d'Apple. Pour l'instant, la marque à la pomme se concentrerait sur l'adoption de l'OLED tandem pour un autre produit : son premier MacBook Pro équipé d'un écran OLED tactile. Ce n'est pas BOE, mais Samsung qui fournira Apple pour l'écran des prochains MacBook Pro. La source évoque des diagonales d'écran de 12 et 14 pouces, contre 14 et 16 pouces pour les MacBook Pro M5 actuels.

Il ne faut donc pas attendre d'écran OLED tandem pour les iPhone 18 Pro qui arrivent en septembre. Ces modèles pourraient par contre embarquer les premiers écrans LTPO+ du marché, plus performants et efficaces d'un point de vue énergétique que les affichages LTPO traditionnels.